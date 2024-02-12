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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:47
Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.
Вопрос к akurt.
Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Это набор столичный.
Набор оливье:
Рябчики, картошка, каперсы, корнишоны, огурцы св.(?), яйца перепелиные, раки, красная икра,...
Список не полный, пишу по памяти. Да и точный рецепт Оливье сохранил в тайне, есть рецепты, восстановленные по ощущениям едоков.
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:22
У США більш різноманітний клімат. Повджобувавши 20-30 років десь на Алясці, цілком природне бажання провести старість у теплій Флориді. Так само, як колись люди після праці "на сєвєрах" на пенсію їхали на узбережжя Чорного моря. В сучасній Україні клімат усюди приблизно однаковий. Раніше був Крим і багато забезпечених пенсіонерів саме туди й їхало. Зараз куди їхати з Києва? У віддалене село, де до найближчої лікарні буде 1,5 години розбитими дорогами а з розваг - лузгання насіння на лавці?
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:54
Re: Еміграція, заробітчанство
В Закарпатті до війни половина населення "вджобувала" десь "на півночі", в Італії чи в Чехії 11 місяців в році, а жила тут кілька тижнів, але домом вважали Закарпаття, куди й повертались на пенсію жити. Я про цю ключову відмінність пишу, що американцю в голову рідко приходить "вджобувати" в Каліфорнії чи на Алясці, а жити в Флориді... Різна ментальність.
А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність...
Питання не до мене
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 лют, 2024 15:35
Це типу нашого АТБ - але розмірами втричі більший.
На відміну від АТБ:
- карколомні вибір овочів та фруктів з усіх країн світу. Квіти (букети орієнтовно 14 доларів).
- карколомний вибір вин та міцних алкогольних напоїв. Цікавий маркетинговий хід: можна взяти картонну коробку з ручками та поставити туди 6 пляшок будь-яких напоїв; наприклад, червоні вина за ціною від 10 до 34 доларів) - на касі автоматична знижка в 10%. Дуже зручно взяти спершу упаковку з 4-х яловичих стейків (приблизно 10 доларів за фунт) + така коробка з винами - та йти додому запалювати газовий комплекс барбекю (дуже розповсюджена забавка - в середині ховається газовий балон, закривається зверху - є термометр - зазвичай швидко в середині температура підіймається до 200-240 градусів). Поки готуються стейки - йде дегустація вин компанією.
- великий вибір полівітамінів, харчових добавок або звичайних речей типу аспіріну.
Більш високий рівень супермаркетів - ціни вищі - кращій вибір риби та морепродуктів, сирів (здається в SafeWay взагалі немає морепродуктів) - дорожчі вина - це WHOLE FOODS (Whole Foods Market has more than 500 retail and non-retail locations in the US, Canada and UK) та Trader's Joes.
На практиці часто комбінують: наприклад, вина беруть в SafeWay (завжди значно дешевше), а морепродукти або сири - в одному з останніх.
У SafeWay є ще своя мережа АЗС - там можна заправлятися дешевше, якщо є їх дисконтна картка.
Додано: Пон 12 лют, 2024 16:23
Боюсь разочаровать, тут адекватного сравнения не получится.
Борщевой набор будет в Украине дешевле.
Я чуть далее попробую написать кое что из Вашего списка, некоторые продукты мы не покупаем, некоторые перестали покупать после переезда, остальные попробую посмотреть в магазинах.
Я-бы для адекватности сравнения еще-бы добавил крупы, макароны, молочку, сыры.
1.Капуста - примерно 0,7-0,8 доллара за паунд (так в дальнейшем)
2. Буряк - примерно 0,9-1,2
3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.
4.Морковка 0,78
5.Лук репчатый до доллара за паунд, синий 1,20.
6. Помидоры сливки вроде около 2 долларов, но мы их давно не берем, могу ошибаться. Берем "бычье сердце" 3,5-4,99 и маленькие "гейп" (как виноградинки) они в коробочках идут 2-2,5 там где-то полпаунда.Кстати, если помидоры для борща, то мы используем томатную пасту. Тут баночка примерно 80 центов, ее на большую кастрюлю с головой хватает, более концентрированная нежели украинская.
7. Масло подсолнечное покупали только в первые месяцы после приезда. Тут его не используют. Для салатов берем оливковое холодного отжима, для жарки авокадовое.
Разброс цен очень большой, зависит от бренда. Самое качественное считается California 15-17 долларов за литр, но есть бренды поскромнее с 8 за литр.
Авокадовое более полезно для жарки, так как имеет в 2 раза выше температуру горения и не образуются канцерогены. Около 9-12 долларов за литр.
Подсолнечное масло сравнение будет не корректным, так как Вы наверняка слышали бренды Щедрий дар, Олейна, Чумак. Да, тут оно украинское, но, повторюсь, мало кто его покупает. Кажется около 4 долларов за бутылку.
8. Свинину тут почти никто не покупает. Нет, она есть, но в основном, это "наши" и китайцы. Считается очень неполезное мясо. Тем более ребра. Мы давно перешли на говядину и курицу (тут запрещено мясо птицы выращивать на гормонах, антибиотики разрещены). Я постараюсь не забыть посмотреть сколько стоят свинные ребра. По курице 0.79 стоит квотер лег - это вся мясная часть ноги, драмстик - это нижняя часть ноги 1,29. Белое мясо - 3.99. Говядина стейк 7-14 примерно.
Да, тут есть такой прикол, разные производители имеют разный диапазон цен. Мы не особо заморачиваемся. В последнее время перешли на предподготовленное мясо - 5 минут на сковородке и блюдо готово. По тайски, по корейски, что-там еще. Нагетсы, куриные котлеты. На вес получается намного дороже, но почти не занимает времени и усилий. В Украине я не помню такого.
9. Сметана. Проценты тут не пишут. Стоит одинаково что жирная что обезжиренная.
Стакан в примерно 500 гр 2,5-4 в зависимости от магазина и скидок, которые практически перманентные.
10. Хлеб украинский(киевский)(пекут тут) 4 доллара за буханку.
-колбасу вареную не покупаем, но я попробую посмотреть сколько стоит
-яйца 3-8 долларов за 12 шт. Зависит от производителя, насколько органик.
-картошку, морковку писал.
-горошек зеленый - 4 доллара за примерно 600 граммовую стекляную банку. Это именно такой горошек как у нас. У них есть еще какой-то другой сорт, продается в железных банках, примерно доллар. Мне не понравился.
-огурцы соленые и маринованые примерно по 4 доллара за банку примерно 600 грамм, но можно за 5 долларов взять банку примерно 2-2,5 литра.
-майонез не покупаем, есть разный, разных упаковок. Американский Хелманс можно взять большую банку, будет дешевле грязи. Жена берет только для сельди под шубой, в остальных случаях используем сметану.
Додано: Пон 12 лют, 2024 16:27
Гречку берем по 9 долларов за 3 кг пакет, мы ее хорошо едим.
Рис можно взять огромный пакет, кажется 20 паундов, за 6 долларов. Но мы рис очень мало едим, а если и берем, то не шлифованный.
Лечо Верес, Нежин по 3,5-4 доллара банка.
Есть местные производители, но мы их не брали, не помню цену, дешевле.
Додано: Пон 12 лют, 2024 16:32
Что есть РОДНОЙ дом?
Дом, в котором родился и вырос?
Так у американцев не принято, чтобы взрослые дети жили с родителями.
Почему-то американцы едут куда-то в другой штат поступать в каледж, хотя в большинстве штатов есть финансовые привилегии для резидентов штата.
А жить на кампусе порой стоит дороже самого обучения.
Я не говорю, что домоседов нет, есть конечно, но ментальность кочевников преобладает.
Додано: Пон 12 лют, 2024 16:36
Не ментальность, а условия жизни. Если вы работали на Аляске и переезжаете во Флориду, то легко купите там дом или квартиру, если у вас есть деньги. В советские времена, заработав деньги на Севере, купить квартиру здесь было не так легко. Поэтому и держались за квартиру здесь. К тому же содержание этой квартиры обходилось очень дёшево.
А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність... [/quote]
Детям квартира, возможно, и не нужна - живут где-то в другом городе, а то и в другой стране.
В наследство получат меньший дом/квартиру. Ну так человеку до смерти тоже за что-то жить нужно.
Вы говорите о разных "оливье". Вы о современном "советском", Сибарит об оригинальном.
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