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Bolt написав:Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома
Ну, я сегодня, через ОЛХ стиралку и холодильник (рабочий забрал) думаю, гривен 800 с них легко, завтра у меня по плану котёл газовый на 80 кг нужно забрать и сдать в металлолом. Так, что думаю в этом месяце с мусора больше 10 кг пр любому будет. Подозреваю, что Хрюша после собеседования со мной выпала в осадок, особенно, когда на её вопрос :,, Вот у вас в резюме разрыв 5 лет, чем вы в это время занимались, с чего жили? "На, что я ответил, что делал ремонт в квартирах и теперь получаю с них аренду, могу себе позволить не работать на таких потогонках как у них". Меня, почему-то не взяли, не знаю, почему ХЗ?Может костюм с галстуком на собеседование нужно было одеть?! 😎
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 12 лют, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
nekefer написав:............. вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома .........
Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах. По Вашей ссылке:
Он только что снял со своего счета 700 000 евро наличными.
Это надо пенсию откладывать 16 лет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 лют, 2024 23:51, всього редагувалось 1 раз.
nekefer написав:............. вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома .........
Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.
Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.)
nekefer написав:............. вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома .........
Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.
Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.)
Не знаю, но всё равно, этого, по-моему, недостаточно для покупки даже одного дома, не то что 10. Хотя, понимаю, что 4-й, 5-й, ... он покупал, наверное, уже не столько за пенсию, сколько за аренду.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 лют, 2024 23:56, всього редагувалось 1 раз.
nekefer написав:............. вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома .........
Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.
весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни
Bolt написав:Вот у вас в резюме разрыв 5 лет, чем вы в это время занимались, с чего жили? "На, что я ответил, что делал ремонт в квартирах и теперь получаю с них аренду, могу себе позволить не работать на таких потогонках как у них"
ЛАД написав:Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах.
Но, это, скажем так, даже по немецким меркам, вполне себе ЗП, скажем на уровне квалифицированного сварщика.)
Не знаю, но всё равно, этого, по-моему, недостаточно для покупки даже одного дома, не то что 10. Хотя, понимаю, что 4-й, 5-й, ... он покупал, наверное, уже не столько за пенсию, сколько за аренду.
Может покупал, когда ещё инженером работал.Там инженера вполне себе обеспечение люди(в отличие от...) Как-то смотрел статистику ЗП инженера в механика в Бундесе ЗП в ИТ+15 %, под 6 килоевро в месяц может быть. В том же Берлине в нулевых недвига относительно дешёвая была.
nekefer написав:............. вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома .........
Слабо понимаю, что можно купить за 3600 пенсии, даже если ни копейки из неё не тратить. При немецких ценах. По Вашей ссылке:
Он только что снял со своего счета 700 000 евро наличными.
Это надо пенсию откладывать 16 лет.
там по фотке поступления на счет по 9000, наверное начал скупать дома еще когда это не было трендом