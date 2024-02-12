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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1850185118521853
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:23

Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.

Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати:
- тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні;
- потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити.
- рівень прибутків дуже відрізняється. Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.

Мешканець США і здивувався б, і не повірив би, що при такій зарплатні людина ще здатна купувати картоплю чи цибулю при майже тих же (або навіть і вищих) цінах, що в США, де мінімалка в залежності від штату складає 15-20 доларів на годину.
За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...

Тобто переводити ціни в доларах на гривні - справа невдячна...
Але дописи вкрай цікаві. Цифри точні. Гадаю всі отримали точну вичерпну інформацію.

Пану rjkz - від мене персональна подяка.
Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.
akurt
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