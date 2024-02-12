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Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.
Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати: - тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні; - потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити. - рівень прибутків дуже відрізняється. Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.
Мешканець США і здивувався б, і не повірив би, що при такій зарплатні людина ще здатна купувати картоплю чи цибулю при майже тих же (або навіть і вищих) цінах, що в США, де мінімалка в залежності від штату складає 15-20 доларів на годину. За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...
Тобто переводити ціни в доларах на гривні - справа невдячна... Але дописи вкрай цікаві. Цифри точні. Гадаю всі отримали точну вичерпну інформацію.
Пану rjkz - від мене персональна подяка. Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.
akurt написав:Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.
Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати: - тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні; - потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити. - рівень прибутків дуже відрізняється.
Это бесспорно.
Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.
За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...
Ну ездил-то он не за сегодняшние 345$, а за довоенные 800$, а, может, и до 2014, когда курс был получше (не знаю, какая у него тогда была зарплата)
Пану rjkz - від мене персональна подяка. Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.
nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом Этот сборщик мусора — миллионер
Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом Этот сборщик мусора — миллионер
Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
Я понял! Болт - это классический американский идеологический хоумлесс. ЛА ждет тебя! Не в то время Болт родился и не в том месте. Хиппи. Секс, наркотики, карвалол!