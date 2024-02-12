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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1847184818491850>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:09

То ж ви мабуть запит з Хабаровська робили - тому так.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:11

  akurt написав:То ж ви мабуть запит з Хабаровська робили - тому так.

С Харькова. Слегка похоже, но всё же отличается от Хабаровска.

Вы забыли смайлик поставить или берёте пример с шамана?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 лют, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:12

akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:14

  Дюрі-бачі написав:akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...

Вы считали с учётом веса и пропорций, необходимых для борща?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:15

ЛАД Так, за методикою нашого держстату. В Чехії (Брно) ціни цілком співставні з Україною, там набір десь 4$ виходить...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:25

  Дюрі-бачі написав:akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...

Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається.
Продукти ніби ті самі, але не зовсім.
Борщ може бути тільки у наших жінок в Україні.
Цікаво, що рідко в якому ресторані України подають такий Борщ. як готують жінка, мама, бабуся - під виглядом Борщу подають якесь варево бурякового, а не червоного (томати) кольору.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 лют, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Можно понять.
Если в своём доме не хватает средств, то лучше его продать и переехать туда, где жизнь дешевле и взять дом поменьше, обеспечив себе лучшие материальные условия. Будивельник постоянно доказывал, что у нас старики (и не только) богатые, могли бы продать свои квартиры и переехать куда-нибудь. Но у нас это несколько иначе.
Другой вариант - людям хочется, к примеру, жить у моря. Переезжают.

В моей урбанизации в Испании половина жителей англичане, немцы и скандинавы. Люди 60+, сдали квартиру в условном Лондоне, им хватает денег на аренду тут + еще столько же на еду остается. 300+ солнечных дней в году, море 30 градусов в 5 минутах хотьбы, что еще надо на старости лет )
Ну или другой вариант, который я на себя примеряю - пока дети с тобой живут, ты покупаешь большой дом с 5 комнатами. Через 10-15 лет они съзжают, к тому моменту ипотека выплачена на 90%, продаешь этот дом, покупаешь обычную квартиру в Аликанте/Валенсии/другом городе, уже без привязке к школам, всяким кружкам и тд, еще и сдача остается на погулять.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається.

Звісно, тут в кожного свій рецепт.
Всюди свої особливості. От дружина друга дуже скаржиться, що в Астані свинину не продають в мясному відділі, а тільки в окремому магазині і вибір ніякий...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:33

  Дюрі-бачі написав:ЛАД Так, за методикою нашого держстату. В Чехії (Брно) ціни цілком співставні з Україною, там набір десь 4$ виходить...

Да ладно, откройте хоть lidl.cz kauflend и там будет всё по цене типо как в Украине, картоха 31грн Сильпо, 30 крон Кауфленд. Только вот курс 1,61 или уже больше :) моя мама приехав в Чехию тоже мне рассказывала что мясо как в Украине стоит 189 и 169. Только там грн а там крон ))) Хлеб батон 23 грн, Кауфленд хлеб схожий с батоном 28 крон, но более реально 34 кроны))) так что цены в цифрах очень схожи, а в валюте, не очень )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:36

  Дюрі-бачі написав:akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...

Не подскажете, на сколько порций рассчитан набор по Госстату?
При таком соотношении цен питание семьи из 4 человек за 500 долл. выглядит совсем уж неприлично. За 1000 долл. ещё более не менее.
ЛАД
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