RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1850185118521853
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:23

Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.

Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати:
- тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні;
- потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити.
- рівень прибутків дуже відрізняється. Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.

Мешканець США і здивувався б, і не повірив би, що при такій зарплатні людина ще здатна купувати картоплю чи цибулю при майже тих же (або навіть і вищих) цінах, що в США, де мінімалка в залежності від штату складає 15-20 доларів на годину.
За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...

Тобто переводити ціни в доларах на гривні - справа невдячна...
Але дописи вкрай цікаві. Цифри точні. Гадаю всі отримали точну вичерпну інформацію.

Пану rjkz - від мене персональна подяка.
Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9215
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3460 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:23

  akurt написав:Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.

Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати:
- тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні;
- потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити.
- рівень прибутків дуже відрізняється.

Это бесспорно.

Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.

За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...

Ну ездил-то он не за сегодняшние 345$, а за довоенные 800$, а, может, и до 2014, когда курс был получше (не знаю, какая у него тогда была зарплата)

Пану rjkz - від мене персональна подяка.
Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.

Присоединяюсь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27811
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5254 раз.
Подякували: 4846 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:34

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.bild.de/bild-plus/regional/ ... .bild.html
Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом
Этот сборщик мусора — миллионер
Зображення
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 24.10.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:38

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни.

От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...

испокон веков 2 разных типа цивилизации кочевники и оседлые
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 24.10.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:51

  nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html
Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом
Этот сборщик мусора — миллионер
Зображення

Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.
Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.
Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳
На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.
Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
Bolt
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:12

  Bolt написав:
  nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html
Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом
Этот сборщик мусора — миллионер
Зображення

Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.
Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.
Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳
На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.
Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺


Я понял!
Болт - это классический американский идеологический хоумлесс.
ЛА ждет тебя!
Не в то время Болт родился и не в том месте.
Хиппи.
Секс, наркотики, карвалол!
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16196
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8195 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:16

rjkz , в США для тих хто с гаражів і квартир не платить податки, при цьому не працюючи офіційно десь бере гроші, хіба не надають «home”? Щоправда з парканом з колючкою ..
Hotab
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 1850185118521853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.