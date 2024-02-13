|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:43
akurt написав:
Хм… у меня тоже был Ланос.
Тут клуб любителів "Ланосів"?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23696
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1642 раз.
- Подякували: 2520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:59
Тут філія лікарні: лікують колись вдарених із-за рогу вулиці порожнім мішком по голові.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 13 лют, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9218
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3461 раз.
- Подякували: 1224 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:00
барабашов написав:
...............
Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)
Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?
Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую.
Кто сказал, что нельзя?
Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру.
Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.
Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали именно по праздникам
, то 500 долл. на месяц более, чем хватит.
Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день.
Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.
По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.
Кстати, о наценках магазинов.
Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27824
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5254 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:03
akurt написав:
Тут філія лікарні
Скоріше, клуб любителя спадку барона Мюнхаузена
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23696
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1642 раз.
- Подякували: 2520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:13
rjkz написав:
..............
Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.
Бариллу не помню, честно говоря.
Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.
Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью.
..................
Предподготовленные блюда.
Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.
Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.
Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса.
О сырах.
Я не большой любитель. Раньше вообще не ел, начал сравнительно недавно, несколько лет.
Так что, возможно, по неграмотности ошибаюсь, но сейчас не вижу большой разницы между нашими и польскими. Ни по цене, ни по вкусу.
Вот западноевропейские явно лучше, но и значительно дороже. Раза в 2 и больше.
Тоже нравятся с плесенью.
Насчёт предподготовленных блюд понял. Сейчас есть такое и у нас. Недавно взял рыбные котлеты. Не знаю, может, надо было в духовке, но я просто пожарил. Вполне прилично. Но больше ничего такого пока не покупал.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27824
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5254 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, ЛАД
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|