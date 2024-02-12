|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:05
ЛАД написав: rjkz написав:
............
3. Картофель берем в американском сетевике, прайс вообще-то на красную, желтую и белую примерно 4,5 доллара за упаковку 5 паундов и за более простую (типа славянки) 3,45. Но там все время акция на один или 2 из сортов бай 1 гет 2, то есть платишь за 1, береш 2, таким образом, цена получается от 3,45 до 4,5 за 10 кг
. Есть еще свит потейто, 99 центов за паунд, но нам как-то он не зашел. Американцы любят. Кстати, картофель в "русском" магазе дороже значительно, 1,29 паунд и сейлов не бывает.
...........
Опечатка? За 10 фунтов, т.е. за 5 кг?
P.s. Но в общем цены заметно выше украинских.
Хотя картошка (если по акции у Вас) и батат - примерно так же. Рис у вас подешевле.
А по чём берёте нешлифованный?
И вопрос о сезонных колебаниях цен. Есть ли и насколько существенные?
Да, сорри, паундов.Смешались в кучу кони, люди...
Сезонных колебаний практически нет.
Опять-же, речь о боршевом наборе, который дешевле украинского.
Но много чего дешевле или на том-же уровне.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16195
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8194 раз.
- Подякували: 5084 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:07
Дюрі-бачі написав:
А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність...
У меня 0 наследства и как-то выжил. ИМХО, лучше вложить в образование детей на раннем этапе, чтобы им потом не надо было ждать пока родители помрут чтобы было где жить.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:09
Дюрі-бачі написав:rjkz
моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця
Абсолютно согласен.
Семейные связи намного слабее нежели в наших семьях.
Нельзя говорить о всех без исключения, но "подавляющее большинство" (с).
Мне это не нравится.
Бывшие наши, так выглядит со стороны, кажется кидаются на возможность заработать/построить карьеру и дети остаются за бортом их внимания на %% 80.
Для многих внешкольное активити - это не вопрос развития ребенка, а вопрос куда его сплавить на время.
На лето большинство отдает в саммер кэмп.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16195
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8194 раз.
- Подякували: 5084 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:12
Прохожий написав: rjkz написав:
Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку
Дюрі-бачі написав:akurt
Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...
, о которой я предупреждал.
Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила
Надо брать весь спектр продуктов.В среднем, в США не намного дороже
.
похоже вы в ловушке)
Ой, и как вас занесло на сию ветку?
Ваше мнение, как всегда очень важно для нас.
Оставайтесь на линии...
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16195
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8194 раз.
- Подякували: 5084 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:17
Сибарит написав: rjkz написав:
Раки тут не продаются, лобстеры живые подойдут?
Я не настолько самоуверен, чтобы вмешиваться в рецепт великого Оливье
Над столичным поиздеваться могу
Могу даже смело утверждать, что с каперсами он вкуснее, чем с горошком.
С рябчиками, как я понял, проблем нет? А раки, если я не путаю географию, продаются в Луизиане, но сезон очень короткий.
С рябчиками проблем нет.
Как могут быть проблемы с тем, о чем не имеешь ни малейшего понятия.
Это такие птицы?
У нас тут чайки летают, могу словить пару.
ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.
Было-бы интересно, если-бы Вы поделились.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16195
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8194 раз.
- Подякували: 5084 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:30
rjkz написав:
ЗЫ: Судя по Вашим постам, у Вас имеет существенный американский опыт.
Было-бы интересно, если-бы Вы поделились.
Опыта нет.
Только информация из ютуба и немного личного общения. Урывками.
Запоминается,в основном, то, что удивило.
Больше всего удивляет, насколько все везде по-разному.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7390
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6363 раз.
- Подякували: 21056 раз.
-
- Профіль
-
128
73
34
2
Додано: Пон 12 лют, 2024 19:37
rjkz написав:
На лето большинство отдает в саммер кэмп.
Кстати, что там с ценами? В Польше эти лагеря стоят как средняя зарплата.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3040
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 19:59
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:akurt
Виходить 10$ за набор, який в Україні коштує 3.5$...
Вы сейчас попадаетесь в ту ловушку, о которой я предупреждал.
Борщевой набор - дороже, потому что в Украине дешевая рабочая сила
Надо брать весь спектр продуктов.
В среднем, в США не намного дороже.
Ще є фактор уплати всіляких податків. Памятою в ковідні часи брав на стихійному ринку у себе в провінції огірки у фермера - по 5 грн. кг. (0,20 дол./кг).
Але там і шаровий пай в 5 га, і дешева робоча сила, і 0 грн. податків ЄСВ, ЕП чи ПДВ, 0 грн. плати за торгову точку ітд.
А от якби взяти купити землю, виростити огірки, по повній платити всі податки - вони вийдуть золоті
.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8592
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 1704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 20:04
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
На лето большинство отдает в саммер кэмп.
Кстати, что там с ценами? В Польше эти лагеря стоят как средняя зарплата.
Не в курсе, было какое-то письмо с предложением несколько лет назад я уже не помню подробностей, но мы не отдаем своих.
Есть варианты и бесплатно.
У нас дети очень избирательны в еде - то не едят, это не едят.
Кроме того, старшему надо быть аккуратно на солнце - летом в НЙ оно очень жесткое.
Жена с ними летом рано утром ходит на пляж, в 9 уже дома. Даже в воде можно хорошо обгореть, поэтому купили им специальные футболки для плавания.До пляжа 20 минут пешком. По вечерам я к ним присоединяюсь. Остальное время самое лучшее - сидеть под кондиционером. У нас в доме еще есть игровая, метров с 150, там кондиционер есть.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16195
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8194 раз.
- Подякували: 5084 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Пон 12 лют, 2024 20:07
Сибарит написав:
Больше всего удивляет, насколько все везде по-разному.
Так, зокрема мене дуже дивувало, що в Китаї пенсії тільки в деяких чиновників, суддів, а решті платять із зарплати дітей аліменти (при цьому якісь копійчані, здається 11% які діляться на 2, виходить десь по 50-70$ з дитини)...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2306
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|