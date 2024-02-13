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#<1 ... 1857185818591860 Додано: Вів 13 лют, 2024 17:30 ЛАД написав: akurt написав: Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.

Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».

С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.

Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.

Как не удивительно.

Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины. Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.Как не удивительно.Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.

Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).

Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете. Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).Но здесь почему-тоСоюз в прошлом и. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.

а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..

класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці... а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці... Shaman

Повідомлень: 5230 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 17:39 Shaman

лады видят

совок не отпускает... Прохожий Повідомлень: 13430 З нами з: 05.06.13 Подякував: 908 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 17:41 Ну ви ж бачите, пане Shaman’e, що дехто і бачить.

Мріють: піонерський галстук, значок з померлим від сіфіліса у 54 роки «дідусем», піонерське вогнище, морозиво за 13 копійок…

Прокидаються зранку - а тут лунає:

«И Ленин - такой молодой!

И юный Октябрь впереди!»

Тьху, сплюнув. akurt

Повідомлень: 9222 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1857185818591860 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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