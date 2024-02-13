Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
nekefer написав:в далекие времена Украина делала Ланосы, я даже такой купил себе в 2007, новенький такой весь всего за 9300 но потом люди захотели ездить на старых машинах, потому что они по их мнению лучше и ланосов больше неть за 9000 только жуткое б.у. Европы или битки из США, так что да теперь без вариантов только бу, везде
Це був дійсно народний автомобіль. І, до речі, на свої гроші досить непоганої якості. Можна ж було продовжувати, це не люди захотіли пересісти. Це власники виробництва(як каже Франт бидлоїліта) не вклали у розвиток ані цента, а все гребли бабло, доки воно йшло. За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років. І свій сегмент машина б мала й дотепер - надійний седан низької цінової категорії з дешевим ремонтом і безліччю деталей. А так прийшлося відкрити ринок для дешевих битків і поповняти замість свої - казну інших країн, в т.ч. витрати за утилізацію цього барахла
Faceless написав:............... Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.
А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином.
В пионерлагеря силой никого не отправляли. И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині". В чём Вы видите отличие от бойскаутских?
Удивил один из плюсов. Интересно было бы прочитать объяснение.
nekefer написав:https://www.bild.de/bild-plus/regional/hessen/hessen-regional/dieser-muellsammler-aus-hessen-ist-millionaer-heinz-kauft-gerade-sein-10-haus-87106964.bild.html Хайнц сейчас покупает свой 10-й дом Этот сборщик мусора — миллионер
Статья практически про меня. Жаль не подписчикам не прочитать. Пы. Сы. Сегодня ходил (для прикола) на работу инженером-констрруктором устраиваться на одну фирму, которая занимается производством агротехнических машин на территории бывшего ЛАЗа. Предложили 20 к оклад +5 к cpi(ХЗ, что это, но подозреваю за вкалывание на уровне пена из жопы)+5к премия, короче 30 минус налоги =24 кг на руки). Но это же нужно работать в 8.00 до 17.00.😳 На моё предложение работать за 12 кг грязными но с свободным графиком посещения Хрюша почему-то отказала. Я свою свободу за несчастные 600 баксов в месяц не продаю,лучше дальше по мусоркам лазить. Ну и доход от моих квартирок и гаражей практически и равен тому, что они предлагают. 😎Короче пусть по 8 часов пашут у кого в жизни не сложилось. 😺
насправді ви їй запропонували - платіть мені 12 тис грн, але працювати я не буду - бо там ця посада не передбачає вільний графік.
це ваш особистий вибір, що ваші навички оцінюють лише в 600 дол на місяць. в багатьох в декілька разів більше за 20 років роботи.
а останньою фразою ви взагалі просто накидуєте лайна на вентилятор - більшість людей все одно працює на когось. й жити як ви можна, але це далеко не взірець того, як треба жити. так, будинок ви собі збудували, але це стеля, вище якою ви не стрибнете. насправді дохід 20-30 тис - це дуже небагато, як на сім'ю з 4 людей - й ви це розумієте. звідси у вас оці лівацькі ідеї інколи та туга за срср...
Мені не потрібно 600 дол, мені для того щоб,, грав "бюджет десь 12 кг і потрібно. Вже раніше писав, що графік о 8. 00 зайшов о 17.00 вийшов не для мене в силу деяких причин. До речі передзвонив бувшому корєшу ЛАЗу(працює зараз на Електроне. Сидить онлайн за 10 кг дома Ідеал, як для мене) . Він сильно здивувався, що в тій конторі куди я ходив є вакансії, оскільки місяць тому від них люди ходили і там було зайнято. Судячи з того, як хрюша блискавично відксерила і сховала моє резюме, можливо просто фінньоб страждають, щоб показати ьурну діяльність начал стау. Типа створюють кадровий резерв.
На ланах інтернету знайшов це унікальне фото - пишуть, що зроблено в 1904 році, тобто 120 років тому - острові Ellis біля Нью Йорка. ............... Враження, що ця родина не сильно боялася Еміграції, заробітчанства, іпотеки та цін на картоплю… [url=https://ibb.co/1GTQGSL][img]https://i.ibb.co/b5Xm5fP/IMG-9236.jpg...
11 февраля, 22:22 НТБ Необходимо положить конец тому, чтобы пакеты с закусками становились меньше по мере роста цен, говорит президент США Джо Байден, который просит производителей положить конец снижению инфляции.
- Некоторые компании пытаются перенять испанский подход, постепенно сокращая объемы продукции, надеясь, что вы этого не заметите, - говорит Байден в видео, опубликованном в социальных сетях в воскресенье.
- Да ладно, а. Американский народ устал, когда с ним обращаются как с идиотами. Я призываю компании положить этому конец. «Давайте убедимся, что компании сейчас поступают правильно», — говорит Байден. ........ Слово «усадочная инфляция» используется, когда содержание или размер товара уменьшается, а цена остается на прежнем уровне или увеличивается.
Языковой совет также признал слово «шунфляция» словом года в 2022 году
Faceless написав:............... Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.
А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином.
В пионерлагеря силой никого не отправляли. И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині". В чём Вы видите отличие от бойскаутских?
Удивил один из плюсов. Интересно было бы прочитать объяснение.
піонерскі табори були 3х типів: -союзні єлітні (Артек, Молода Гвардія) -обласні , від промислових гігантів (типу ЧМП, Одеський порт, СРЗ)-Альбатрос, Чайка -міськи (від "гороно", департамент освіти)-просто в навчальні класи замість парт приносили кроваті (такий собі дитячий садочок для піонерів, тільки різниця в тому, що десь на 3 години з ранку до обіду на море водили купатись)
рівень комфорту і особливо харчування залежив від бюджету табора (багато з ким познайомився в таборі спілкуюсь і зараз)
Пионерский лагерь: как это было? Вот, к примеру, такому расписанию дня подчинялись дети в пионерлагере «Красная Гвоздика»(мабуть це табір на болотах):
подъем в 7:30; зарядка 7:35 – 7:50; уборка постелей, туалет 7:50 – 8:10; построение, линейка, планёрка 8:10 – 8:20; завтрак 8:20 – 9:00; участие в трудовых делах лагеря 9:00 – 11:00 (у нас приборка теріторії була 20хв макс) оздоровительные процедуры 11:00 – 12:30 (всі отряди йшли на море десь о 10.00-відстань 50м, а там до 12.00) свободное время 12:30 – 13:00; обед 13:00 – 14:00; послеобеденный отдых 14:00 – 15:30; уборка постелей, туалет 15:30 – 16:00; полдник 16:00 – 16:30; занятия спортивных секций и кружков 16:30 – 18:00; индивидуальное чтение 18:00 – 19:00 (ми грали в футбол/баскетбол/пинг-понг) ужин 19:00 – 20:00 отрядные мероприятия 20:00 – 21:30;(у нас просморт кинофільма "Неуловиміе мстителі" , для старших (з 14 років) раз на місяць "дискотека" линейка с подведением итогов дня 21:30 – 21:45(дуже запізно для лінейки, у нас лінійка була десь о 20.15, потім кіно, робити лінійку так пізно? молодші отряди вже спали на цій час) приготовление ко сну 21:45 – 22:00; сон 22:00.
Faceless написав:Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше
Все вірно. Ось з Вікіпедії: «Хоча запорука землі як спосіб забезпечення виконання зобов'язання була відома ще в Стародавньому Єгипті, термін «іпотека» вперше з'явився в Стародавній Греції на початку VI ст. до зв. е. як форма відповідальності боржника своєю земельною ділянкою перед кредитором.»
Це також пояснює, чому переселенці з Європи намагалися вкрай активно засвоювати вільні землі на захід від східного узбережжя США: все було вільним, дійшов/доповз/дожив до вільних земель: твоє. В цьому сенсі цікаво було мені в червні 2023 в горах Канади (провінція Альберта), зупинившись біля памʼятної таблички на трасі, спуститися нижче траси та розглядати поселення родини якихось там “Herrick” із Скандинавії, які першими досягли цього місця, засвоїли ті землі, побудували будинок і заснували хазяйство: в іпотеку нічого не брали. Таких місць і в США зустрічав багато - назви на кшталт «Гора Джонса», «Балка Едварда», «Ліс Муура» і аналогічне… хто знайшов, «застолбив», «хто раніше встав - того і тапці»…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 лют, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.