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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:03
Faceless написав: ЛАД написав:
В пионерлагеря силой никого не отправляли.
Тоді то вже була б не лайтова версія
ЛАД написав:
В чём Вы видите отличие от бойскаутских?
І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.
ЛАД написав:
А в 1904 уже была ипотека?
Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше
Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.
В цілому скажу, що не дуже.
Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:24
Сибарит написав: ЛАД написав:
Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций".
Отстает
В США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!
На воде экономят!
Ну переходить на другую систему измерений у нас не додумались. Да и вряд ли бы сработало - никто ничего не поймёт.
Но вот чуть ли не бесконечное разнообразие весов/объёмов используется очень широко. Вместо привычных 0,5 л и 1,0 л и весов 200, 400, 500 г, 1 кг целая шкала дробных величин.
P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:34
Faceless написав: ЛАД написав:
В пионерлагеря силой никого не отправляли.
Тоді то вже була б не лайтова версія
ЛАД написав:
В чём Вы видите отличие от бойскаутских?
І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.
Не знаю, что Вы имеете ввиду под флешмобами, тогда ещё и понятия такого не было.
Но то, что Вы написали - слова, которые ничего не объясняют.
ЛАД написав:
А в 1904 уже была ипотека?
Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше
Куда оно уходит корнями дело десятое, но практически сомневаюсь, что в 1904 была ипотека.
А начёт освоения Дикого Запада рекомендую почитать историю. Это достаточно позорная страница в истории Америки. Сами американцы сегодня порой сравнивают с Холокостом.
(это для akurt
- «хто раніше встав - того і тапці». "раніше встали" индейцы).
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:37
Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.
Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».
С точки зрения Биологии среди живых существ есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.
Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.
Как не удивительно.
Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 13 лют, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:40
Bolt написав:
............
Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.
В цілому скажу, що не дуже.
Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.
Об этом времени ничего не скажу, был далёк.
А насчёт "Песни и строя", то это тоже метод воспитания патриотизма. В 1984 и позже это уже работало плоховато. Но, возможно, если бы этим "задрочували" в Украине, сегодня было бы меньше проблем с мобилизацией (конечно, этого недостаточно, только один из факторов).
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:43
akurt написав:
Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.
Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».
С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.
Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.
Как не удивительно.
Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.
Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).
Но здесь почему-то клеймят исключительно
Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:51
ЛАД написав:
Не знаю, что Вы имеете ввиду под флешмобами, тогда ещё и понятия такого не было.
Но то, что Вы написали - слова, которые ничего не объясняют.
Звісно не буквально. Вище ще й Продіджі навів приклад.
Малось на увазі - купа тупих масових безґлуздих активностей, як-то всілякі лінійки, "построєнія", дибільні конкурси. Нав'язаний розклад і "розваги", життя, як в казармі і відношення, як до стада без індивідуальностей.
ЛАД написав:
Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали.
З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 17:15
Faceless написав:
З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні.
Я би останнє речення трохи змінив: замість слова «країни» - «люди».
Ви ж бачите, досі мріють про ковбаску по 2,20 та булочку «Городская» по 6 копійок.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 17:18
ЛАД написав: Faceless написав:
...............
Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.
А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином.
В пионерлагеря силой
никого не отправляли.
И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині".
В чём Вы видите отличие от бойскаутских?
Удивил один из плюсов.
Интересно было бы прочитать объяснение.
здивував не мій плюс зрозуміло. але...
пишу з того, що читав - бо напряму не стикався
по-перше, атмосфера - в бойскаутських таборах як й всюди в американців - хтось когось обирає. й до речі, це чудове тренування, щоб люди вчилися обирати, й розуміли наслідки цього. самоврядування на практиці - що з цим у піонерії?
я так розумію набагато ширше коло того, чим вони навчаються, особливо пов'язане з природою.
й скаути - "неполітичний
молодіжний рух". що там про дідуся Леніна?
а, напевне в піонертаборі в срср знайомилися з таким класичним явищем, як "дедовщина" - як там - у лайт версії.
а з приводу доступності - якщо отримаєш путівку, то може й потрапиш на море - один раз на декілька років. бо щоб кожен рік їздити на море - треба було мати "блат".
може, хтось згадає піонертабір у реалі, а не картинці
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Додано: Вів 13 лют, 2024 17:25
ЛАД написав:
P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям.
Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопить
Коротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором
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