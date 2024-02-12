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nekefer написав:.......... весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни [youtube]ViHn-LhBwwE...
Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет. А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины... Тут можно смотреть по разному. С одной стороны, пусть себе живут, как хотят. С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.
nekefer написав:.......... весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни [youtube]ViHn-LhBwwE...
Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет. А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины... Тут можно смотреть по разному. С одной стороны, пусть себе живут, как хотят. С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.
Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎 Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏
Bolt, nekefer Не будем гадать на кофейной гуще. Действительно, может начал скупать дома ещё когда работал и давно. Может, когда-то получил какое-нибудь наследство. Но тогда это просто психический сдвиг и его бомжевание объясняется именно этим. Хотя, скорее всего, так если не всегда, то почти всегда. Но если и псих, то безобидный. Пусть.
Bolt написав:............ Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎 Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏
Да я не спорю, можно. Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже. И чем закончится неизвестно. Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...". Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще.
Bolt написав:............ Ну так, как отметил в своём бложике на Ютубе, широко известный в узких кругах медексперт Якименко-метою створення держави Україна більше 30 років тому було, розкрадання держбюджету. 😎 Или вы думаете, что всяким чиновникам в Куеве киздить деньги из буджета можна, а нам маленьким украинцам из ЗУ зась?! 😏
Да я не спорю, можно. Вот только при создании были довольно развитой державой, а чем дальше, тем хуже. И чем закончится неизвестно. Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...". Вам с ЗУ, в случае чего, уезжать будет проще.
Ну, у меня тут в начале войны вообще проходной двор был, не знал даже, что у меня столько родственников на в центральной Украине есть. Скажем, тут человек шесть из одного райцентр Виницкой обл уже в Данию перебрались. У меня некоторое время жили. Мне, если что, до Краковца час с копейками ехать, с другой стороны 5 км и я на Чопской трассе-если через Закарпатье отходить придётся. Чувак правильно гтворит: https://youtu.be/AU9m2md_ruU?si=VbBbw5LpKMtriDiR Если вкратце : если государство забило болт на меня, то я забью на государство.
Не знаю, что там правильного. Он что, хочет сказать, что все, кроме 1,5 млн., которые нигде не числятся. были "бенефициарами державы"? Я этого пана на сегодня расцениваю, как врага Украины. Сегодня можно, конечно, "забить болт на государство", что многие и делают. Вот только, если таких будет слишком много, то завтра, возможно, будет другое государство, которое может не согласиться с тем, чтобы на него "забивали болт". Батько Махно когда-то сказал:
В России возможна или монархия, или анархия, но последняя долго не продержится.
Учитывая, что тогда Украина была тоже Россией... Анархия у нас уже слишком долго. Правда, у нас, скорее, не анархия, а просто бардак.
Не знаю, что там правильного. Он что, хочет сказать, что все, кроме 1,5 млн., которые нигде не числятся. были "бенефициарами державы"? Я этого пана на сегодня расцениваю, как врага Украины. Сегодня можно, конечно, "забить болт на государство", что многие и делают. Вот только, если таких будет слишком много, то завтра, возможно, будет другое государство, которое может не согласиться с тем, чтобы на него "забивали болт". Батько Махно когда-то сказал:
В России возможна или монархия, или анархия, но последняя долго не продержится.
Учитывая, что тогда Украина была тоже Россией... Анархия у нас уже слишком долго. Правда, у нас, скорее, не анархия, а просто бардак.
P.s. Мне до западной границы больше 1000 км.
1,5 млн (на самом деле в разы больше) таких которые вживали как, могли. Учителей и прочих бюджетников с ЗП на уровне минималка +, разве с натяжкой можна считать бенефициарами украинского государства.
nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом Этот сборщик мусора — миллионер
Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
Не в курсе ваших расходов, но в Днепре на 500уе/мес в одно рыло не жиранЁшь, так, колбаску по акции регулярно покупаешь в Сильпо и усё. Не ценят последние лет 25 в стране инженеров, ой не ценят. А ТЦК/ВЛК пожилых офицеров ценят, но ну их нах.
Hotab написав:rjkz , в США для тих хто с гаражів і квартир не платить податки, при цьому не працюючи офіційно десь бере гроші, хіба не надають «home”? Щоправда з парканом з колючкою ..
Не работать и где-то брать деньги - не преступление. Не платить налоги - преступление серьезней убийства. Не платить налоги с аренды вполне можно законно, но для этого надо потратиться или на обучение или на финасового консультанта. Трамп совершенно законно не платит налоги и еще и доит Бюджет: