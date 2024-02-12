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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1848184918501851
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:36

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...


ЭЭЭ, не принято так.
Выходят на пенсию в штате, где много высокооплачиваемой работы и высокие налоги на недвижимость, едут в дешевый штат с хорошим климатом и без налогов на недвижимость. Обычно продают дом за 500-600 куе и покупают за 200-300 куе.
Вся забота о пожилых родителях на страховой.
Вся забота о внуках на бебиситтерах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:52

  rjkz написав:............
3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.
...........

Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:53

rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця
Дюрі-бачі
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