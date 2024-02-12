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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1852185318541855> Додано: Пон 12 лют, 2024 23:38 rjkz написав: ЛА ждет тебя!

Не в то время Болт родился и не в том месте.

Хиппи.

Секс, наркотики, карвалол! ЛА ждет тебя!Не в то время Болт родился и не в том месте.Хиппи.Секс, наркотики, карвалол!

Однажды в Голивуде лошади, огнеметы Однажды в Голивуделошади, огнеметы nekefer

Повідомлень: 909 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:42 nekefer написав: Bolt написав: Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.

Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.

Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳

На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.

Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺 Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

Ну, я сегодня, через ОЛХ стиралку и холодильник (рабочий забрал) думаю, гривен 800 с них легко, завтра у меня по плану котёл газовый на 80 кг нужно забрать и сдать в металлолом. Так, что думаю в этом месяце с мусора больше 10 кг пр любому будет.

Подозреваю, что Хрюша после собеседования со мной выпала в осадок, особенно, когда на её вопрос :,, Вот у вас в резюме разрыв 5 лет, чем вы в это время занимались, с чего жили? "На, что я ответил, что делал ремонт в квартирах и теперь получаю с них аренду, могу себе позволить не работать на таких потогонках как у них".

Меня, почему-то не взяли, не знаю, почему ХЗ?Может костюм с галстуком на собеседование нужно было одеть?! 😎 Ну, я сегодня, через ОЛХ стиралку и холодильник (рабочий забрал) думаю, гривен 800 с них легко, завтра у меня по плану котёл газовый на 80 кг нужно забрать и сдать в металлолом. Так, что думаю в этом месяце с мусора больше 10 кг пр любому будет.Подозреваю, что Хрюша после собеседования со мной выпала в осадок, особенно, когда на её вопрос :,, Вот у вас в резюме разрыв 5 лет, чем вы в это время занимались, с чего жили? "На, что я ответил, что делал ремонт в квартирах и теперь получаю с них аренду, могу себе позволить не работать на таких потогонках как у них".Меня, почему-то не взяли, не знаю, почему ХЗ?Может костюм с галстуком на собеседование нужно было одеть?! 😎 Востаннє редагувалось Bolt в Пон 12 лют, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:47 nekefer написав: .............

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

......... .............вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома.........

Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.

По Вашей ссылке:

Он только что снял со своего счета 700 000 евро наличными.

Это надо пенсию откладывать 16 лет. Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.По Вашей ссылке:Это надо пенсию откладывать 16 лет. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 лют, 2024 23:51, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:50 ЛАД написав: nekefer написав: .............

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

......... .............вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома.........

Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах. Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.

Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.) Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.) Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:53 Bolt написав: ЛАД написав: nekefer написав: .............

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

......... .............вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома.........

Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах. Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.

Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.) Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.)

Не знаю, но всё равно, этого, по-моему, недостаточно для покупки даже одного дома, не то что 10.

Хотя, понимаю, что 4-й, 5-й, ... он покупал, наверное, уже не столько за пенсию, сколько за аренду. Не знаю, но всё равно, этого, по-моему, недостаточно для покупки даже одного дома, не то что 10.Хотя, понимаю, что 4-й, 5-й, ... он покупал, наверное, уже не столько за пенсию, сколько за аренду. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 лют, 2024 23:56, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:55 ЛАД написав: nekefer написав: .............

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

......... .............вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома.........

Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах. Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.

весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные

вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела

фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни

весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичныевообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте челафильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни nekefer

Повідомлень: 909 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 23:56

https://equity.today/kurt-degerman.html Вспомнилось тут. Погуглил: Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:01 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Вот у вас в резюме разрыв 5 лет, чем вы в это время занимались, с чего жили? "На, что я ответил, что делал ремонт в квартирах и теперь получаю с них аренду, могу себе позволить не работать на таких потогонках как у них" Вот у вас в резюме разрыв 5 лет, чем вы в это время занимались, с чего жили? "На, что я ответил, что делал ремонт в квартирах и теперь получаю с них аренду, могу себе позволить не работать на таких потогонках как у них"

у меня пробел с 2007, им не понять у меня пробел с 2007, им не понять nekefer

Повідомлень: 909 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:02 ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав: Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах. Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.

Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.) Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.)

Не знаю, но всё равно, этого, по-моему, недостаточно для покупки даже одного дома, не то что 10.

Хотя, понимаю, что 4-й, 5-й, ... он покупал, наверное, уже не столько за пенсию, сколько за аренду. Не знаю, но всё равно, этого, по-моему, недостаточно для покупки даже одного дома, не то что 10.Хотя, понимаю, что 4-й, 5-й, ... он покупал, наверное, уже не столько за пенсию, сколько за аренду.

Может покупал, когда ещё инженером работал.Там инженера вполне себе обеспечение люди(в отличие от...) Как-то смотрел статистику ЗП инженера в механика в Бундесе ЗП в ИТ+15 %, под 6 килоевро в месяц может быть.

В том же Берлине в нулевых недвига относительно дешёвая была. Может покупал, когда ещё инженером работал.Там инженера вполне себе обеспечение люди(в отличие от...) Как-то смотрел статистику ЗП инженера в механика в Бундесе ЗП в ИТ+15 %, под 6 килоевро в месяц может быть.В том же Берлине в нулевых недвига относительно дешёвая была. Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:03 ЛАД написав: nekefer написав: .............

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

......... .............вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома.........

Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.

По Вашей ссылке:

Он только что снял со своего счета 700 000 евро наличными.

Это надо пенсию откладывать 16 лет. Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.По Вашей ссылке:Это надо пенсию откладывать 16 лет.

там по фотке поступления на счет по 9000, наверное начал скупать дома еще когда это не было трендом там по фотке поступления на счет по 9000, наверное начал скупать дома еще когда это не было трендом nekefer

Повідомлень: 909 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1852185318541855> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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