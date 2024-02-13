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#<1 ... 1857185818591860> Додано: Вів 13 лют, 2024 16:03 Faceless написав: ЛАД написав: В пионерлагеря силой никого не отправляли. В пионерлагеря силой никого не отправляли.

Тоді то вже була б не лайтова версія

ЛАД написав: В чём Вы видите отличие от бойскаутских? В чём Вы видите отличие от бойскаутских?

І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду. ЛАД написав: А в 1904 уже была ипотека? А в 1904 уже была ипотека?

Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше Тоді то вже була б не лайтова версіяІ формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше

Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.

В цілому скажу, що не дуже.

Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя. Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.В цілому скажу, що не дуже.Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя. Bolt Повідомлень: 2768 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 16:24 Сибарит написав: ЛАД написав: Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций". Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций".

Отстает

В США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!

На воде экономят! ОтстаетВ США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!На воде экономят!

Ну переходить на другую систему измерений у нас не додумались. Да и вряд ли бы сработало - никто ничего не поймёт.

Но вот чуть ли не бесконечное разнообразие весов/объёмов используется очень широко. Вместо привычных 0,5 л и 1,0 л и весов 200, 400, 500 г, 1 кг целая шкала дробных величин.



P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям. Ну переходить на другую систему измерений у нас не додумались. Да и вряд ли бы сработало - никто ничего не поймёт.Но вот чуть ли не бесконечное разнообразие весов/объёмов используется очень широко. Вместо привычных 0,5 л и 1,0 л и весов 200, 400, 500 г, 1 кг целая шкала дробных величин.P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям. ЛАД 2 Повідомлень: 27838 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 16:34 Faceless написав: ЛАД написав: В пионерлагеря силой никого не отправляли. В пионерлагеря силой никого не отправляли.

Тоді то вже була б не лайтова версія

ЛАД написав: В чём Вы видите отличие от бойскаутских? В чём Вы видите отличие от бойскаутских?

І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду. Тоді то вже була б не лайтова версіяІ формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.

Не знаю, что Вы имеете ввиду под флешмобами, тогда ещё и понятия такого не было.

Но то, что Вы написали - слова, которые ничего не объясняют.



ЛАД написав: А в 1904 уже была ипотека? А в 1904 уже была ипотека?

Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше

Куда оно уходит корнями дело десятое, но практически сомневаюсь, что в 1904 была ипотека.

А начёт освоения Дикого Запада рекомендую почитать историю. Это достаточно позорная страница в истории Америки. Сами американцы сегодня порой сравнивают с Холокостом.

(это для akurt - «хто раніше встав - того і тапці». "раніше встали" индейцы). Не знаю, что Вы имеете ввиду под флешмобами, тогда ещё и понятия такого не было.Но то, что Вы написали - слова, которые ничего не объясняют.Куда оно уходит корнями дело десятое, но практически сомневаюсь, что в 1904 была ипотека.А начёт освоения Дикого Запада рекомендую почитать историю. Это достаточно позорная страница в истории Америки. Сами американцы сегодня порой сравнивают с Холокостом.(это для- «хто раніше встав - того і тапці». "раніше встали" индейцы). ЛАД 2 Повідомлень: 27838 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 16:37 Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.

Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».

С точки зрения Биологии среди живых существ есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.

Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.

Как не удивительно.

Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины. Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 лют, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9222 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 16:40 Bolt написав: ............

Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.

В цілому скажу, що не дуже.

Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя. ............Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.В цілому скажу, що не дуже.Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.

Об этом времени ничего не скажу, был далёк.

А насчёт "Песни и строя", то это тоже метод воспитания патриотизма. В 1984 и позже это уже работало плоховато. Но, возможно, если бы этим "задрочували" в Украине, сегодня было бы меньше проблем с мобилизацией (конечно, этого недостаточно, только один из факторов). Об этом времени ничего не скажу, был далёк.А насчёт "Песни и строя", то это тоже метод воспитания патриотизма. В 1984 и позже это уже работало плоховато. Но, возможно, если бы этим "задрочували" в Украине, сегодня было бы меньше проблем с мобилизацией (конечно, этого недостаточно, только один из факторов). ЛАД 2 Повідомлень: 27838 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 16:43 akurt написав: Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.

Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».

С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.

Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.

Как не удивительно.

Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины. Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.Как не удивительно.Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.

Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).

Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете. Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).Но здесь почему-то клеймятСоюз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете. ЛАД 2 Повідомлень: 27838 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 16:51 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Не знаю, что Вы имеете ввиду под флешмобами, тогда ещё и понятия такого не было.

Но то, что Вы написали - слова, которые ничего не объясняют. Не знаю, что Вы имеете ввиду под флешмобами, тогда ещё и понятия такого не было.Но то, что Вы написали - слова, которые ничего не объясняют.

Звісно не буквально. Вище ще й Продіджі навів приклад.

Малось на увазі - купа тупих масових безґлуздих активностей, як-то всілякі лінійки, "построєнія", дибільні конкурси. Нав'язаний розклад і "розваги", життя, як в казармі і відношення, як до стада без індивідуальностей.

ЛАД написав: Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали.

З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні. Звісно не буквально. Вище ще й Продіджі навів приклад.Малось на увазі - купа тупих масових безґлуздих активностей, як-то всілякі лінійки, "построєнія", дибільні конкурси. Нав'язаний розклад і "розваги", життя, як в казармі і відношення, як до стада без індивідуальностей.З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні. Faceless

Модератор Повідомлень: 34569 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7951 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 17:15 Faceless написав: З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні. З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні.

Я би останнє речення трохи змінив: замість слова «країни» - «люди».

Ви ж бачите, досі мріють про ковбаску по 2,20 та булочку «Городская» по 6 копійок. Я би останнє речення трохи змінив: замість слова «країни» - «люди».Ви ж бачите, досі мріють про ковбаску по 2,20 та булочку «Городская» по 6 копійок. akurt

Повідомлень: 9222 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 17:18 ЛАД написав: Faceless написав: ...............

Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.



А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином. ...............Я б все ж не порівнював табори бойскаутів з радянськими піонерськими. Вони скоріше ближчі до українських пластунів. І не є масовими.А радянські піонерлагеря - масова дресура, пропагандистська промивка мізків, колективізм, нав'язування кимось придуманого розкладу і активностей. Як лайтовий варіант ув'язнення. В основному, під соусом "доступу дитині влітку до моря" чи щось такого, що звичайній радянській родині було недоступне іншим чином.

В пионерлагеря силой никого не отправляли.

И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині".

В чём Вы видите отличие от бойскаутских?



Удивил один из плюсов.

Интересно было бы прочитать объяснение. В пионерлагеряникого не отправляли.И в большинстве они не были у моря. В основном пригородные. И я бы не сказал, что поездка к морю была недоступна "звичайній радянській родині".В чём Вы видите отличие от бойскаутских?Удивил один из плюсов.Интересно было бы прочитать объяснение.

здивував не мій плюс зрозуміло. але...



пишу з того, що читав - бо напряму не стикався

по-перше, атмосфера - в бойскаутських таборах як й всюди в американців - хтось когось обирає. й до речі, це чудове тренування, щоб люди вчилися обирати, й розуміли наслідки цього. самоврядування на практиці - що з цим у піонерії?



я так розумію набагато ширше коло того, чим вони навчаються, особливо пов'язане з природою.



й скаути - "неполітичний молодіжний рух". що там про дідуся Леніна?



а, напевне в піонертаборі в срср знайомилися з таким класичним явищем, як "дедовщина" - як там - у лайт версії.



а з приводу доступності - якщо отримаєш путівку, то може й потрапиш на море - один раз на декілька років. бо щоб кожен рік їздити на море - треба було мати "блат".



може, хтось згадає піонертабір у реалі, а не картинці

здивував не мій плюс зрозуміло. але...пишу з того, що читав - бо напряму не стикавсяпо-перше, атмосфера - в бойскаутських таборах як й всюди в американців - хтось когось обирає. й до речі, це чудове тренування, щоб люди вчилися обирати, й розуміли наслідки цього. самоврядування на практиці - що з цим у піонерії?я так розумію набагато ширше коло того, чим вони навчаються, особливо пов'язане з природою.й скаути - "молодіжний рух". що там про дідуся Леніна?а, напевне в піонертаборі в срср знайомилися з таким класичним явищем, як "дедовщина" - як там - у лайт версії.а з приводу доступності - якщо отримаєш путівку, то може й потрапиш на море - один раз на декілька років. бо щоб кожен рік їздити на море - треба було мати "блат".може, хтось згадає піонертабір у реалі, а не картинці Shaman

Повідомлень: 5230 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 17:25 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям. P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям.

Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопить

Коротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопитьКоротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7396 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6366 раз. Подякували: 21066 раз. Профіль 128 73 34 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1857185818591860> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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