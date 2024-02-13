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#<1 ... 1853185418551856 Додано: Вів 13 лют, 2024 06:00 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Я имел ввиду, что есть продукты примерно равные по цене, как молоко, так и дешевле, например европейские сыры, ягоды, фрукты (кроме традиционных для Украины яблок), особенно экзотических для Украины. Я уж не говорю про несезон в Украине.

Забыл упомянуть, мы как в Украине так и тут "макаронники".

Тут очень распространены 2 бренда на которых все "сидят" Барилла - около 2-2,5 доллара за примерно 500 гр пачку и Ронзонни в районе 1,5-1,7.

Раньше были регулярные скидки и цена ниже, сейчас, очевидно ввиду кризиса из-за войны в Украине, скидок не бывает и цена поднялась.

Есть ..."Дивелла", которую мы покупали в СИльпо и Новусе. 1,99 пачка.

Есть Айпе, турецкие, вполне ничего 1,19.

На момент нашего приезда, цены на Бариллу и Ронзонни были на уровне цен тех макарон, которые мы покупали в Киеве.

А, масло сливочное, есть европейские бренды, Финляндия, Президент - около 4 долларов пачка, но есть Кэббот - 6 долларов, кажется в 2 раза больше пачка.

Да, так вот, в целом, выходит, что еда может обходиться примерно в те-же деньги.

Я-бы оценил +30% по отношению к украинским расходам.





Предподготовленные мясные блюда в Украине я не видел до отъезда, не знаю или они сейчас защли.

В Украине мы редко пользовались кулинариями, знали, что ингридиенты туда шли с просрочки. Тут это можно смело брать и мы берем - очень неплохо.

Яйца, кстати, когда мы приехали, были до доллара за 12 шт. Тоже подорожали.

И, еще раз, мы скупаемся в не самых дешевых магазинах в своей локации.

Наши друзья тут когда-то жили и тоже стартовали и старт у них был сложней, то на еде экономили, ходили по магазинам с низкими ценами.Это было в начале 00-х.

Мы туда заходили, скажем, молоко не 4 доллара за галлон, а 3,26.

В общем, резюме, если питаться так как питался в Украине, то +30%.

Когда говорят, что в США много денег уходит на еду, то это уже о других кулинарных привычках. И это еще без учета, что многие питаются в кафе-ресторанах, заказывают еду домой. Многие скупаются в Трейдер Джо и Хоул Фудс - это дороже. Для нас этто просто далеко и не имеет смысла. ...........Я имел ввиду, что есть продукты примерно равные по цене, как молоко, так и дешевле, например европейские сыры, ягоды, фрукты (кроме традиционных для Украины яблок), особенно экзотических для Украины. Я уж не говорю про несезон в Украине.Забыл упомянуть, мы как в Украине так и тут "макаронники".Тут очень распространены 2 бренда на которых все "сидят" Барилла - около 2-2,5 доллара за примерно 500 гр пачку и Ронзонни в районе 1,5-1,7.Раньше были регулярные скидки и цена ниже, сейчас, очевидно ввиду кризиса из-за войны в Украине, скидок не бывает и цена поднялась.Есть ..."Дивелла", которую мы покупали в СИльпо и Новусе. 1,99 пачка.Есть Айпе, турецкие, вполне ничего 1,19.На момент нашего приезда, цены на Бариллу и Ронзонни были на уровне цен тех макарон, которые мы покупали в Киеве.А, масло сливочное, есть европейские бренды, Финляндия, Президент - около 4 долларов пачка, но есть Кэббот - 6 долларов, кажется в 2 раза больше пачка.Да, так вот, в целом, выходит, что еда может обходиться примерно в те-же деньги.Я-бы оценил +30% по отношению к украинским расходам.Предподготовленные мясные блюда в Украине я не видел до отъезда, не знаю или они сейчас защли.В Украине мы редко пользовались кулинариями, знали, что ингридиенты туда шли с просрочки. Тут это можно смело брать и мы берем - очень неплохо.Яйца, кстати, когда мы приехали, были до доллара за 12 шт. Тоже подорожали.И, еще раз, мы скупаемся в не самых дешевых магазинах в своей локации.Наши друзья тут когда-то жили и тоже стартовали и старт у них был сложней, то на еде экономили, ходили по магазинам с низкими ценами.Это было в начале 00-х.Мы туда заходили, скажем, молоко не 4 доллара за галлон, а 3,26.В общем, резюме, если питаться так как питался в Украине, то +30%.Когда говорят, что в США много денег уходит на еду, то это уже о других кулинарных привычках. И это еще без учета, что многие питаются в кафе-ресторанах, заказывают еду домой. Многие скупаются в Трейдер Джо и Хоул Фудс - это дороже. Для нас этто просто далеко и не имеет смысла.



По порядку.

Европейские сыры (не польские) у нас достаточно дорогие. Не рассматривал, т.к. у нас это явно не продукт массового потребления.

Барилла у нас в супермаркете 67 грн за пачку 500г. Ронзонни не знаю. Есть украинские дешевле. Например, "Київ Мiкс" 43,30 за 1 кг. О качестве ничего не скажу, никогда не брал.

Масло сливочное 73% примерно 2 долл. за 200 г., 82% дороже -примерно 2,5 долл.

Учитывая, что Вы вряд ли в Украине питались чем подешевле, то +30% в США, действительно, разница небольшая. "Учитывая" это я к тому, что можно было бы там питаться и дешевле, если не хватает денег. Т.е. если человек привык не шиковать здесь, то он, вероятно, сможет там тоже вложиться в +30%.

Не знаю, что Вы называете предподготовленными мясными блюдами, у нас вроде сейчас кое-что есть, но не покупал и не особо обращал внимание, ничего не скажу. Кулинарию изредка беру. Это, конечно, заметно дороже, но на качество, вроде, жаловаться не могу. По порядку.Европейские сыры (не польские) у нас достаточно дорогие. Не рассматривал, т.к. у нас это явно не продукт массового потребления.Барилла у нас в супермаркете 67 грн за пачку 500г. Ронзонни не знаю. Есть украинские дешевле. Например, "Київ Мiкс" 43,30 за 1 кг. О качестве ничего не скажу, никогда не брал.Масло сливочное 73% примерно 2 долл. за 200 г., 82% дороже -примерно 2,5 долл.Учитывая, что Вы вряд ли в Украине питались чем подешевле, то +30% в США, действительно, разница небольшая. "Учитывая" это я к тому, что можно было бы там питаться и дешевле, если не хватает денег. Т.е. если человек привык не шиковать здесь, то он, вероятно, сможет там тоже вложиться в +30%.Не знаю, что Вы называете предподготовленными мясными блюдами, у нас вроде сейчас кое-что есть, но не покупал и не особо обращал внимание, ничего не скажу. Кулинарию изредка беру. Это, конечно, заметно дороже, но на качество, вроде, жаловаться не могу.



Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.

Бариллу не помню, честно говоря.

Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.

Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью.

Естественно, не детям.

Разница в цене с украискими сырами, которые съедобными даже условно нельзя назвать, была, но не очень большая.

Насколько я помню, Спомлек радомер был в районе 250-300 грн, когда мы приехали, потребовалось время найти детям что-то взамен. И нашли польский сыр очень близкий по вкусу. В пересчете на гривны и кг на тот момент был около 150 грн.

А вот датские, швейцарские, немецкие, французские сыры с очень интересными вкусами были до 2-х раз дороже этого польского.

Со временем эти дегустации становились все реже, потому как оно начало приедаться. Сейчас мы тот самый польский еще покупаем, но уже себе как привычный обычный сыр. Почем он сейчас - не знаю, тот магазин меня раздражает теснотой, но жена любит туда заходить. Ребенок, кстати, перешел с польского на американский типа чеддера, но уже тоже его не ест. Честно говоря, американские сыры - так себе, сыр и сыр. Европейские в сравнении с американскими это как картина по сравнению с постером.



Масло в Украине покупали Селянське Люсдорф, кстати, тут появилось, но не нашло понимания и пропало молоко Селянське Люсдорф, в синюю и красную клеточку.

Сначала покупали тут Финляндию, цену писал, 4 доллара. Потом выяснилось, что американское масло не хуже. Было 5 долларов за пачку где-то 400 грамм, сейчас 6.

Предподготовленные блюда.

Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.

Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.

Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса. Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.Бариллу не помню, честно говоря.Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью.Естественно, не детям.Разница в цене с украискими сырами, которые съедобными даже условно нельзя назвать, была, но не очень большая.Насколько я помню, Спомлек радомер был в районе 250-300 грн, когда мы приехали, потребовалось время найти детям что-то взамен. И нашли польский сыр очень близкий по вкусу. В пересчете на гривны и кг на тот момент был около 150 грн.А вот датские, швейцарские, немецкие, французские сыры с очень интересными вкусами были до 2-х раз дороже этого польского.Со временем эти дегустации становились все реже, потому как оно начало приедаться. Сейчас мы тот самый польский еще покупаем, но уже себе как привычный обычный сыр. Почем он сейчас - не знаю, тот магазин меня раздражает теснотой, но жена любит туда заходить. Ребенок, кстати, перешел с польского на американский типа чеддера, но уже тоже его не ест. Честно говоря, американские сыры - так себе, сыр и сыр. Европейские в сравнении с американскими это как картина по сравнению с постером.Масло в Украине покупали Селянське Люсдорф, кстати, тут появилось, но не нашло понимания и пропало молоко Селянське Люсдорф, в синюю и красную клеточку.Сначала покупали тут Финляндию, цену писал, 4 доллара. Потом выяснилось, что американское масло не хуже. Было 5 долларов за пачку где-то 400 грамм, сейчас 6.Предподготовленные блюда.Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса. rjkz

Повідомлень: 16199 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8195 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 06:41 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця

Не так просто.

Когда я родился декретный отпуск был 2 недели. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которые Bolt считает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.

Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей. Не так просто.Когда я родился декретный отпуск был. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которыесчитает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей.

Вот раньше, благодаря этому концлагеря, и дети были более самостоятельные. А теперь, когда практически находишься все время дома, есть время вытирать им сопли, что не способствует развитию самостоятельности. Вот раньше, благодаря этому концлагеря, и дети были более самостоятельные. А теперь, когда практически находишься все время дома, есть время вытирать им сопли, что не способствует развитию самостоятельности. Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 07:55 Bolt написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця моя думка, що все починається із нянь. Перші 2-3 роки критично важливі для формування зв'язку з батьками. А так чужі люди, нема рідного дому. Не нам їх вчити як жити, але це явна різниця

Не так просто.

Когда я родился декретный отпуск был 2 недели. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которые Bolt считает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.

Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей. Не так просто.Когда я родился декретный отпуск был. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которыесчитает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей.

Вот раньше, благодаря этому концлагеря, и дети были более самостоятельные. А теперь, когда практически находишься все время дома, есть время вытирать им сопли, что не способствует развитию самостоятельности. Вот раньше, благодаря этому, и дети были более самостоятельные. А теперь, когда практически находишься все время дома, есть время вытирать им сопли, что не способствует развитию самостоятельности.

Можливо Ви мали на увазі "піонер лагеря"? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати. Можливо Ви мали на увазі ""? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати. BIGor

Повідомлень: 8595 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1300 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 08:27 ЛАД написав: nekefer написав: ..........

весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные

вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела

фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни

[youtube]ViHn-LhBwwE... ..........весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичныевообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте челафильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни[youtube]ViHn-LhBwwE...

Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.

А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...

Тут можно смотреть по разному.

С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.

С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем. Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...Тут можно смотреть по разному.С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.

в данных условиях люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг в данных условиях люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг nekefer

Повідомлень: 911 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 08:37 nekefer написав: ЛАД написав: nekefer написав: ..........

весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичные

вообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте чела

фильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни

[youtube]ViHn-LhBwwE... ..........весь украинский ОЛХ завален секонд-хендом из Европы, там собирают даром, как-то ввозят через кума, тут продают за гривны, и дома по Западной Украине весьма симпатичныевообще не понимаю зачем кого-то заставлять жить по другом, ну в кайф ему и не трогайте челафильм есть Большой Лебовский, не фильм а целая философия жизни[youtube]ViHn-LhBwwE...

Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.

А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...

Тут можно смотреть по разному.

С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.

С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем. Да я, в общем-то, не против этого немца. Пусть себе живёт, как хочет.А насчёт секонд-хенда и Зап. Украины...Тут можно смотреть по разному.С одной стороны, пусть себе живут, как хотят.С другой стороны, это контрабанда или, как минимум, использование лазеек в законодательстве. Кроме того, это убытки для государства и нехватка денег и трудовых ресурсов для промышленности и обороны. Другой разговор, что нашему государству это 30 лет было не нужно. Сейчас, правда, расхлёбываем.

в данных условиях люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг в данных условиях люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг

Какие альтернативные варианты жизни ещё существуют?! Какие альтернативные варианты жизни ещё существуют?! Bolt Повідомлень: 2765 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 08:49 Bolt написав: Какие альтернативные варианты жизни ещё существуют?! Какие альтернативные варианты жизни ещё существуют?!

Ай, какой шикарный вопрос! Бомба!

А чего бы и не начать всем вместе «мозговой штурм» по этой теме? Ай, какой шикарный вопрос! Бомба!А чего бы и не начать всем вместе «мозговой штурм» по этой теме? akurt

Повідомлень: 9216 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 09:51 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: ЛАД написав: Не так просто.

Когда я родился декретный отпуск был 2 недели. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которые Bolt считает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.

Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей. Не так просто.Когда я родился декретный отпуск был. И всё. После этого мама должна была выйти на работу. Отец, понятное дело, работал тоже. Те самые 8 часов + обеденный перерыв, которыесчитает рабством. Была няня, девочка из деревни. Я не исключение. Так жили многие. Да и сейчас в лучшем случае с маленьким ребёнком сидит мать, отец на работе. И в большинстве случаев те самые 8 часов, а часто и больше. Почему-то не становятся чужими людьми.Почему в США иначе? Видимо, вопрос не только (не столько?) в занятости родителей.

Вот раньше, благодаря этому концлагеря, и дети были более самостоятельные. А теперь, когда практически находишься все время дома, есть время вытирать им сопли, что не способствует развитию самостоятельности. Вот раньше, благодаря этому, и дети были более самостоятельные. А теперь, когда практически находишься все время дома, есть время вытирать им сопли, что не способствует развитию самостоятельности.

Можливо Ви мали на увазі "піонер лагеря"? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати. Можливо Ви мали на увазі ""? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати.

Це все туди ж. Система лагерів, що починалася з "піонерських" і закінчувалася гулагами. Так би мовити, щоб звикали з дитинства Це все туди ж. Система лагерів, що починалася з "піонерських" і закінчувалася гулагами. Так би мовити, щоб звикали з дитинства Faceless

Модератор Повідомлень: 34565 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7946 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1853185418551856 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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