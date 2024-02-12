Здається на 4.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:47
Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.
Вопрос к akurt.
Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:14
Ніби торговець турецькою курортною нерухомістю те знає.
Якби ви спитали у нього ціну на дешевий йогурт чи оселедці в Анталії - він швидко і точно відповів би.
% по турецьким депозитам - він теж спеціаліст
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