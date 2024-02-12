Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1849185018511852> Додано: Пон 12 лют, 2024 16:36 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди. Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат... Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...



ЭЭЭ, не принято так.

Выходят на пенсию в штате, где много высокооплачиваемой работы и высокие налоги на недвижимость, едут в дешевый штат с хорошим климатом и без налогов на недвижимость. Обычно продают дом за 500-600 куе и покупают за 200-300 куе.

Вся забота о пожилых родителях на страховой.

Вся забота о внуках на бебиситтерах. ЭЭЭ, не принято так.Выходят на пенсию в штате, где много высокооплачиваемой работы и высокие налоги на недвижимость, едут в дешевый штат с хорошим климатом и без налогов на недвижимость. Обычно продают дом за 500-600 куе и покупают за 200-300 куе.Вся забота о пожилых родителях на страховой.Вся забота о внуках на бебиситтерах. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 16:52 rjkz написав: ............

3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.

........... ............3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает............

Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?



P.s. Но в общем цены заметно выше украинских.

Хотя картошка (если по акции у Вас) и батат - примерно так же. Рис у вас подешевле.

А по чём берёте нешлифованный?



И вопрос о сезонных колебаниях цен. Есть ли и насколько существенные? Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?P.s. Но в общем цены заметно выше украинских.Хотя картошка (если по акции у Вас) и батат - примерно так же. Рис у вас подешевле.А по чём берёте нешлифованный?И вопрос о сезонных колебаниях цен. Есть ли и насколько существенные? Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 лют, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27810 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5253 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 16:53 rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця Дюрі-бачі

Повідомлень: 2305 З нами з: 29.07.22 Подякував: 413 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 17:30 akurt написав: - великий вибір полівітамінів, харчових добавок або звичайних речей типу аспіріну.

чудовий метод отримати алергію чи серйозну анафілактичну реакцію з заїздом в лікарню на день-два, правда, пан Акурт? Що таке анафілактичний шок - в курсі?

%% смертельних випадків - знаєте?

Ні з ким з знайомих не траплялось часом? чудовий метод отримати алергію чи серйозну анафілактичну реакцію з заїздом в лікарню на день-два, правда, пан Акурт? Що таке анафілактичний шок - в курсі?%% смертельних випадків - знаєте?Ні з ким з знайомих не траплялось часом? Frant

Повідомлень: 23694 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1642 раз. Подякували: 2520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 17:37 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: ыкладывать, так как не корректное сравнение будет.

Украинские продукты дорже чем в Украине. ыкладывать, так как не корректное сравнение будет.Украинские продукты дорже чем в Украине.

Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набір



Капуста, Буряк, Картопля, Морква, Цибуля ріпчаста, Помідори червоні, Олія рафінована, Свинина ребра, Сметана 15%, Хліб житній



та олів'є набір





Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набірКапуста, Буряк, Картопля, Морква, Цибуля ріпчаста, Помідори червоні, Олія рафінована, Свинина ребра, Сметана 15%, Хліб житнійта олів'є набірКовбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез

Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.

1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).

2. Колбаса вареная.

3. Рыба (обычная, не красная).

4. Молоко 2,5%.

5. Яйца.

6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.

7. Рис.

Хлеб в значительной мере потерял значение основного продукта питания. Думаю, в США это ещё сильнее. Помидоры, огурцы и пр. у нас крайне сильные сезонные колебания. Цена летом и зимой может отличаться чуть ли не в 10 раз. Не знаю, как в США, но, думаю, колебания поменьше. Так что интереснее вопрос к rjkz именно о сезонных колебаниях - насколько они существенны . Потому что у нас зимой эти продукты становятся предметом роскоши.

А, вообще, так сложно сравнивать. Вполне вероятно, что традиции питания сильно отличаются и если у нас борщевой набор хоть что-то характеризует, то в США это совсем не показатель. Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).2. Колбаса вареная.3. Рыба (обычная, не красная).4. Молоко 2,5%.5. Яйца.6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.7. Рис.Хлеб в значительной мере потерял значение основного продукта питания. Думаю, в США это ещё сильнее. Помидоры, огурцы и пр. у нас крайне сильные сезонные колебания. Цена летом и зимой может отличаться чуть ли не в 10 раз. Не знаю, как в США, но, думаю, колебания поменьше. Так что интереснее вопрос кименно. Потому что у нас зимой эти продукты становятся предметом роскоши.А, вообще, так сложно сравнивать. Вполне вероятно, что традиции питания сильно отличаются и если у нас борщевой набор хоть что-то характеризует, то в США это совсем не показатель.



1. Мясо - написал.

2. Колбаса вареная - напишу. Кстати, купили как-то в американском сетевике - это есть невозмножно. В "русском" продается вкусная, мы просто не покупаем. Посмотрю сколько она там стоит.

3.Рыбу как раз покупаем красную, жена запекает в духовке. 9-14 долларов за паунд. Купили как-то палтус - не зашло. Хека тут нет. Есть треска, не покупаем, могу посмотреть по чем. Обалденная селедка Хайфа. 8 долларов баночка грамм 300.

Есть еще Матиас, но мы не покупаем, там всяких добавок дохрена. Еше прибалтийская какая-то неплохая если не ошибаюсь KAJU. Креветки очень крупные купили за 18 долларов упаковку 2 паунда. БЕЗ СНЕГА, как обычно в Украине и льда. Креветки остаются того-же размера после варки. В Киеве как-то купили кревеки, сварили, они стали размером с рисинки.

4. Молоко бывает с красной крышкой (жирное), с синей (пониженной жирности), с зеленой (обезжиренное). Все в одну цену. Я бы прикинул красную крышку как 3,5+%, ближе к 4. По сравнению с ним, Яготинское 2,5% - это подразбавленная молоком вода. Как-то еще недалеко был магаз, закрылся, там в продаже было фермерское не гидрогенезированное молоко. 4 доллара.

4-6,5 доллара за галлон (примерно 4 литра). Разницы особо нет.

Мы из этого молока также делаем творог. Обалденный получается. В Украине покупали Словяночку, небо и земля.

5.6.7 уже писал.



Ах, да, сезонных колебаний практически нет.

В сезон, когда надо много и быстро продать, цены могут ненадолго упасть.

В основном касается фруктов и ягод. 1. Мясо - написал.2. Колбаса вареная - напишу. Кстати, купили как-то в американском сетевике - это есть невозмножно. В "русском" продается вкусная, мы просто не покупаем. Посмотрю сколько она там стоит.3.Рыбу как раз покупаем красную, жена запекает в духовке. 9-14 долларов за паунд. Купили как-то палтус - не зашло. Хека тут нет. Есть треска, не покупаем, могу посмотреть по чем. Обалденная селедка Хайфа. 8 долларов баночка грамм 300.Есть еще Матиас, но мы не покупаем, там всяких добавок дохрена. Еше прибалтийская какая-то неплохая если не ошибаюсь KAJU. Креветки очень крупные купили за 18 долларов упаковку 2 паунда. БЕЗ СНЕГА, как обычно в Украине и льда. Креветки остаются того-же размера после варки. В Киеве как-то купили кревеки, сварили, они стали размером с рисинки.4. Молоко бывает с красной крышкой (жирное), с синей (пониженной жирности), с зеленой (обезжиренное). Все в одну цену. Я бы прикинул красную крышку как 3,5+%, ближе к 4. По сравнению с ним, Яготинское 2,5% - это подразбавленная молоком вода. Как-то еще недалеко был магаз, закрылся, там в продаже было фермерское не гидрогенезированное молоко. 4 доллара.4-6,5 доллара за галлон (примерно 4 литра). Разницы особо нет.Мы из этого молока также делаем творог. Обалденный получается. В Украине покупали Словяночку, небо и земля.5.6.7 уже писал.Ах, да, сезонных колебаний практически нет.В сезон, когда надо много и быстро продать, цены могут ненадолго упасть.В основном касается фруктов и ягод. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 17:44 Дюрі-бачі написав: akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$... Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...



Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.

Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила

Надо брать весь спектр продуктов.

В среднем, в США не намного дороже. Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая силаНадо брать весь спектр продуктов.В среднем, в США не намного дороже. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 17:48 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається. Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається.

Звісно, тут в кожного свій рецепт.

Всюди свої особливості. От дружина друга дуже скаржиться, що в Астані свинину не продають в мясному відділі, а тільки в окремому магазині і вибір ніякий... Звісно, тут в кожного свій рецепт.Всюди свої особливості. От дружина друга дуже скаржиться, що в Астані свинину не продають в мясному відділі, а тільки в окремому магазині і вибір ніякий...



Ну, я в Киеве борщ варил на говядине.

Очень неплохо получался.

Только дети маленькие были, поэтому 2 раза проваривал отдельно и сливал отвар, потом очень мелко нарезал мясо. Ну, я в Киеве борщ варил на говядине.Очень неплохо получался.Только дети маленькие были, поэтому 2 раза проваривал отдельно и сливал отвар, потом очень мелко нарезал мясо. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 17:54 ЛАД написав: Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.

Вопрос к akurt.

Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится? Интересно. какие цены напишетпо НЙ.Вопрос кВы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?



Не хочу меряться ...кхе....щтатами, но смотрел блогершу из ЛА, так в НЙ цены выше.

Кстати, цены в магазах, где я скупаюсь не низкие.

Но в Алди мы не ходим - далековато, выбор никакой.

ЕСть магазины похуже, там тоже не скупаемся.

Есть Трейдер Джо и Хол Фудс - и далеко и дорого.

В самом начале нашей эмиграции жили в далекой части КВинса, там выбор ужасный, продукты никакие, цены выще в 2 раза. Тупо из-за низкой конкуренции.

Там где сейчас живу, очень много локал ритейлов, они конкурируют капец.

Потребителю такое нравится. Не хочу меряться ...кхе....щтатами, но смотрел блогершу из ЛА, так в НЙ цены выше.Кстати, цены в магазах, где я скупаюсь не низкие.Но в Алди мы не ходим - далековато, выбор никакой.ЕСть магазины похуже, там тоже не скупаемся.Есть Трейдер Джо и Хол Фудс - и далеко и дорого.В самом начале нашей эмиграции жили в далекой части КВинса, там выбор ужасный, продукты никакие, цены выще в 2 раза. Тупо из-за низкой конкуренции.Там где сейчас живу, очень много локал ритейлов, они конкурируют капец.Потребителю такое нравится. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 17:55 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$... Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...



Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.

Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила

Надо брать весь спектр продуктов.

В среднем, в США не намного дороже. , о которой я предупреждал.Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая силаНадо брать весь спектр продуктов.

похоже вы в ловушке) похоже вы в ловушке) Прохожий Повідомлень: 13428 З нами з: 05.06.13 Подякував: 908 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 17:56 Сибарит написав: Дюрі-бачі написав: та олів'є набір





Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез та олів'є набірКовбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез

Это набор столичный.

Набор оливье:

Рябчики, картошка, каперсы, корнишоны, огурцы св.(?), яйца перепелиные, раки, красная икра,...

Список не полный, пишу по памяти. Да и точный рецепт Оливье сохранил в тайне, есть рецепты, восстановленные по ощущениям едоков. Это набор столичный.Набор оливье:Рябчики, картошка, каперсы, корнишоны, огурцы св.(?), яйца перепелиные, раки, красная икра,...Список не полный, пишу по памяти. Да и точный рецепт Оливье сохранил в тайне, есть рецепты, восстановленные по ощущениям едоков.



Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут?

31 доллар за паунд. Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут?31 доллар за паунд. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1849185018511852> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless