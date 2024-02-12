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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 16:36
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.
Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...
ЭЭЭ, не принято так.
Выходят на пенсию в штате, где много высокооплачиваемой работы и высокие налоги на недвижимость, едут в дешевый штат с хорошим климатом и без налогов на недвижимость. Обычно продают дом за 500-600 куе и покупают за 200-300 куе.
Вся забота о пожилых родителях на страховой.
Вся забота о внуках на бебиситтерах.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:52
rjkz написав:
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3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг
. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.
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Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:53
rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця
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