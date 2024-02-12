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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2024 02:19
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
.........
Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.
1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).
2. Колбаса вареная.
3. Рыба (обычная, не красная).
4. Молоко 2,5%.
5. Яйца.
6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.
7. Рис.
...........
1. Мясо - написал.
2. Колбаса вареная - напишу. Кстати, купили как-то в американском сетевике - это есть невозмножно. В "русском" продается вкусная, мы просто не покупаем. Посмотрю сколько она там стоит.
Да бог с ней, колбасой.
Я просто назвал основные продукты питания (в моём представлении).
Колбасу назвал вареную, потому что по всяким более серьёзным слишком большой разброс цен, сложно судить.
3.Рыбу как раз покупаем красную, жена запекает в духовке. 9-14 долларов за паунд. Купили как-то палтус - не зашло. Хека тут нет. Есть треска, не покупаем, могу посмотреть по чем. Обалденная селедка Хайфа. 8 долларов баночка грамм 300.
Есть еще Матиас, но мы не покупаем, там всяких добавок дохрена. Еше прибалтийская какая-то неплохая если не ошибаюсь KAJU. Креветки очень крупные купили за 18 долларов упаковку 2 паунда. БЕЗ СНЕГА, как обычно в Украине и льда. Креветки остаются того-же размера после варки. В Киеве как-то купили кревеки, сварили, они стали размером с рисинки.
Красная рыба у нас примерно так же. Креветки сейчас есть тоже нормальные примерно по той же цене. Остальное, получается сравнивать сложно - разные породы. Треску, например, не помню, когда видел. Но в среднем рыба 5-7 долларов. Есть, конечно и дешевле (мало что и редко), и дороже (это постоянно) - например, сибас, дорадо. Периодически покупаю тунца по 4,5 долл.. по акциям изредка бывает и дешевле. Тунец. конечно, не такой, как у Хемингуэя, тот стоит (филе) где-то долл. 20.
4. Молоко бывает с красной крышкой (жирное), с синей (пониженной жирности), с зеленой (обезжиренное). Все в одну цену. Я бы прикинул красную крышку как 3,5+%, ближе к 4. По сравнению с ним, Яготинское 2,5% - это подразбавленная молоком вода. Как-то еще недалеко был магаз, закрылся, там в продаже было фермерское не гидрогенезированное молоко. 4 доллара.
4-6,5 доллара за галлон (примерно 4 литра). Разницы особо нет.
Мы из этого молока также делаем творог. Обалденный получается. В Украине покупали Словяночку, небо и земля.
Молоко у нас примерно по такой же цене. Покупаю "Агромол" якобы "незбиране" 3,4-4%, причём оно дешевле - 30 грн/л, тоже делаю их него творог. Но не то, сомневаюсь в цифрах.
5.6.7 уже писал.
Ах, да, сезонных колебаний практически нет.
В сезон, когда надо много и быстро продать, цены могут ненадолго упасть.
В основном касается фруктов и ягод.
У нас колебания очень сильные. Даже не сезонный продукт яйца меняются практически в 1,5 раза. При это зимой они ещё и мельче, так что, с учётом этого, колебания даже больше 1,5 раз.
Спасибо за подробные ответы.
Но ещё вопрос в связи с Вашим замечанием насчёт "ловушки и: "В среднем, в США не намного дороже".
По приведенным Вами цифрам всё же цены заметно выше (не в разы, конечно).
Вы именно это имели ввиду (не в разы) или какие-то другие продукты?
Я имел ввиду, что есть продукты примерно равные по цене, как молоко, так и дешевле, например европейские сыры, ягоды, фрукты (кроме традиционных для Украины яблок), особенно экзотических для Украины. Я уж не говорю про несезон в Украине.
Забыл упомянуть, мы как в Украине так и тут "макаронники".
Тут очень распространены 2 бренда на которых все "сидят" Барилла - около 2-2,5 доллара за примерно 500 гр пачку и Ронзонни в районе 1,5-1,7.
Раньше были регулярные скидки и цена ниже, сейчас, очевидно ввиду кризиса из-за войны в Украине, скидок не бывает и цена поднялась.
Есть ..."Дивелла", которую мы покупали в СИльпо и Новусе. 1,99 пачка.
Есть Айпе, турецкие, вполне ничего 1,19.
На момент нашего приезда, цены на Бариллу и Ронзонни были на уровне цен тех макарон, которые мы покупали в Киеве.
А, масло сливочное, есть европейские бренды, Финляндия, Президент - около 4 долларов пачка, но есть Кэббот - 6 долларов, кажется в 2 раза больше пачка.
Да, так вот, в целом, выходит, что еда может обходиться примерно в те-же деньги.
Я-бы оценил +30% по отношению к украинским расходам.
Что не так уж критично, как для официально самого дорогого города мира НЙ.
Другое дело, что со временем меняются кулинарные привычки и расходы растут.
Например, в Украине жена с детьми сами делали пиццы. Тут они это редко делают.
Если устраиваем киносеанс дома, то берем замороженную ДиДжорино и за 20 минут в духовке имеем пиццу под кино.
Суши в Киеве жена сама делала, тут покупаем.
Предподготовленные мясные блюда в Украине я не видел до отъезда, не знаю или они сейчас защли.
В Украине мы редко пользовались кулинариями, знали, что ингридиенты туда шли с просрочки. Тут это можно смело брать и мы берем - очень неплохо.
Яйца, кстати, когда мы приехали, были до доллара за 12 шт. Тоже подорожали.
И, еще раз, мы скупаемся в не самых дешевых магазинах в своей локации.
Наши друзья тут когда-то жили и тоже стартовали и старт у них был сложней, то на еде экономили, ходили по магазинам с низкими ценами.Это было в начале 00-х.
Мы туда заходили, скажем, молоко не 4 доллара за галлон, а 3,26.
В общем, резюме, если питаться так как питался в Украине, то +30%.
Когда говорят, что в США много денег уходит на еду, то это уже о других кулинарных привычках. И это еще без учета, что многие питаются в кафе-ресторанах, заказывают еду домой. Многие скупаются в Трейдер Джо и Хоул Фудс - это дороже. Для нас этто просто далеко и не имеет смысла.
Востаннє редагувалось rjkz
в Вів 13 лют, 2024 02:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 02:19
Дюрі-бачі написав:rjkz
моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця
Не так просто.
Когда я родился декретный отпуск был 2 недели
. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которые Bolt
считает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.
Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 02:25
Bolt написав:
.........
1,5 млн (на самом деле в разы больше) таких которые вживали как, могли. Учителей и прочих бюджетников с ЗП на уровне минималка +, разве с натяжкой можна считать бенефициарами украинского государства.
Полностью согласен. Я как раз об этом. И не только учителя с пр. бюджетниками.
Но Якименко говорит именно о 1,5 млн., вроде бы записывая всех остальных
в "бенефициары".
"Бенефициаров", может быть, процентов 5, а то и меньше.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 02:43
барабашов написав:
..........
Не в курсе ваших расходов, но в Днепре на 500уе/мес в одно рыло не жиранЁшь, так, колбаску по акции регулярно покупаешь в Сильпо и усё.
Не жиранёшь.
Но как хорошо написал rjkz
,
Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.
Зависит от того как жить и какая зарплата.
За 500уе/мес можно жить вполне прилично. Конечно, ложками жрать икру, даже красную, не получится.
Цены в Харькове, полагаю, не ниже, чем в Днепре.
Не ценят последние лет 25 в стране инженеров, ой не ценят. А ТЦК/ВЛК пожилых офицеров ценят, но ну их нах.
А кого ценят?
Разве что блогеров.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 03:25
rjkz написав:
...........
Я имел ввиду, что есть продукты примерно равные по цене, как молоко, так и дешевле, например европейские сыры, ягоды, фрукты (кроме традиционных для Украины яблок), особенно экзотических для Украины. Я уж не говорю про несезон в Украине.
Забыл упомянуть, мы как в Украине так и тут "макаронники".
Тут очень распространены 2 бренда на которых все "сидят" Барилла - около 2-2,5 доллара за примерно 500 гр пачку и Ронзонни в районе 1,5-1,7.
Раньше были регулярные скидки и цена ниже, сейчас, очевидно ввиду кризиса из-за войны в Украине, скидок не бывает и цена поднялась.
Есть ..."Дивелла", которую мы покупали в СИльпо и Новусе. 1,99 пачка.
Есть Айпе, турецкие, вполне ничего 1,19.
На момент нашего приезда, цены на Бариллу и Ронзонни были на уровне цен тех макарон, которые мы покупали в Киеве.
А, масло сливочное, есть европейские бренды, Финляндия, Президент - около 4 долларов пачка, но есть Кэббот - 6 долларов, кажется в 2 раза больше пачка.
Да, так вот, в целом, выходит, что еда может обходиться примерно в те-же деньги.
Я-бы оценил +30% по отношению к украинским расходам.
Предподготовленные мясные блюда в Украине я не видел до отъезда, не знаю или они сейчас защли.
В Украине мы редко пользовались кулинариями, знали, что ингридиенты туда шли с просрочки. Тут это можно смело брать и мы берем - очень неплохо.
Яйца, кстати, когда мы приехали, были до доллара за 12 шт. Тоже подорожали.
И, еще раз, мы скупаемся в не самых дешевых магазинах в своей локации.
Наши друзья тут когда-то жили и тоже стартовали и старт у них был сложней, то на еде экономили, ходили по магазинам с низкими ценами.Это было в начале 00-х.
Мы туда заходили, скажем, молоко не 4 доллара за галлон, а 3,26.
В общем, резюме, если питаться так как питался в Украине, то +30%.
Когда говорят, что в США много денег уходит на еду, то это уже о других кулинарных привычках. И это еще без учета, что многие питаются в кафе-ресторанах, заказывают еду домой. Многие скупаются в Трейдер Джо и Хоул Фудс - это дороже. Для нас этто просто далеко и не имеет смысла.
По порядку.
Европейские сыры (не польские) у нас достаточно дорогие. Не рассматривал, т.к. у нас это явно не продукт массового потребления.
Барилла у нас в супермаркете 67 грн за пачку 500г. Ронзонни не знаю. Есть украинские дешевле. Например, "Київ Мiкс" 43,30 за 1 кг. О качестве ничего не скажу, никогда не брал.
Масло сливочное 73% примерно 2 долл. за 200 г., 82% дороже -примерно 2,5 долл.
Учитывая, что Вы вряд ли в Украине питались чем подешевле, то +30% в США, действительно, разница небольшая. "Учитывая" это я к тому, что можно было бы там питаться и дешевле, если не хватает денег. Т.е. если человек привык не шиковать здесь, то он, вероятно, сможет там тоже вложиться в +30%.
Не знаю, что Вы называете предподготовленными мясными блюдами, у нас вроде сейчас кое-что есть, но не покупал и не особо обращал внимание, ничего не скажу. Кулинарию изредка беру. Это, конечно, заметно дороже, но на качество, вроде, жаловаться не могу.
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