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#<1 ... 1849185018511852 Додано: Пон 12 лют, 2024 18:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут? Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут?

Я не настолько самоуверен, чтобы вмешиваться в рецепт великого Оливье

Над столичным поиздеваться могу Могу даже смело утверждать, что с каперсами он вкуснее, чем с горошком.

С рябчиками, как я понял, проблем нет?



А раки, если я не путаю географию, продаются в Луизиане, но сезон очень короткий. Я не настолько самоуверен, чтобы вмешиваться в рецепт великого ОливьеНад столичным поиздеваться могуМогу даже смело утверждать, что с каперсами он вкуснее, чем с горошком.С рябчиками, как я понял, проблем нет?А раки, если я не путаю географию, продаются в Луизиане, но сезон очень короткий. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7388 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6363 раз. Подякували: 21054 раз. Профіль 128 73 34 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 18:05 ЛАД написав: rjkz написав: ............

3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.

........... ............3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает............

Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?



P.s. Но в общем цены заметно выше украинских.

Хотя картошка (если по акции у Вас) и батат - примерно так же. Рис у вас подешевле.

А по чём берёте нешлифованный?



И вопрос о сезонных колебаниях цен. Есть ли и насколько существенные? Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?P.s. Но в общем цены заметно выше украинских.Хотя картошка (если по акции у Вас) и батат - примерно так же. Рис у вас подешевле.А по чём берёте нешлифованный?И вопрос о сезонных колебаниях цен. Есть ли и насколько существенные?



Да, сорри, паундов.Смешались в кучу кони, люди...

Сезонных колебаний практически нет.

Опять-же, речь о боршевом наборе, который дешевле украинского.

Но много чего дешевле или на том-же уровне. Да, сорри, паундов.Смешались в кучу кони, люди...Сезонных колебаний практически нет.Опять-же, речь о боршевом наборе, который дешевле украинского.Но много чего дешевле или на том-же уровне. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 18:07 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність... А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність...

У меня 0 наследства и как-то выжил. ИМХО, лучше вложить в образование детей на раннем этапе, чтобы им потом не надо было ждать пока родители помрут чтобы было где жить. У меня 0 наследства и как-то выжил. ИМХО, лучше вложить в образование детей на раннем этапе, чтобы им потом не надо было ждать пока родители помрут чтобы было где жить. slonomag Повідомлень: 459 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 18:09 Дюрі-бачі написав: rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця



Абсолютно согласен.

Семейные связи намного слабее нежели в наших семьях.

Нельзя говорить о всех без исключения, но "подавляющее большинство" (с).

Мне это не нравится.

Бывшие наши, так выглядит со стороны, кажется кидаются на возможность заработать/построить карьеру и дети остаются за бортом их внимания на %% 80.

Для многих внешкольное активити - это не вопрос развития ребенка, а вопрос куда его сплавить на время.

На лето большинство отдает в саммер кэмп. Абсолютно согласен.Семейные связи намного слабее нежели в наших семьях.Нельзя говорить о всех без исключения, но "подавляющее большинство" (с).Мне это не нравится.Бывшие наши, так выглядит со стороны, кажется кидаются на возможность заработать/построить карьеру и дети остаются за бортом их внимания на %% 80.Для многих внешкольное активити - это не вопрос развития ребенка, а вопрос куда его сплавить на время.На лето большинство отдает в саммер кэмп. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 18:12 Прохожий написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$... Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...



Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.

Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила

Надо брать весь спектр продуктов.

В среднем, в США не намного дороже. , о которой я предупреждал.Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая силаНадо брать весь спектр продуктов.

похоже вы в ловушке) похоже вы в ловушке)



Ой, и как вас занесло на сию ветку?

Ваше мнение, как всегда очень важно для нас.

Оставайтесь на линии... Ой, и как вас занесло на сию ветку?Ваше мнение, как всегда очень важно для нас.Оставайтесь на линии... rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 18:17 Сибарит написав: rjkz написав: Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут? Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут?

Я не настолько самоуверен, чтобы вмешиваться в рецепт великого Оливье

Над столичным поиздеваться могу Могу даже смело утверждать, что с каперсами он вкуснее, чем с горошком.

С рябчиками, как я понял, проблем нет?



А раки, если я не путаю географию, продаются в Луизиане, но сезон очень короткий. Я не настолько самоуверен, чтобы вмешиваться в рецепт великого ОливьеНад столичным поиздеваться могуМогу даже смело утверждать, что с каперсами он вкуснее, чем с горошком.С рябчиками, как я понял, проблем нет?



С рябчиками проблем нет.

Как могут быть проблемы с тем, о чем не имеешь ни малейшего понятия.

Это такие птицы?

У нас тут чайки летают, могу словить пару.





ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.

Было-бы интересно, если-бы Вы поделились. С рябчиками проблем нет.Как могут быть проблемы с тем, о чем не имеешь ни малейшего понятия.Это такие птицы?У нас тут чайки летают, могу словить пару.ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.Было-бы интересно, если-бы Вы поделились. rjkz

Повідомлень: 16194 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8193 раз. Подякували: 5082 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 18:30 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.

Было-бы интересно, если-бы Вы поделились. ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.Было-бы интересно, если-бы Вы поделились.

Опыта нет.

Только информация из ютуба и немного личного общения. Урывками.

Запоминается,в основном, то, что удивило.



Больше всего удивляет, насколько все везде по-разному. Опыта нет.Только информация из ютуба и немного личного общения. Урывками.Запоминается,в основном, то, что удивило.Больше всего удивляет, насколько все везде по-разному. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7388 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6363 раз. Подякували: 21054 раз. Профіль 128 73 34 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1849185018511852 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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