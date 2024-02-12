Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1850185118521853 Додано: Пон 12 лют, 2024 21:23 Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.



Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати:

- тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні;

- потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити.

- рівень прибутків дуже відрізняється. Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.



Мешканець США і здивувався б, і не повірив би, що при такій зарплатні людина ще здатна купувати картоплю чи цибулю при майже тих же (або навіть і вищих) цінах, що в США, де мінімалка в залежності від штату складає 15-20 доларів на годину.

За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...



Тобто переводити ціни в доларах на гривні - справа невдячна...

Але дописи вкрай цікаві. Цифри точні. Гадаю всі отримали точну вичерпну інформацію.



Пану rjkz - від мене персональна подяка.

Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях. akurt

Повідомлень: 9215 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3460 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 22:23 akurt написав: Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.



Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати:

- тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні;

- потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити.

- рівень прибутків дуже відрізняється. Треба подякувати пануза терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати:- тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні;- потім приходить відчуття інше:- рівень прибутків дуже відрізняється.

Это бесспорно.



Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.



За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...

Ну ездил-то он не за сегодняшние 345$, а за довоенные 800$, а, может, и до 2014, когда курс был получше (не знаю, какая у него тогда была зарплата)



Пану rjkz - від мене персональна подяка.

Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.

Присоединяюсь. Это бесспорно.Ну ездил-то он не за сегодняшние 345$, а за довоенные 800$, а, может, и до 2014, когда курс был получше (не знаю, какая у него тогда была зарплата)Присоединяюсь. ЛАД 2 Повідомлень: 27811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 22:34 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.bild.de/bild-plus/regional/ ... .bild.html

Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом

Этот сборщик мусора — миллионер

Хайнц сейчас покупает свой 10-й домЭтот сборщик мусора — миллионер nekefer

Повідомлень: 904 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 22:38 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни. В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни.

От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім... От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...

испокон веков 2 разных типа цивилизации кочевники и оседлые испокон веков 2 разных типа цивилизации кочевники и оседлые nekefer

Повідомлень: 904 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 22:51 nekefer написав: https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html

Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом

Этот сборщик мусора — миллионер

https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.htmlХайнц сейчас покупает свой 10-й домЭтот сборщик мусора — миллионер

Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.

Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.

Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳

На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.

Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺 Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺 Bolt Повідомлень: 2758 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:12 Bolt написав: nekefer написав: https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html

Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом

Этот сборщик мусора — миллионер

https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.htmlХайнц сейчас покупает свой 10-й домЭтот сборщик мусора — миллионер

Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.

Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.

Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳

На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.

Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺 Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺



Я понял!

Болт - это классический американский идеологический хоумлесс.

ЛА ждет тебя!

Не в то время Болт родился и не в том месте.

Хиппи.

Секс, наркотики, карвалол! Я понял!Болт - это классический американский идеологический хоумлесс.ЛА ждет тебя!Не в то время Болт родился и не в том месте.Хиппи.Секс, наркотики, карвалол! rjkz

Повідомлень: 16196 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8195 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:16 rjkz , в США для тих хто с гаражів і квартир не платить податки, при цьому не працюючи офіційно десь бере гроші, хіба не надають «home”? Щоправда з парканом з колючкою .. Hotab Повідомлень: 10991 З нами з: 15.02.09 Подякував: 621 раз. Подякували: 2151 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1850185118521853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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