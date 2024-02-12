Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1853185418551856 Додано: Вів 13 лют, 2024 02:19 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: .........

Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.

1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).

2. Колбаса вареная.

3. Рыба (обычная, не красная).

4. Молоко 2,5%.

5. Яйца.

6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.

7. Рис.

........... .........Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).2. Колбаса вареная.3. Рыба (обычная, не красная).4. Молоко 2,5%.5. Яйца.6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.7. Рис............



1. Мясо - написал.

2. Колбаса вареная - напишу. Кстати, купили как-то в американском сетевике - это есть невозмножно. В "русском" продается вкусная, мы просто не покупаем. Посмотрю сколько она там стоит. 1. Мясо - написал.2. Колбаса вареная - напишу. Кстати, купили как-то в американском сетевике - это есть невозмножно. В "русском" продается вкусная, мы просто не покупаем. Посмотрю сколько она там стоит.

Да бог с ней, колбасой.

Я просто назвал основные продукты питания (в моём представлении).

Колбасу назвал вареную, потому что по всяким более серьёзным слишком большой разброс цен, сложно судить.

3.Рыбу как раз покупаем красную, жена запекает в духовке. 9-14 долларов за паунд. Купили как-то палтус - не зашло. Хека тут нет. Есть треска, не покупаем, могу посмотреть по чем. Обалденная селедка Хайфа. 8 долларов баночка грамм 300.

Есть еще Матиас, но мы не покупаем, там всяких добавок дохрена. Еше прибалтийская какая-то неплохая если не ошибаюсь KAJU. Креветки очень крупные купили за 18 долларов упаковку 2 паунда. БЕЗ СНЕГА, как обычно в Украине и льда. Креветки остаются того-же размера после варки. В Киеве как-то купили кревеки, сварили, они стали размером с рисинки.

Красная рыба у нас примерно так же. Креветки сейчас есть тоже нормальные примерно по той же цене. Остальное, получается сравнивать сложно - разные породы. Треску, например, не помню, когда видел. Но в среднем рыба 5-7 долларов. Есть, конечно и дешевле (мало что и редко), и дороже (это постоянно) - например, сибас, дорадо. Периодически покупаю тунца по 4,5 долл.. по акциям изредка бывает и дешевле. Тунец. конечно, не такой, как у Хемингуэя, тот стоит (филе) где-то долл. 20.

4. Молоко бывает с красной крышкой (жирное), с синей (пониженной жирности), с зеленой (обезжиренное). Все в одну цену. Я бы прикинул красную крышку как 3,5+%, ближе к 4. По сравнению с ним, Яготинское 2,5% - это подразбавленная молоком вода. Как-то еще недалеко был магаз, закрылся, там в продаже было фермерское не гидрогенезированное молоко. 4 доллара.

4-6,5 доллара за галлон (примерно 4 литра). Разницы особо нет.

Мы из этого молока также делаем творог. Обалденный получается. В Украине покупали Словяночку, небо и земля.

Молоко у нас примерно по такой же цене. Покупаю "Агромол" якобы "незбиране" 3,4-4%, причём оно дешевле - 30 грн/л, тоже делаю их него творог. Но не то, сомневаюсь в цифрах.

5.6.7 уже писал.



Ах, да, сезонных колебаний практически нет.

В сезон, когда надо много и быстро продать, цены могут ненадолго упасть.

В основном касается фруктов и ягод.

У нас колебания очень сильные. Даже не сезонный продукт яйца меняются практически в 1,5 раза. При это зимой они ещё и мельче, так что, с учётом этого, колебания даже больше 1,5 раз.



Спасибо за подробные ответы.

Но ещё вопрос в связи с Вашим замечанием насчёт "ловушки и: "В среднем, в США не намного дороже".

По приведенным Вами цифрам всё же цены заметно выше (не в разы, конечно).

Вы именно это имели ввиду (не в разы) или какие-то другие продукты? Да бог с ней, колбасой.Я просто назвал основные продукты питания (в моём представлении).Колбасу назвал вареную, потому что по всяким более серьёзным слишком большой разброс цен, сложно судить.Красная рыба у нас примерно так же. Креветки сейчас есть тоже нормальные примерно по той же цене. Остальное, получается сравнивать сложно - разные породы. Треску, например, не помню, когда видел. Но в среднем рыба 5-7 долларов. Есть, конечно и дешевле (мало что и редко), и дороже (это постоянно) - например, сибас, дорадо. Периодически покупаю тунца по 4,5 долл.. по акциям изредка бывает и дешевле. Тунец. конечно, не такой, как у Хемингуэя, тот стоит (филе) где-то долл. 20.Молоко у нас примерно по такой же цене. Покупаю "Агромол" якобы "незбиране" 3,4-4%, причём оно дешевле - 30 грн/л, тоже делаю их него творог. Но не то, сомневаюсь в цифрах.У нас колебания очень сильные. Даже не сезонный продукт яйца меняются практически в 1,5 раза. При это зимой они ещё и мельче, так что, с учётом этого, колебания даже больше 1,5 раз.Спасибо за подробные ответы.Но ещё вопрос в связи с Вашим замечанием насчёт "ловушки и: "В среднем, в США не намного дороже".По приведенным Вами цифрам всё же цены заметно выше (не в разы, конечно).Вы именно это имели ввиду (не в разы) или какие-то другие продукты?



Я имел ввиду, что есть продукты примерно равные по цене, как молоко, так и дешевле, например европейские сыры, ягоды, фрукты (кроме традиционных для Украины яблок), особенно экзотических для Украины. Я уж не говорю про несезон в Украине.

Забыл упомянуть, мы как в Украине так и тут "макаронники".

Тут очень распространены 2 бренда на которых все "сидят" Барелла - около 2-2,5 доллара за примерно 500 гр пачку и Ранзонни в районе 1,5-1,7.

Раньше были регулярные скидки и цена ниже, сейчас, очевидно ввиду кризиса из-за войны в Украине, скидок не бывает и цена поднялась.

Есть ..."Дивелла", которую мы покупали в СИльпо и Новусе. 1,99 пачка.

Есть Айпе, турецкие, вполне ничего 1,19.

На момент нашего приезда, цены на Бареллу и Ранзонни были на уровне цен тех макарон, которые мы покупали в Киеве.

А, масло сливочное, есть европейские бренды, Финляндия, Президент - около 4 долларов пачка, но есть Кэббот - 6 долларов, кажется в 2 раза больше пачка.

Да, так вот, в целом, выходит, что еда может обходиться примерно в те-же деньги.

Я-бы оценил +30% по отношению к украинским расходам.

Что не так уж критично, как для официально самого дорогого города мира НЙ.

Другое дело, что со временем меняются кулинарные привычки и расходы растут.

Например, в Украине жена с детьми сами делали пиццы. Тут они это редко делают.

Если устраиваем киносеанс дома, то берем замороженную ДиДжорино и за 20 минут в духовке имеем пиццу под кино.

Суши в Киеве жена сама делала, тут покупаем.

Предподготовленные мясные блюда в Украине я не видел до отъезда, не знаю или они сейчас защли.

В Украине мы редко пользовались кулинариями, знали, что ингридиенты туда шли с просрочки. Тут это можно смело брать и мы берем - очень неплохо.

Яйца, кстати, когда мы приехали, были до доллара за 12 шт. Тоже подорожали.

И, еще раз, мы скупаемся в не самых дешевых магазинах в своей локации.

Наши друзья тут когда-то жили и тоже стартовали и старт у них был сложней, то на еде экономили, ходили по магазинам с низкими ценами.Это было в начале 00-х.

Мы туда заходили, скажем, молоко не 4 доллара за галлон, а 3,26.

В общем, резюме, если питаться так как питался в Украине, то +30%.

Когда говорят, что в США много денег уходит на еду, то это уже о других кулинарных привычках. И это еще без учета, что многие питаются в кафе-ресторанах, заказывают еду домой. Многие скупаются в Трейдер Джо и Хоул Фудс - это дороже. Для нас этто просто далеко и не имеет смысла. Я имел ввиду, что есть продукты примерно равные по цене, как молоко, так и дешевле, например европейские сыры, ягоды, фрукты (кроме традиционных для Украины яблок), особенно экзотических для Украины. Я уж не говорю про несезон в Украине.Забыл упомянуть, мы как в Украине так и тут "макаронники".Тут очень распространены 2 бренда на которых все "сидят" Барелла - около 2-2,5 доллара за примерно 500 гр пачку и Ранзонни в районе 1,5-1,7.Раньше были регулярные скидки и цена ниже, сейчас, очевидно ввиду кризиса из-за войны в Украине, скидок не бывает и цена поднялась.Есть ..."Дивелла", которую мы покупали в СИльпо и Новусе. 1,99 пачка.Есть Айпе, турецкие, вполне ничего 1,19.На момент нашего приезда, цены на Бареллу и Ранзонни были на уровне цен тех макарон, которые мы покупали в Киеве.А, масло сливочное, есть европейские бренды, Финляндия, Президент - около 4 долларов пачка, но есть Кэббот - 6 долларов, кажется в 2 раза больше пачка.Да, так вот, в целом, выходит, что еда может обходиться примерно в те-же деньги.Я-бы оценил +30% по отношению к украинским расходам.Что не так уж критично, как для официально самого дорогого города мира НЙ.Другое дело, что со временем меняются кулинарные привычки и расходы растут.Например, в Украине жена с детьми сами делали пиццы. Тут они это редко делают.Если устраиваем киносеанс дома, то берем замороженную ДиДжорино и за 20 минут в духовке имеем пиццу под кино.Суши в Киеве жена сама делала, тут покупаем.Предподготовленные мясные блюда в Украине я не видел до отъезда, не знаю или они сейчас защли.В Украине мы редко пользовались кулинариями, знали, что ингридиенты туда шли с просрочки. Тут это можно смело брать и мы берем - очень неплохо.Яйца, кстати, когда мы приехали, были до доллара за 12 шт. Тоже подорожали.И, еще раз, мы скупаемся в не самых дешевых магазинах в своей локации.Наши друзья тут когда-то жили и тоже стартовали и старт у них был сложней, то на еде экономили, ходили по магазинам с низкими ценами.Это было в начале 00-х.Мы туда заходили, скажем, молоко не 4 доллара за галлон, а 3,26.В общем, резюме, если питаться так как питался в Украине, то +30%.Когда говорят, что в США много денег уходит на еду, то это уже о других кулинарных привычках. И это еще без учета, что многие питаются в кафе-ресторанах, заказывают еду домой. Многие скупаются в Трейдер Джо и Хоул Фудс - это дороже. Для нас этто просто далеко и не имеет смысла. rjkz

Повідомлень: 16198 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8195 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 02:19 Дюрі-бачі написав: rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця

Не так просто.

Когда я родился декретный отпуск был 2 недели. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которые Bolt считает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.

Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей. Не так просто.Когда я родился декретный отпуск был. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которыесчитает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей. ЛАД 2 Повідомлень: 27820 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 02:25 Bolt написав: .........

1,5 млн (на самом деле в разы больше) таких которые вживали как, могли. Учителей и прочих бюджетников с ЗП на уровне минималка +, разве с натяжкой можна считать бенефициарами украинского государства. .........1,5 млн (на самом деле в разы больше) таких которые вживали как, могли. Учителей и прочих бюджетников с ЗП на уровне минималка +, разве с натяжкой можна считать бенефициарами украинского государства.

Полностью согласен. Я как раз об этом. И не только учителя с пр. бюджетниками.

Но Якименко говорит именно о 1,5 млн., вроде бы записывая всех остальных в "бенефициары".

"Бенефициаров", может быть, процентов 5, а то и меньше. Полностью согласен. Я как раз об этом. И не только учителя с пр. бюджетниками.Но Якименко говорит именно о 1,5 млн., вроде бы записываяв "бенефициары"."Бенефициаров", может быть, процентов 5, а то и меньше. ЛАД 2 Повідомлень: 27820 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1853185418551856 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless