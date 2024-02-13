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#<1 ... 1854185518561857 Додано: Вів 13 лют, 2024 12:43 akurt написав: Хм… у меня тоже был Ланос. Хм… у меня тоже был Ланос.

Тут клуб любителів "Ланосів"? Тут клуб любителів "Ланосів"? Frant

Повідомлень: 23696 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1642 раз. Подякували: 2520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 12:59 Тут філія лікарні: лікують колись вдарених із-за рогу вулиці порожнім мішком по голові. Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 лют, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9218 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:00 барабашов написав: ...............

Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)

Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?

Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую. ...............Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую.

Кто сказал, что нельзя?

Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру.

Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.

Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали именно по праздникам , то 500 долл. на месяц более, чем хватит.

Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день.

Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.



По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.



Кстати, о наценках магазинов.

Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе. Кто сказал, что нельзя?Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру.Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали, то 500 долл. на месяц более, чем хватит.Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день.Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.Кстати, о наценках магазинов.Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе. ЛАД 2 Повідомлень: 27824 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:03 akurt написав: Тут філія лікарні Тут філія лікарні

Скоріше, клуб любителя спадку барона Мюнхаузена Скоріше, клуб любителя спадку барона Мюнхаузена Frant

Повідомлень: 23696 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1642 раз. Подякували: 2520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:13 rjkz написав: ..............

Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.

Бариллу не помню, честно говоря.

Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.

Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью.

..................

Предподготовленные блюда.

Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.

Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.

Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса. ..............Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.Бариллу не помню, честно говоря.Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью...................Предподготовленные блюда.Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса.

О сырах.

Я не большой любитель. Раньше вообще не ел, начал сравнительно недавно, несколько лет.

Так что, возможно, по неграмотности ошибаюсь, но сейчас не вижу большой разницы между нашими и польскими. Ни по цене, ни по вкусу.

Вот западноевропейские явно лучше, но и значительно дороже. Раза в 2 и больше.

Тоже нравятся с плесенью.

Насчёт предподготовленных блюд понял. Сейчас есть такое и у нас. Недавно взял рыбные котлеты. Не знаю, может, надо было в духовке, но я просто пожарил. Вполне прилично. Но больше ничего такого пока не покупал. О сырах.Я не большой любитель. Раньше вообще не ел, начал сравнительно недавно, несколько лет.Так что, возможно, по неграмотности ошибаюсь, но сейчас не вижу большой разницы между нашими и польскими. Ни по цене, ни по вкусу.Вот западноевропейские явно лучше, но и значительно дороже. Раза в 2 и больше.Тоже нравятся с плесенью.Насчёт предподготовленных блюд понял. Сейчас есть такое и у нас. Недавно взял рыбные котлеты. Не знаю, может, надо было в духовке, но я просто пожарил. Вполне прилично. Но больше ничего такого пока не покупал. ЛАД 2 Повідомлень: 27824 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1854185518561857 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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