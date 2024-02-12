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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1849185018511852
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:05

  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.
...........

Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?

P.s. Но в общем цены заметно выше украинских.
Хотя картошка (если по акции у Вас) и батат - примерно так же. Рис у вас подешевле.
А по чём берёте нешлифованный?

И вопрос о сезонных колебаниях цен. Есть ли и насколько существенные?


Да, сорри, паундов.Смешались в кучу кони, люди...
Сезонных колебаний практически нет.
Опять-же, речь о боршевом наборе, который дешевле украинского.
Но много чего дешевле или на том-же уровне.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність...

У меня 0 наследства и как-то выжил. ИМХО, лучше вложить в образование детей на раннем этапе, чтобы им потом не надо было ждать пока родители помрут чтобы было где жить.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:09

  Дюрі-бачі написав:rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця


Абсолютно согласен.
Семейные связи намного слабее нежели в наших семьях.
Нельзя говорить о всех без исключения, но "подавляющее большинство" (с).
Мне это не нравится.
Бывшие наши, так выглядит со стороны, кажется кидаются на возможность заработать/построить карьеру и дети остаются за бортом их внимания на %% 80.
Для многих внешкольное активити - это не вопрос развития ребенка, а вопрос куда его сплавить на время.
На лето большинство отдает в саммер кэмп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:12

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...


Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.
Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила
Надо брать весь спектр продуктов.
В среднем, в США не намного дороже.

похоже вы в ловушке)


Ой, и как вас занесло на сию ветку?
Ваше мнение, как всегда очень важно для нас.
Оставайтесь на линии...
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:17

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут?

Я не настолько самоуверен, чтобы вмешиваться в рецепт великого Оливье :)
Над столичным поиздеваться могу :) Могу даже смело утверждать, что с каперсами он вкуснее, чем с горошком.
С рябчиками, как я понял, проблем нет? :)

А раки, если я не путаю географию, продаются в Луизиане, но сезон очень короткий.


С рябчиками проблем нет.
Как могут быть проблемы с тем, о чем не имеешь ни малейшего понятия.
Это такие птицы?
У нас тут чайки летают, могу словить пару.
:lol:

ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.
Было-бы интересно, если-бы Вы поделились.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.
Было-бы интересно, если-бы Вы поделились.

Опыта нет.
Только информация из ютуба и немного личного общения. Урывками.
Запоминается,в основном, то, что удивило.

Больше всего удивляет, насколько все везде по-разному.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:37

  rjkz написав:На лето большинство отдает в саммер кэмп.

Кстати, что там с ценами? В Польше эти лагеря стоят как средняя зарплата.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:59

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...


Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.
Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила
Надо брать весь спектр продуктов.
В среднем, в США не намного дороже.

Ще є фактор уплати всіляких податків. Памятою в ковідні часи брав на стихійному ринку у себе в провінції огірки у фермера - по 5 грн. кг. (0,20 дол./кг).
Але там і шаровий пай в 5 га, і дешева робоча сила, і 0 грн. податків ЄСВ, ЕП чи ПДВ, 0 грн. плати за торгову точку ітд.

А от якби взяти купити землю, виростити огірки, по повній платити всі податки - вони вийдуть золоті.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:04

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:На лето большинство отдает в саммер кэмп.

Кстати, что там с ценами? В Польше эти лагеря стоят как средняя зарплата.


Не в курсе, было какое-то письмо с предложением несколько лет назад я уже не помню подробностей, но мы не отдаем своих.
Есть варианты и бесплатно.
У нас дети очень избирательны в еде - то не едят, это не едят.
Кроме того, старшему надо быть аккуратно на солнце - летом в НЙ оно очень жесткое.
Жена с ними летом рано утром ходит на пляж, в 9 уже дома. Даже в воде можно хорошо обгореть, поэтому купили им специальные футболки для плавания.До пляжа 20 минут пешком. По вечерам я к ним присоединяюсь. Остальное время самое лучшее - сидеть под кондиционером. У нас в доме еще есть игровая, метров с 150, там кондиционер есть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Больше всего удивляет, насколько все везде по-разному.

Так, зокрема мене дуже дивувало, що в Китаї пенсії тільки в деяких чиновників, суддів, а решті платять із зарплати дітей аліменти (при цьому якісь копійчані, здається 11% які діляться на 2, виходить десь по 50-70$ з дитини)...
Дюрі-бачі
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