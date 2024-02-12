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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 16:36
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.
Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...
ЭЭЭ, не принято так.
Выходят на пенсию в штате, где много высокооплачиваемой работы и высокие налоги на недвижимость, едут в дешевый штат с хорошим климатом и без налогов на недвижимость. Обычно продают дом за 500-600 куе и покупают за 200-300 куе.
Вся забота о пожилых родителях на страховой.
Вся забота о внуках на бебиситтерах.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:52
rjkz написав:
............
3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг
. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.
...........
Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?
P.s. Но в общем цены заметно выше украинских.
Хотя картошка (если по акции у Вас) и батат - примерно так же. Рис у вас подешевле.
А по чём берёте нешлифованный?
И вопрос о сезонных колебаниях цен. Есть ли и насколько существенные?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 12 лют, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:53
rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:30
akurt написав:
- великий вибір полівітамінів, харчових добавок або звичайних речей типу аспіріну
.
чудовий метод отримати алергію чи серйозну анафілактичну реакцію з заїздом в лікарню на день-два, правда, пан Акурт? Що таке анафілактичний шок - в курсі?
%% смертельних випадків - знаєте?
Ні з ким з знайомих не траплялось часом?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:37
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
ыкладывать, так как не корректное сравнение будет.
Украинские продукты дорже чем в Украине.
Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набір
Капуста, Буряк, Картопля, Морква, Цибуля ріпчаста, Помідори червоні, Олія рафінована, Свинина ребра, Сметана 15%, Хліб житній
та олів'є набір
Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез
Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.
1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).
2. Колбаса вареная.
3. Рыба (обычная, не красная).
4. Молоко 2,5%.
5. Яйца.
6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.
7. Рис.
Хлеб в значительной мере потерял значение основного продукта питания. Думаю, в США это ещё сильнее. Помидоры, огурцы и пр. у нас крайне сильные сезонные колебания. Цена летом и зимой может отличаться чуть ли не в 10 раз. Не знаю, как в США, но, думаю, колебания поменьше. Так что интереснее вопрос к rjkz
именно о сезонных колебаниях - насколько они существенны
. Потому что у нас зимой эти продукты становятся предметом роскоши.
А, вообще, так сложно сравнивать. Вполне вероятно, что традиции питания сильно отличаются и если у нас борщевой набор хоть что-то характеризует, то в США это совсем не показатель.
1. Мясо - написал.
2. Колбаса вареная - напишу. Кстати, купили как-то в американском сетевике - это есть невозмножно. В "русском" продается вкусная, мы просто не покупаем. Посмотрю сколько она там стоит.
3.Рыбу как раз покупаем красную, жена запекает в духовке. 9-14 долларов за паунд. Купили как-то палтус - не зашло. Хека тут нет. Есть треска, не покупаем, могу посмотреть по чем. Обалденная селедка Хайфа. 8 долларов баночка грамм 300.
Есть еще Матиас, но мы не покупаем, там всяких добавок дохрена. Еше прибалтийская какая-то неплохая если не ошибаюсь KAJU. Креветки очень крупные купили за 18 долларов упаковку 2 паунда. БЕЗ СНЕГА, как обычно в Украине и льда. Креветки остаются того-же размера после варки. В Киеве как-то купили кревеки, сварили, они стали размером с рисинки.
4. Молоко бывает с красной крышкой (жирное), с синей (пониженной жирности), с зеленой (обезжиренное). Все в одну цену. Я бы прикинул красную крышку как 3,5+%, ближе к 4. По сравнению с ним, Яготинское 2,5% - это подразбавленная молоком вода. Как-то еще недалеко был магаз, закрылся, там в продаже было фермерское не гидрогенезированное молоко. 4 доллара.
4-6,5 доллара за галлон (примерно 4 литра). Разницы особо нет.
Мы из этого молока также делаем творог. Обалденный получается. В Украине покупали Словяночку, небо и земля.
5.6.7 уже писал.
Ах, да, сезонных колебаний практически нет.
В сезон, когда надо много и быстро продать, цены могут ненадолго упасть.
В основном касается фруктов и ягод.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:44
Дюрі-бачі написав:akurt
Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...
Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.
Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила
Надо брать весь спектр продуктов.
В среднем, в США не намного дороже.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:48
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Наші жінки в США говорять, що такий Борщ - як в Україні - за смаком все ж не получається.
Звісно, тут в кожного свій рецепт.
Всюди свої особливості. От дружина друга дуже скаржиться, що в Астані свинину не продають в мясному відділі, а тільки в окремому магазині і вибір ніякий...
Ну, я в Киеве борщ варил на говядине.
Очень неплохо получался.
Только дети маленькие были, поэтому 2 раза проваривал отдельно и сливал отвар, потом очень мелко нарезал мясо.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:54
ЛАД написав:
Интересно. какие цены напишет rjkz
по НЙ.
Вопрос к akurt
.
Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay
к какому уровню относится?
Не хочу меряться ...кхе....щтатами, но смотрел блогершу из ЛА, так в НЙ цены выше.
Кстати, цены в магазах, где я скупаюсь не низкие.
Но в Алди мы не ходим - далековато, выбор никакой.
ЕСть магазины похуже, там тоже не скупаемся.
Есть Трейдер Джо и Хол Фудс - и далеко и дорого.
В самом начале нашей эмиграции жили в далекой части КВинса, там выбор ужасный, продукты никакие, цены выще в 2 раза. Тупо из-за низкой конкуренции.
Там где сейчас живу, очень много локал ритейлов, они конкурируют капец.
Потребителю такое нравится.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:55
rjkz написав:
Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку
Дюрі-бачі написав:akurt
Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...
, о которой я предупреждал.
Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила
Надо брать весь спектр продуктов.В среднем, в США не намного дороже
.
похоже вы в ловушке)
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:56
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
та олів'є набір
Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез
Это набор столичный.
Набор оливье:
Рябчики, картошка, каперсы, корнишоны, огурцы св.(?), яйца перепелиные, раки, красная икра,...
Список не полный, пишу по памяти. Да и точный рецепт Оливье сохранил в тайне, есть рецепты, восстановленные по ощущениям едоков.
Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут?
31 доллар за паунд.
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