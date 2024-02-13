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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1856185718581859
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:03

  Faceless написав:
  ЛАД написав:В пионерлагеря силой никого не отправляли.

Тоді то вже була б не лайтова версія :mrgreen:
  ЛАД написав:В чём Вы видите отличие от бойскаутских?

І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.
  ЛАД написав:А в 1904 уже была ипотека?

Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше

Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.
В цілому скажу, що не дуже.
Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.
Bolt
 
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