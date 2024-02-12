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nekefer написав:.......... весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни [youtube]ViHn-LhBwwE...
Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет. А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины... Тут можно смотреть по разному. С одной стороны, пусть себе живут, как хотят. С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.
nekefer написав:.......... весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни [youtube]ViHn-LhBwwE...
Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет. А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины... Тут можно смотреть по разному. С одной стороны, пусть себе живут, как хотят. С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.
Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎 Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏
Bolt, nekefer Не будем гадать на кофейной гуще. Действительно, может начал скупать дома ещё когда работал и давно. Может, когда-то получил какое-нибудь наследство. Но тогда это просто психический сдвиг и его бомжевание объясняется именно этим. Хотя, скорее всего, так если не всегда, то почти всегда. Но если и псих, то безобидный. Пусть.
Bolt написав:............ Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎 Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏
Да я не спорю, можно. Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже. И чем закончится неизвестно. Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...". Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще.
Bolt написав:............ Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎 Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏
Да я не спорю, можно. Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже. И чем закончится неизвестно. Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...". Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще.
Ну, у меня тут в начале войны вообще проходной двор был, не знал даже, что у меня столько родственников на в центральной Украине есть. Скажем, тут человек шесть из одного райцентр Виницкой обл уже в Данию перебрались. У меня некоторое время жили. Мне, если что, до Краковца час с копейками ехать, с другой стороны 5 км и я на Чопской трассе-если через Закарпатье отходить придётся. Чувак правильно гтворит: https://youtu.be/AU9m2md_ruU?si=VbBbw5LpKMtriDiR Если вкратце : если государство забило болт на меня, то я забью на государство.