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Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.
Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати: - тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні; - потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити. - рівень прибутків дуже відрізняється. Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.
Мешканець США і здивувався б, і не повірив би, що при такій зарплатні людина ще здатна купувати картоплю чи цибулю при майже тих же (або навіть і вищих) цінах, що в США, де мінімалка в залежності від штату складає 15-20 доларів на годину. За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...
Тобто переводити ціни в доларах на гривні - справа невдячна... Але дописи вкрай цікаві. Цифри точні. Гадаю всі отримали точну вичерпну інформацію.
Пану rjkz - від мене персональна подяка. Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.
akurt написав:Треба подякувати пану rjkz за терпимість до питань учасників форуму та дуже докладні відповіді.
Щодо того, дешевше продукти харчування чи дорожче - не варто порівнювати: - тільки перший короткий період перебування в США люди переводять ціни з доларів в гривні; - потім приходить відчуття інше: це ти можеш купити або не можеш собі купити. - рівень прибутків дуже відрізняється.
Это бесспорно.
Сьогодні говорив з приятелем - колись дуже давно ходили разом в плавальний басейн в Україні - працює на залізниці поїзним диспетчером вже не один десяток років - фахівець досвідчений - чистими на руки отримував до війни 19 000 гривень, а зараз 13 000...14 000 гривень. Це 345$.
За американськими мірками - це калірований відбірний жебрак. Але ж живе... І радіє життю. І виховав двох синів, і їздив відпочивати за кордон...
Ну ездил-то он не за сегодняшние 345$, а за довоенные 800$, а, может, и до 2014, когда курс был получше (не знаю, какая у него тогда была зарплата)
Пану rjkz - від мене персональна подяка. Можна радіти та дивуватися точності викладення матеріалу та здоровому глузду у всіх питаннях.
nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом Этот сборщик мусора — миллионер
Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом Этот сборщик мусора — миллионер
Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
Я понял! Болт - это классический американский идеологический хоумлесс. ЛА ждет тебя! Не в то время Болт родился и не в том месте. Хиппи. Секс, наркотики, карвалол!
ЛАД написав:......... Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат. 1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе). 2. Колбаса вареная. 3. Рыба (обычная, не красная). 4. Молоко 2,5%. 5. Яйца. 6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему. 7. Рис. ...........
1. Мясо - написал. 2. Колбаса вареная - напишу. Кстати, купили как-то в американском сетевике - это есть невозмножно. В "русском" продается вкусная, мы просто не покупаем. Посмотрю сколько она там стоит.
Да бог с ней, колбасой. Я просто назвал основные продукты питания (в моём представлении). Колбасу назвал вареную, потому что по всяким более серьёзным слишком большой разброс цен, сложно судить.
3.Рыбу как раз покупаем красную, жена запекает в духовке. 9-14 долларов за паунд. Купили как-то палтус - не зашло. Хека тут нет. Есть треска, не покупаем, могу посмотреть по чем. Обалденная селедка Хайфа. 8 долларов баночка грамм 300. Есть еще Матиас, но мы не покупаем, там всяких добавок дохрена. Еше прибалтийская какая-то неплохая если не ошибаюсь KAJU. Креветки очень крупные купили за 18 долларов упаковку 2 паунда. БЕЗ СНЕГА, как обычно в Украине и льда. Креветки остаются того-же размера после варки. В Киеве как-то купили кревеки, сварили, они стали размером с рисинки.
Красная рыба у нас примерно так же. Креветки сейчас есть тоже нормальные примерно по той же цене. Остальное, получается сравнивать сложно - разные породы. Треску, например, не помню, когда видел. Но в среднем рыба 5-7 долларов. Есть, конечно и дешевле (мало что и редко), и дороже (это постоянно) - например, сибас, дорадо. Периодически покупаю тунца по 4,5 долл.. по акциям изредка бывает и дешевле. Тунец. конечно, не такой, как у Хемингуэя, тот стоит (филе) где-то долл. 20.
4. Молоко бывает с красной крышкой (жирное), с синей (пониженной жирности), с зеленой (обезжиренное). Все в одну цену. Я бы прикинул красную крышку как 3,5+%, ближе к 4. По сравнению с ним, Яготинское 2,5% - это подразбавленная молоком вода. Как-то еще недалеко был магаз, закрылся, там в продаже было фермерское не гидрогенезированное молоко. 4 доллара. 4-6,5 доллара за галлон (примерно 4 литра). Разницы особо нет. Мы из этого молока также делаем творог. Обалденный получается. В Украине покупали Словяночку, небо и земля.
Молоко у нас примерно по такой же цене. Покупаю "Агромол" якобы "незбиране" 3,4-4%, причём оно дешевле - 30 грн/л, тоже делаю их него творог. Но не то, сомневаюсь в цифрах.
5.6.7 уже писал.
Ах, да, сезонных колебаний практически нет. В сезон, когда надо много и быстро продать, цены могут ненадолго упасть. В основном касается фруктов и ягод.
У нас колебания очень сильные. Даже не сезонный продукт яйца меняются практически в 1,5 раза. При это зимой они ещё и мельче, так что, с учётом этого, колебания даже больше 1,5 раз.
Спасибо за подробные ответы. Но ещё вопрос в связи с Вашим замечанием насчёт "ловушки и: "В среднем, в США не намного дороже". По приведенным Вами цифрам всё же цены заметно выше (не в разы, конечно). Вы именно это имели ввиду (не в разы) или какие-то другие продукты?
nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом Этот сборщик мусора — миллионер
Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
Я понял! Болт - это классический американский идеологический хоумлесс. ЛА ждет тебя! Не в то время Болт родился и не в том месте. Хиппи. Секс, наркотики, карвалол!
Не, но хоум на 170 квадратов, не в самой худшей подльвовской локации у мну имеется. 😏
Bolt написав:Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома