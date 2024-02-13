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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1856185718581859> Додано: Вів 13 лют, 2024 15:00 nekefer написав: в далекие времена Украина делала Ланосы, я даже такой купил себе в 2007, новенький такой весь всего за 9300

но потом люди захотели ездить на старых машинах, потому что они по их мнению лучше и ланосов больше неть за 9000 только жуткое б.у. Европы или битки из США, так что да теперь без вариантов только бу, везде в далекие времена Украина делала Ланосы, я даже такой купил себе в 2007, новенький такой весь всего за 9300но потом люди захотели ездить на старых машинах, потому что они по их мнению лучше и ланосов больше нетьза 9000 только жуткое б.у. Европы или битки из США, так что да теперь без вариантов только бу, везде

Це був дійсно народний автомобіль. І, до речі, на свої гроші досить непоганої якості. Можна ж було продовжувати, це не люди захотіли пересісти. Це власники виробництва(як каже Франт бидлоїліта) не вклали у розвиток ані цента, а все гребли бабло, доки воно йшло. За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.

І свій сегмент машина б мала й дотепер - надійний седан низької цінової категорії з дешевим ремонтом і безліччю деталей. А так прийшлося відкрити ринок для дешевих битків і поповняти замість свої - казну інших країн, в т.ч. витрати за утилізацію цього барахла Це був дійсно народний автомобіль. І, до речі, на свої гроші досить непоганої якості. Можна ж було продовжувати, це не люди захотіли пересісти. Це власники виробництва(як каже Франт бидлоїліта) не вклали у розвиток ані цента, а все гребли бабло, доки воно йшло. За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.І свій сегмент машина б мала й дотепер - надійний седан низької цінової категорії з дешевим ремонтом і безліччю деталей. А так прийшлося відкрити ринок для дешевих битків і поповняти замість свої - казну інших країн, в т.ч. витрати за утилізацію цього барахла The_Rebel

Повідомлень: 177 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 44 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:13 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років. За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.

Дизайн освежили - получился Авео.

Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя. Дизайн освежили - получился Авео.Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7395 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6366 раз. Подякували: 21063 раз. Профіль 128 73 34 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:20 Faceless написав: ...............

Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.



А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином. ...............Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином.

В пионерлагеря силой никого не отправляли.

И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині".

В чём Вы видите отличие от бойскаутских?



Удивил один из плюсов.

Интересно было бы прочитать объяснение. В пионерлагеряникого не отправляли.И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині".В чём Вы видите отличие от бойскаутских?Удивил один из плюсов.Интересно было бы прочитать объяснение. ЛАД 2 Повідомлень: 27830 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:21 Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Bolt написав: nekefer написав: https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html

Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом

Этот сборщик мусора — миллионер

https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.htmlХайнц сейчас покупает свой 10-й домЭтот сборщик мусора — миллионер

Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.

Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.

Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳

На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.

Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺 Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать.Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа.Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу зав месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить.Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по. 😺

насправді ви їй запропонували - платіть мені 12 тис грн, але працювати я не буду - бо там ця посада не передбачає вільний графік.



це ваш особистий вибір, що ваші навички оцінюють лише в 600 дол на місяць. в багатьох в декілька разів більше за 20 років роботи.



а останньою фразою ви взагалі просто накидуєте лайна на вентилятор - більшість людей все одно працює на когось. й жити як ви можна, але це далеко не взірець того, як треба жити. так, будинок ви собі збудували, але це стеля, вище якою ви не стрибнете. насправді дохід 20-30 тис - це дуже небагато, як на сім'ю з 4 людей - й ви це розумієте. звідси у вас оці лівацькі ідеї інколи та туга за срср... насправді ви їй запропонували - платіть мені 12 тис грн, але працювати я не буду - бо там ця посада не передбачає вільний графік.це ваш особистий вибір, що ваші навички оцінюють лише в 600 дол на місяць. в багатьох в декілька разів більше за 20 років роботи.а останньою фразою ви взагалі просто накидуєте лайна на вентилятор - більшість людей все одно працює на когось. й жити як ви можна, але це далеко не взірець того, як треба жити. так, будинок ви собі збудували, але це стеля, вище якою ви не стрибнете. насправді дохід 20-30 тис - це дуже небагато, як на сім'ю з 4 людей - й ви це розумієте. звідси у вас оці лівацькі ідеї інколи та туга за срср...

Мені не потрібно 600 дол, мені для того щоб,, грав "бюджет десь 12 кг і потрібно. Вже раніше писав, що графік о 8. 00 зайшов о 17.00 вийшов не для мене в силу деяких причин.

До речі передзвонив бувшому корєшу ЛАЗу(працює зараз на Електроне. Сидить онлайн за 10 кг дома Ідеал, як для мене) . Він сильно здивувався, що в тій конторі куди я ходив є вакансії, оскільки місяць тому від них люди ходили і там було зайнято.

Судячи з того, як хрюша блискавично відксерила і сховала моє резюме, можливо просто фінньоб страждають, щоб показати ьурну діяльність начал стау.

Типа створюють кадровий резерв. Мені не потрібно 600 дол, мені для того щоб,, грав "бюджет десь 12 кг і потрібно. Вже раніше писав, що графік о 8. 00 зайшов о 17.00 вийшов не для мене в силу деяких причин.До речі передзвонив бувшому корєшу ЛАЗу(працює зараз на Електроне. Сидить онлайн за 10 кг дома Ідеал, як для мене) . Він сильно здивувався, що в тій конторі куди я ходив є вакансії, оскільки місяць тому від них люди ходили і там було зайнято.Судячи з того, як хрюша блискавично відксерила і сховала моє резюме, можливо просто фінньоб страждають, щоб показати ьурну діяльність начал стау.Типа створюють кадровий резерв. Bolt Повідомлень: 2768 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:26 akurt написав: ...

New’s from History.



На ланах інтернету знайшов це унікальне фото - пишуть, що зроблено в 1904 році, тобто 120 років тому - острові Ellis біля Нью Йорка.

...............

Враження, що ця родина не сильно боялася Еміграції, заробітчанства, іпотеки та цін на картоплю…

[url=https://ibb.co/1GTQGSL][img]https://i.ibb.co/b5Xm5fP/IMG-9236.jpg... ...New’s from History.На ланах інтернету знайшов це унікальне фото - пишуть, що зроблено в 1904 році, тобто 120 років тому - острові Ellis біля Нью Йорка................Враження, що ця родина не сильно боялася Еміграції, заробітчанства, іпотеки та цін на картоплю…[url=https://ibb.co/1GTQGSL][img]https://i.ibb.co/b5Xm5fP/IMG-9236.jpg...

А в 1904 уже была ипотека? А в 1904 уже была ипотека? ЛАД 2 Повідомлень: 27830 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:33 11 февраля, 22:22 НТБ

Необходимо положить конец тому, чтобы пакеты с закусками становились меньше по мере роста цен, говорит президент США Джо Байден, который просит производителей положить конец снижению инфляции.



- Некоторые компании пытаются перенять испанский подход, постепенно сокращая объемы продукции, надеясь, что вы этого не заметите, - говорит Байден в видео, опубликованном в социальных сетях в воскресенье.



- Да ладно, а. Американский народ устал, когда с ним обращаются как с идиотами. Я призываю компании положить этому конец. «Давайте убедимся, что компании сейчас поступают правильно», — говорит Байден.

........

Слово «усадочная инфляция» используется, когда содержание или размер товара уменьшается, а цена остается на прежнем уровне или увеличивается.



Языковой совет также признал слово «шунфляция» словом года в 2022 году

https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt

Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций". Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций". ЛАД 2 Повідомлень: 27830 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:41 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций". Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций".

Отстает

В США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!

На воде экономят! ОтстаетВ США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!На воде экономят! Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7395 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6366 раз. Подякували: 21063 раз. Профіль 128 73 34 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:51 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: В пионерлагеря силой никого не отправляли. В пионерлагеря силой никого не отправляли.

Тоді то вже була б не лайтова версія

ЛАД написав: В чём Вы видите отличие от бойскаутских? В чём Вы видите отличие от бойскаутских?

І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду. ЛАД написав: А в 1904 уже была ипотека? А в 1904 уже была ипотека?

Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше Тоді то вже була б не лайтова версіяІ формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше Faceless

Модератор Повідомлень: 34568 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7949 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 15:56 ЛАД написав: Faceless написав: ...............

Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.



А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином. ...............Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином.

В пионерлагеря силой никого не отправляли.

И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині".

В чём Вы видите отличие от бойскаутских?



Удивил один из плюсов.

Интересно было бы прочитать объяснение. В пионерлагеряникого не отправляли.И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині".В чём Вы видите отличие от бойскаутских?Удивил один из плюсов.Интересно было бы прочитать объяснение.



піонерскі табори були 3х типів:

-союзні єлітні (Артек, Молода Гвардія)

-обласні , від промислових гігантів (типу ЧМП, Одеський порт, СРЗ)-Альбатрос, Чайка

-міськи (від "гороно", департамент освіти)-просто в навчальні класи замість парт приносили кроваті (такий собі дитячий садочок для піонерів, тільки різниця в тому, що десь на 3 години з ранку до обіду на море водили купатись)



рівень комфорту і особливо харчування залежив від бюджету табора (багато з ким познайомився в таборі спілкуюсь і зараз)



Пионерский лагерь: как это было? Вот, к примеру, такому расписанию дня подчинялись дети в пионерлагере «Красная Гвоздика»(мабуть це табір на болотах):



подъем в 7:30;

зарядка 7:35 – 7:50;

уборка постелей, туалет 7:50 – 8:10;

построение, линейка, планёрка 8:10 – 8:20;

завтрак 8:20 – 9:00;

участие в трудовых делах лагеря 9:00 – 11:00 (у нас приборка теріторії була 20хв макс)

оздоровительные процедуры 11:00 – 12:30 (всі отряди йшли на море десь о 10.00-відстань 50м, а там до 12.00)

свободное время 12:30 – 13:00;

обед 13:00 – 14:00;

послеобеденный отдых 14:00 – 15:30;

уборка постелей, туалет 15:30 – 16:00;

полдник 16:00 – 16:30;

занятия спортивных секций и кружков 16:30 – 18:00;

индивидуальное чтение 18:00 – 19:00 (ми грали в футбол/баскетбол/пинг-понг)

ужин 19:00 – 20:00

отрядные мероприятия 20:00 – 21:30;(у нас просморт кинофільма "Неуловиміе мстителі" , для старших (з 14 років) раз на місяць "дискотека"

линейка с подведением итогов дня 21:30 – 21:45(дуже запізно для лінейки, у нас лінійка

була десь о 20.15, потім кіно, робити лінійку так пізно? молодші отряди вже спали на цій час)

приготовление ко сну 21:45 – 22:00;

сон 22:00. піонерскі табори були 3х типів:-союзні єлітні (Артек, Молода Гвардія)-обласні , від промислових гігантів (типу ЧМП, Одеський порт, СРЗ)-Альбатрос, Чайка-міськи (від "гороно", департамент освіти)-просто в навчальні класи замість парт приносили кроваті (такий собі дитячий садочок для піонерів, тільки різниця в тому, що десь на 3 години з ранку до обіду на море водили купатись)рівень комфорту і особливо харчування залежив від бюджету табора (багато з ким познайомився в таборі спілкуюсь і зараз) prodigy Повідомлень: 10833 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3221 раз. Подякували: 3273 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 16:01 Faceless написав: Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше

Все вірно. Ось з Вікіпедії:

«Хоча запорука землі як спосіб забезпечення виконання зобов'язання була відома ще в Стародавньому Єгипті, термін «іпотека» вперше з'явився в Стародавній Греції на початку VI ст. до зв. е. як форма відповідальності боржника своєю земельною ділянкою перед кредитором.»



Це також пояснює, чому переселенці з Європи намагалися вкрай активно засвоювати вільні землі на захід від східного узбережжя США: все було вільним, дійшов/доповз/дожив до вільних земель: твоє.

В цьому сенсі цікаво було мені в червні 2023 в горах Канади (провінція Альберта), зупинившись біля памʼятної таблички на трасі, спуститися нижче траси та розглядати поселення родини якихось там “Herrick” із Скандинавії, які першими досягли цього місця, засвоїли ті землі, побудували будинок і заснували хазяйство: в іпотеку нічого не брали.

Таких місць і в США зустрічав багато - назви на кшталт «Гора Джонса», «Балка Едварда», «Ліс Муура» і аналогічне… хто знайшов, «застолбив», «хто раніше встав - того і тапці»… Все вірно. Ось з Вікіпедії:«Хоча запорука землі як спосіб забезпечення виконання зобов'язання була відома ще в Стародавньому Єгипті, термін «іпотека» вперше з'явився в Стародавній Греції на початку VI ст. до зв. е. як форма відповідальності боржника своєю земельною ділянкою перед кредитором.»Це також пояснює, чому переселенці з Європи намагалися вкрай активно засвоювати вільні землі на захід від східного узбережжя США: все було вільним, дійшов/доповз/дожив до вільних земель: твоє.В цьому сенсі цікаво було мені в червні 2023 в горах Канади (провінція Альберта), зупинившись біля памʼятної таблички на трасі, спуститися нижче траси та розглядати поселення родини якихось там “Herrick” із Скандинавії, які першими досягли цього місця, засвоїли ті землі, побудували будинок і заснували хазяйство: в іпотеку нічого не брали.Таких місць і в США зустрічав багато - назви на кшталт «Гора Джонса», «Балка Едварда», «Ліс Муура» і аналогічне… хто знайшов, «застолбив», «хто раніше встав - того і тапці»… Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 лют, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1856185718581859> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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