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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1854185518561857 Додано: Вів 13 лют, 2024 13:00 барабашов написав: ...............

Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)

Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?

Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую. ...............Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую.

Кто сказал, что нельзя?

Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру.

Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.

Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали именно по праздникам , то 500 долл. на месяц более, чем хватит.

Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день.

Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.



По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.



Кстати, о наценках магазинов.

Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе. Кто сказал, что нельзя?Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру.Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали, то 500 долл. на месяц более, чем хватит.Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день.Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.Кстати, о наценках магазинов.Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе. ЛАД 2 Повідомлень: 27831 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:13 rjkz написав: ..............

Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.

Бариллу не помню, честно говоря.

Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.

Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью.

..................

Предподготовленные блюда.

Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.

Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.

Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса. ..............Я уже многое забыл из того, что покупал в Украине.Бариллу не помню, честно говоря.Вот Дивеллу помню, может не вспомнил-бы если-бы тут не увидел.Сыры я любил, но в Киеве мы брали регулярно Спомлек радомер (Польша), в том числе для детей. И периодически брали Бри, Д"Ор блу, в общем с плесенью...................Предподготовленные блюда.Например, курица кусочками, уже частично приготовленная и со специями, в вакууме и с отдельным соусом. Открывается упаковка, вываливается на сковороду (возможно есть другие способы), добавляется соус и готовится в течении 5-10 минут. Есть аналогичные блюда из говядины.Есть куриные котлеты в панировке, которые надо засунуть на 20 минут в духовку.Детям зашли нагетсы в виде динозавров. Кстати, у ребенка в школе было пари (вечеринка), жена вызвалась волонтерить, все родители что-то покупали/готовили, мы, среди прочего, решили, чтобы не морочиться, сделать несколько упаковок динонагетсов. Жена раздавала (мы знали, что ребенок ничего другого мясного брать не будет), у детей имело бешенный успех. Напоминают нагетсы из МакДональдса.

О сырах.

Я не большой любитель. Раньше вообще не ел, начал сравнительно недавно, несколько лет.

Так что, возможно, по неграмотности ошибаюсь, но сейчас не вижу большой разницы между нашими и польскими. Ни по цене, ни по вкусу.

Вот западноевропейские явно лучше, но и значительно дороже. Раза в 2 и больше.

Тоже нравятся с плесенью.

Насчёт предподготовленных блюд понял. Сейчас есть такое и у нас. Недавно взял рыбные котлеты. Не знаю, может, надо было в духовке, но я просто пожарил. Вполне прилично. Но больше ничего такого пока не покупал. О сырах.Я не большой любитель. Раньше вообще не ел, начал сравнительно недавно, несколько лет.Так что, возможно, по неграмотности ошибаюсь, но сейчас не вижу большой разницы между нашими и польскими. Ни по цене, ни по вкусу.Вот западноевропейские явно лучше, но и значительно дороже. Раза в 2 и больше.Тоже нравятся с плесенью.Насчёт предподготовленных блюд понял. Сейчас есть такое и у нас. Недавно взял рыбные котлеты. Не знаю, может, надо было в духовке, но я просто пожарил. Вполне прилично. Но больше ничего такого пока не покупал. ЛАД 2 Повідомлень: 27831 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:32 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: барабашов написав: ...............

Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)

Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?

Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую. ...............Икру по акции можно найти в пределах 2300-2500грн/кило(ЛяСильпо и самую-самую по 200$/кило не рассматриваем)Почему нельзя позволить себе съесть допустим на праздник какой баночку,а то и две? Как и выпить французского или итальянского шампанского за те же 250-300грн/бутылка(тоже по акции)?Кстати с маслом вы немного ошиблись. 82% вполне есть и по 65-70грн за пачку, пусть и 180граммовую.

Кто сказал, что нельзя?

Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру.

Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.

Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали именно по праздникам , то 500 долл. на месяц более, чем хватит.

Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день.

Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.



По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.



Кстати, о наценках магазинов.

Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе. Кто сказал, что нельзя?Можно. И если есть деньги, даже нужно. Более того, можно даже чёрную икру.Если есть деньги, можно выпить и не шампанское, а виски, или ром, или ещё что, что стоит в несколько раз дороже.Но это уже где-то близко к "шиковать". И если делать то, что Вы написали, то 500 долл. на месяц более, чем хватит.Если только праздник это не "300 лет русской балалайки", который можно отмечать каждый день.Я писал только о том, что за 500уе/мес на еду и квартплату на 1 человека вполне достаточно, и даже не придётся себя особо ограничивать.По маслу - возможно. Хотя 70 грн за 180 г это 78 грн. за 200 г. Но вообще разброс цен в разных магазинах порой поражает. Так же, как и на лекарства - разница в 1,5 раза в разных аптеках уже не удивляет.Кстати, о наценках магазинов.Вчера купил внучке шоколад Милка орео 300 г. По акции - за 101,9 грн. Стандартная цена - 150,7 грн. Не сомневаюсь. что по 101,9 грн. магазин тоже продаёт не в убыток себе. Балалайка - казахська, то ж для святкування щодня треба щось інше

Щодо ікри, ЛеСільпо якраз норм варіянт, якщо мова не про двічі розморожену другого сорту чи якісь підробки з консервантами Балалайка - казахська, то ж для святкування щодня треба щось іншеЩодо ікри, ЛеСільпо якраз норм варіянт, якщо мова не про двічі розморожену другого сорту чи якісь підробки з консервантами Faceless

Модератор Повідомлень: 34567 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7949 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:34 BIGor написав: ............

Можливо Ви мали на увазі "піонер лагеря"? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати. ............Можливо Ви мали на увазі ""? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати.

Не только эту.

Более того, нас даже в детском саду вывозили летом в лагерь. Это, возможно, рановато.

Помню, что когда родители приезжали на воскресенье, я плакал: "Заберите меня домой". Но, с другой стороны, для семей, у которых не было "бабушки в деревне", это давало возможность отправить детей на природу из города. Отпуска тогда были короткие (по-моему, 2 недели). Может быть, надо было лучше обеспечивать такие лагеря. Но 1955-1956... Сами понимаете...



Faceless

Увидеть связь пионерлагеря с гулагом...

У Вас очень богатое воображение. Граничащее с маразмом. Хотя Вам, вроде, ещё рановато.

Лагеря бойскаутов на Западе тоже: "Це все туди ж"? Или "это другое"? Не только эту.Более того, нас даже в детском саду вывозили летом в лагерь. Это, возможно, рановато.Помню, что когда родители приезжали на воскресенье, я плакал: "Заберите меня домой". Но, с другой стороны, для семей, у которых не было "бабушки в деревне", это давало возможность отправить детей на природу из города. Отпуска тогда были короткие (по-моему, 2 недели). Может быть, надо было лучше обеспечивать такие лагеря. Но 1955-1956... Сами понимаете...Увидеть связь пионерлагеря с гулагом...У Вас очень богатое воображение. Граничащее с маразмом. Хотя Вам, вроде, ещё рановато.Лагеря бойскаутов на Западе тоже: "Це все туди ж"? Или "это другое"? ЛАД 2 Повідомлень: 27831 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:46 nekefer написав: ............

в данных условиях люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг ............люди хотят так жить! все остальное от лукавого, можно сколько угодно их насиловать но если они сами не захотят жить по другому ничего не изменится. Желания основа всего, маркетинг

Bolt Вам уже ответил, а потом Вы и сами дополнили его ответ.

Здесь очень важно выделенное.

Действительно, "данные условия"...

Когда людей много лет приучали к тому, что зарабатывать надо вне державы, на стороне.

Постепенно приучают, что и учиться надо где-то. И вообще от родного государства ничего не получишь, спасибо, что разрешает жить на своей территории. Вам уже ответил, а потом Вы и сами дополнили его ответ.Здесь очень важно выделенное.Действительно, "данные условия"...Когда людей много лет приучали к тому, что зарабатывать надо вне державы, на стороне.Постепенно приучают, что и учиться надо где-то. И вообще от родного государства ничего не получишь, спасибо, что разрешает жить на своей территории. ЛАД 2 Повідомлень: 27831 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5254 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 13:55 Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: BIGor написав: ............

Можливо Ви мали на увазі "піонер лагеря"? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати. ............Можливо Ви мали на увазі ""? Вважаю цю частину совка не треба було розвалювати.

Не только эту.

Более того, нас даже в детском саду вывозили летом в лагерь. Это, возможно, рановато.

Помню, что когда родители приезжали на воскресенье, я плакал: "Заберите меня домой". Но, с другой стороны, для семей, у которых не было "бабушки в деревне", это давало возможность отправить детей на природу из города. Отпуска тогда были короткие (по-моему, 2 недели). Может быть, надо было лучше обеспечивать такие лагеря. Но 1955-1956... Сами понимаете...



Faceless

Увидеть связь пионерлагеря с гулагом...

У Вас очень богатое воображение. Граничащее с маразмом. Хотя Вам, вроде, ещё рановато.

Лагеря бойскаутов на Западе тоже: "Це все туди ж"? Или "это другое"? Не только эту.Более того, нас даже в детском саду вывозили летом в лагерь. Это, возможно, рановато.Помню, что когда родители приезжали на воскресенье, я плакал: "Заберите меня домой". Но, с другой стороны, для семей, у которых не было "бабушки в деревне", это давало возможность отправить детей на природу из города. Отпуска тогда были короткие (по-моему, 2 недели). Может быть, надо было лучше обеспечивать такие лагеря. Но 1955-1956... Сами понимаете...Увидеть связь пионерлагеря с гулагом...У Вас очень богатое воображение. Граничащее с маразмом. Хотя Вам, вроде, ещё рановато.Лагеря бойскаутов на Западе тоже: "Це все туди ж"? Или "это другое"?

Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.



А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином. Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином. Faceless

Модератор Повідомлень: 34567 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7949 раз. Профіль 4 7 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 14:08



New’s from History.



На ланах інтернету знайшов це унікальне фото - пишуть, що зроблено в 1904 році, тобто 120 років тому - острові Ellis біля Нью Йорка.

В ті часи були не «піонерські», а свого роду «фільтраційні» табори для переселенців: тобто певний час жили на острові в профілактичних цілях.

На заході США я відвідував такий самий острів з дивною назвою Angel island - після витримки та фільтрації (на острові перебував військовий контингент, казарми, будинки для офіцерів та переселенців і був навіть госпіталь) можна було сісти на пором та перепливти через затоку (До побудови Golden gate bridge було ще більше трьох десятків років) в місто мрій - San Francisco.

Враження, що ця родина не сильно боялася Еміграції, заробітчанства, іпотеки та цін на картоплю…

Еміграція, заробітчанствоNew’s from History.На ланах інтернету знайшов це унікальне фото - пишуть, що зроблено в 1904 році, тобто 120 років тому - острові Ellis біля Нью Йорка.В ті часи були не «піонерські», а свого роду «фільтраційні» табори для переселенців: тобто певний час жили на острові в профілактичних цілях.На заході США я відвідував такий самий острів з дивною назвою Angel island - після витримки та фільтрації (на острові перебував військовий контингент, казарми, будинки для офіцерів та переселенців і був навіть госпіталь) можна було сісти на пором та перепливти через затоку (До побудови Golden gate bridge було ще більше трьох десятків років) в місто мрій - San Francisco.Враження, що ця родина не сильно боялася Еміграції, заробітчанства, іпотеки та цін на картоплю… akurt

Повідомлень: 9218 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 14:20 Bolt написав: nekefer написав: https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html

Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом

Этот сборщик мусора — миллионер

https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.htmlХайнц сейчас покупает свой 10-й домЭтот сборщик мусора — миллионер

Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.

Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.

Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳

На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.

Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺 Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу зав месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по. 😺

насправді ви їй запропонували - платіть мені 12 тис грн, але працювати я не буду - бо там ця посада не передбачає вільний графік.



це ваш особистий вибір, що ваші навички оцінюють лише в 600 дол на місяць. в багатьох в декілька разів більше за 20 років роботи.



а останньою фразою ви взагалі просто накидуєте лайна на вентилятор - більшість людей все одно працює на когось. й жити як ви можна, але це далеко не взірець того, як треба жити. так, будинок ви собі збудували, але це стеля, вище якою ви не стрибнете. насправді дохід 20-30 тис - це дуже небагато, як на сім'ю з 4 людей - й ви це розумієте. звідси у вас оці лівацькі ідеї інколи та туга за срср... насправді ви їй запропонували - платіть мені 12 тис грн, але працювати я не буду - бо там ця посада не передбачає вільний графік.це ваш особистий вибір, що ваші навички оцінюють лише в 600 дол на місяць. в багатьох в декілька разів більше за 20 років роботи.а останньою фразою ви взагалі просто накидуєте лайна на вентилятор - більшість людей все одно працює на когось. й жити як ви можна, але це далеко не взірець того, як треба жити. так, будинок ви собі збудували, але це стеля, вище якою ви не стрибнете. насправді дохід 20-30 тис - це дуже небагато, як на сім'ю з 4 людей - й ви це розумієте. звідси у вас оці лівацькі ідеї інколи та туга за срср... Shaman

Повідомлень: 5229 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 14:22 akurt написав: ...

Враження, що ця родина не сильно боялася Еміграції, заробітчанства, іпотеки та цін на картоплю…

...Враження, що ця родина не сильно боялася Еміграції, заробітчанства, іпотеки та цін на картоплю…

але й не надто переймалася, що станеться з дітьми. як помре - то бог дав, бог взяв. працюють всі з малечку. освіта - це якщо пощастить та хтось буде дуже талановитий. але й не надто переймалася, що станеться з дітьми. як помре - то бог дав, бог взяв. працюють всі з малечку. освіта - це якщо пощастить та хтось буде дуже талановитий. Shaman

Повідомлень: 5229 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 14:30 nekefer написав: вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

вкратце, бывший инженер, собирает хлам и даже ест с помойки, при этом получает пенсию 3600 евро и тратит ее только на покупку домов, которые потом сам ремонтирует и сдает, чтобы на выручку купить еще дома

дуже красиво й дуже казково. а тепер просто порахуємо.



за 10 років назбирає з пенсії аж 432 000 євро. якраз на один будиночок вистачить. у скільки пенсія - в 68 років. як раз є час, щоб пенсіонер купив 10 будиночків. тому гадаю почав купувати будинки набагато раніше за пенсію. ще й виявиться що один чи два отримав у спадок. оцей мультиплікатор відсотки на відсотки працює на інтервалі декілька десятків років - десь 40-50.



якщо всі зароблені гроші відкладати, то напевне щось накопичити можна. але про сім'ю не згадуємо. й цікаво, інженером він теж у такому вигляді працював?



й головне, навіщо тобі 10 будинків, якщо живеш на звалищі? й гадаю, залишити нема кому. це вже більше схоже на хворобу дуже красиво й дуже казково. а тепер просто порахуємо.за 10 років назбирає з пенсії аж 432 000 євро. якраз на один будиночок вистачить. у скільки пенсія - в 68 років. як раз є час, щоб пенсіонер купив 10 будиночків. тому гадаю почав купувати будинки набагато раніше за пенсію. ще й виявиться що один чи два отримав у спадок. оцей мультиплікатор відсотки на відсотки працює на інтервалі декілька десятків років - десь 40-50.якщо всі зароблені гроші відкладати, то напевне щось накопичити можна. але про сім'ю не згадуємо. й цікаво, інженером він теж у такому вигляді працював?й головне,тобі 10 будинків, якщо живеш на звалищі? й гадаю, залишити нема кому. це вже більше схоже на хворобу Shaman

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