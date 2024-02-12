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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1847184818491850
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Не подскажете, на сколько порций рассчитан набор по Госстату?.

Здається на 4.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:47

Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.
Вопрос к akurt.
Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:14

  ЛАД написав:Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.
Вопрос к akurt.
Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?

Ніби торговець турецькою курортною нерухомістю те знає.

Якби ви спитали у нього ціну на дешевий йогурт чи оселедці в Анталії - він швидко і точно відповів би.
% по турецьким депозитам - він теж спеціаліст :oops:
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