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#<1 ... 1852185318541855 Додано: Вів 13 лют, 2024 00:05 vitaliiangel

Повідомлень: 22137 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2371 раз. Подякували: 3334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:08 nekefer написав: ..........

весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные

вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела

фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни

[youtube]ViHn-LhBwwE... ..........весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичныевообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте челафильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни[youtube]ViHn-LhBwwE...

Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.

А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...

Тут можно смотреть по разному.

С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.

С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем. Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...Тут можно смотреть по разному.С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем. ЛАД 2 Повідомлень: 27817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:19 ЛАД написав: nekefer написав: ..........

весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные

вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела

фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни

[youtube]ViHn-LhBwwE... ..........весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичныевообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте челафильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни[youtube]ViHn-LhBwwE...

Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.

А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...

Тут можно смотреть по разному.

С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.

С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем. Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...Тут можно смотреть по разному.С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.

Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎

Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏 Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏 Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:23 Bolt, nekefer

Не будем гадать на кофейной гуще.

Действительно, может начал скупать дома ещё когда работал и давно. Может, когда-то получил какое-нибудь наследство. Но тогда это просто психический сдвиг и его бомжевание объясняется именно этим. Хотя, скорее всего, так если не всегда, то почти всегда.

Но если и псих, то безобидный. Пусть. ЛАД 2 Повідомлень: 27817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:35 Bolt написав: ............

Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎

Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏 ............Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏

Да я не спорю, можно.

Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже.

И чем закончится неизвестно.

Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".

Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще. Да я не спорю, можно.Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже.И чем закончится неизвестно.Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще. ЛАД 2 Повідомлень: 27817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 00:55 ЛАД написав: Bolt написав: ............

Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎

Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏 ............Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏

Да я не спорю, можно.

Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже.

И чем закончится неизвестно.

Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".

Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще. Да я не спорю, можно.Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже.И чем закончится неизвестно.Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще.

Ну, у меня тут в начале войны вообще проходной двор был, не знал даже, что у меня столько родственников на в центральной Украине есть. Скажем, тут человек шесть из одного райцентр Виницкой обл уже в Данию перебрались. У меня некоторое время жили.

Мне, если что, до Краковца час с копейками ехать, с другой стороны 5 км и я на Чопской трассе-если через Закарпатье отходить придётся.

Чувак правильно гтворит:

https://youtu.be/AU9m2md_ruU?si=VbBbw5LpKMtriDiR

Если вкратце : если государство забило болт на меня, то я забью на государство. Ну, у меня тут в начале войны вообще проходной двор был, не знал даже, что у меня столько родственников на в центральной Украине есть. Скажем, тут человек шесть из одного райцентр Виницкой обл уже в Данию перебрались. У меня некоторое время жили.Мне, если что, до Краковца час с копейками ехать, с другой стороны 5 км и я на Чопской трассе-если через Закарпатье отходить придётся.Чувак правильно гтворит:Если вкратце : если государство забило болт на меня, то я забью на государство. Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1852185318541855 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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