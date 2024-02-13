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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2024 08:27
ЛАД написав: nekefer написав:
..........
весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные
вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела
фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни
[youtube]ViHn-LhBwwE...
Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.
А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...
Тут можно смотреть по разному.
С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.
С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.
в данных условиях люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг
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nekefer
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Додано: Вів 13 лют, 2024 08:37
nekefer написав: ЛАД написав: nekefer написав:
..........
весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные
вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела
фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни
[youtube]ViHn-LhBwwE...
Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.
А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...
Тут можно смотреть по разному.
С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.
С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.
в данных условиях люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг
Какие альтернативные варианты жизни ещё существуют?!
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Bolt
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