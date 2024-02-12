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#<1 ... 1847184818491850> Додано: Пон 12 лют, 2024 13:09 То ж ви мабуть запит з Хабаровська робили - тому так. akurt

Повідомлень: 9212 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3456 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:11 akurt написав: То ж ви мабуть запит з Хабаровська робили - тому так. То ж ви мабуть запит з Хабаровська робили - тому так.

С Харькова. Слегка похоже, но всё же отличается от Хабаровска.



Вы забыли смайлик поставить или берёте пример с шамана? С Харькова. Слегка похоже, но всё же отличается от Хабаровска.Вы забыли смайлик поставить или берёте пример с шамана? Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 лют, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27807 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5252 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:12 akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2303 З нами з: 29.07.22 Подякував: 412 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:14 Дюрі-бачі написав: akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$... Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...

Вы считали с учётом веса и пропорций, необходимых для борща? Вы считали с учётом веса и пропорций, необходимых для борща? ЛАД 2 Повідомлень: 27807 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5252 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:15 ЛАД Так, за методикою нашого держстату. В Чехії (Брно) ціни цілком співставні з Україною, там набір десь 4$ виходить... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2303 З нами з: 29.07.22 Подякував: 412 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:25 Дюрі-бачі написав: akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$... Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...

Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається.

Продукти ніби ті самі, але не зовсім.

Борщ може бути тільки у наших жінок в Україні.

Цікаво, що рідко в якому ресторані України подають такий Борщ. як готують жінка, мама, бабуся - під виглядом Борщу подають якесь варево бурякового, а не червоного (томати) кольору. Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається.Продукти ніби ті самі, але не зовсім.Борщ може бути тільки у наших жінок в Україні.Цікаво, що рідко в якому ресторані України подають такий Борщ. як готують жінка, мама, бабуся - під виглядом Борщу подають якесь варево бурякового, а не червоного (томати) кольору. Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 лют, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9212 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3456 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:26 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Можно понять.

Если в своём доме не хватает средств, то лучше его продать и переехать туда, где жизнь дешевле и взять дом поменьше, обеспечив себе лучшие материальные условия. Будивельник постоянно доказывал, что у нас старики (и не только) богатые, могли бы продать свои квартиры и переехать куда-нибудь. Но у нас это несколько иначе.

Другой вариант - людям хочется, к примеру, жить у моря. Переезжают. Можно понять.Если в своём доме не хватает средств, то лучше его продать и переехать туда, где жизнь дешевле и взять дом поменьше, обеспечив себе лучшие материальные условия. Будивельник постоянно доказывал, что у нас старики (и не только) богатые, могли бы продать свои квартиры и переехать куда-нибудь. Но у нас это несколько иначе.Другой вариант - людям хочется, к примеру, жить у моря. Переезжают.

В моей урбанизации в Испании половина жителей англичане, немцы и скандинавы. Люди 60+, сдали квартиру в условном Лондоне, им хватает денег на аренду тут + еще столько же на еду остается. 300+ солнечных дней в году, море 30 градусов в 5 минутах хотьбы, что еще надо на старости лет )

Ну или другой вариант, который я на себя примеряю - пока дети с тобой живут, ты покупаешь большой дом с 5 комнатами. Через 10-15 лет они съзжают, к тому моменту ипотека выплачена на 90%, продаешь этот дом, покупаешь обычную квартиру в Аликанте/Валенсии/другом городе, уже без привязке к школам, всяким кружкам и тд, еще и сдача остается на погулять. В моей урбанизации в Испании половина жителей англичане, немцы и скандинавы. Люди 60+, сдали квартиру в условном Лондоне, им хватает денег на аренду тут + еще столько же на еду остается. 300+ солнечных дней в году, море 30 градусов в 5 минутах хотьбы, что еще надо на старости лет )Ну или другой вариант, который я на себя примеряю - пока дети с тобой живут, ты покупаешь большой дом с 5 комнатами. Через 10-15 лет они съзжают, к тому моменту ипотека выплачена на 90%, продаешь этот дом, покупаешь обычную квартиру в Аликанте/Валенсии/другом городе, уже без привязке к школам, всяким кружкам и тд, еще и сдача остается на погулять. slonomag Повідомлень: 458 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:33 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається. Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається.

Звісно, тут в кожного свій рецепт.

Всюди свої особливості. От дружина друга дуже скаржиться, що в Астані свинину не продають в мясному відділі, а тільки в окремому магазині і вибір ніякий... Звісно, тут в кожного свій рецепт.Всюди свої особливості. От дружина друга дуже скаржиться, що в Астані свинину не продають в мясному відділі, а тільки в окремому магазині і вибір ніякий... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2303 З нами з: 29.07.22 Подякував: 412 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:33 Дюрі-бачі написав: ЛАД Так, за методикою нашого держстату. В Чехії (Брно) ціни цілком співставні з Україною, там набір десь 4$ виходить... Так, за методикою нашого держстату. В Чехії (Брно) ціни цілком співставні з Україною, там набір десь 4$ виходить...

Да ладно, откройте хоть lidl.cz kauflend и там будет всё по цене типо как в Украине, картоха 31грн Сильпо, 30 крон Кауфленд. Только вот курс 1,61 или уже больше моя мама приехав в Чехию тоже мне рассказывала что мясо как в Украине стоит 189 и 169. Только там грн а там крон ))) Хлеб батон 23 грн, Кауфленд хлеб схожий с батоном 28 крон, но более реально 34 кроны))) так что цены в цифрах очень схожи, а в валюте, не очень ))) Да ладно, откройте хоть lidl.cz kauflend и там будет всё по цене типо как в Украине, картоха 31грн Сильпо, 30 крон Кауфленд. Только вот курс 1,61 или уже большемоя мама приехав в Чехию тоже мне рассказывала что мясо как в Украине стоит 189 и 169. Только там грн а там крон ))) Хлеб батон 23 грн, Кауфленд хлеб схожий с батоном 28 крон, но более реально 34 кроны))) так что цены в цифрах очень схожи, а в валюте, не очень ))) stm

Повідомлень: 4498 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:36 Дюрі-бачі написав: akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$... Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...

Не подскажете, на сколько порций рассчитан набор по Госстату?

При таком соотношении цен питание семьи из 4 человек за 500 долл. выглядит совсем уж неприлично. За 1000 долл. ещё более не менее. Не подскажете, на сколько порций рассчитан набор по Госстату?При таком соотношении цен питание семьи из 4 человек за 500 долл. выглядит совсем уж неприлично. За 1000 долл. ещё более не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 27807 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5252 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1847184818491850> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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