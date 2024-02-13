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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1854185518561857
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:43

  akurt написав:Хм… у меня тоже был Ланос.

Тут клуб любителів "Ланосів"?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:59

Тут філія лікарні: лікують колись вдарених із-за рогу вулиці порожнім мішком по голові.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 лют, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:00

  барабашов написав:...............
Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)
Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?
Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую.

Кто сказал, что нельзя?
Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру. :)
Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.
Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали именно по праздникам, то 500 долл. на месяц более, чем хватит.
Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день. :)
Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.

По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.

Кстати, о наценках магазинов.
Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:03

  akurt написав:Тут філія лікарні

Скоріше, клуб любителя спадку барона Мюнхаузена
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:13

  rjkz написав:..............
Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.
Бариллу не помню, честно говоря.
Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.
Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью.
..................
Предподготовленные блюда.
Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.
Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.
Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса.

О сырах.
Я не большой любитель. Раньше вообще не ел, начал сравнительно недавно, несколько лет.
Так что, возможно, по неграмотности ошибаюсь, но сейчас не вижу большой разницы между нашими и польскими. Ни по цене, ни по вкусу.
Вот западноевропейские явно лучше, но и значительно дороже. Раза в 2 и больше.
Тоже нравятся с плесенью.
Насчёт предподготовленных блюд понял. Сейчас есть такое и у нас. Недавно взял рыбные котлеты. Не знаю, может, надо было в духовке, но я просто пожарил. Вполне прилично. Но больше ничего такого пока не покупал.
ЛАД
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