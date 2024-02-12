RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1852185318541855
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:05

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22137
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:08

  nekefer написав:..........
весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные
вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела
фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни
[youtube]ViHn-LhBwwE...

Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.
А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...
Тут можно смотреть по разному.
С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.
С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27817
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5254 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:19

  ЛАД написав:
  nekefer написав:..........
весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные
вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела
фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни
[youtube]ViHn-LhBwwE...

Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.
А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...
Тут можно смотреть по разному.
С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.
С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.

Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎
Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:23

Bolt, nekefer
Не будем гадать на кофейной гуще.
Действительно, может начал скупать дома ещё когда работал и давно. Может, когда-то получил какое-нибудь наследство. Но тогда это просто психический сдвиг и его бомжевание объясняется именно этим. Хотя, скорее всего, так если не всегда, то почти всегда.
Но если и псих, то безобидный. Пусть.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27817
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5254 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:35

  Bolt написав:............
Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎
Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏

Да я не спорю, можно.
Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже.
И чем закончится неизвестно.
Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".
Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27817
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5254 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:55

  ЛАД написав:
  Bolt написав:............
Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎
Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏

Да я не спорю, можно.
Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже.
И чем закончится неизвестно.
Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".
Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще.

Ну, у меня тут в начале войны вообще проходной двор был, не знал даже, что у меня столько родственников на в центральной Украине есть. Скажем, тут человек шесть из одного райцентр Виницкой обл уже в Данию перебрались. У меня некоторое время жили.
Мне, если что, до Краковца час с копейками ехать, с другой стороны 5 км и я на Чопской трассе-если через Закарпатье отходить придётся.
Чувак правильно гтворит:
https://youtu.be/AU9m2md_ruU?si=VbBbw5LpKMtriDiR
Если вкратце : если государство забило болт на меня, то я забью на государство.
Bolt
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1852185318541855
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1131)
13.02.2024 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.