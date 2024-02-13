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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1857185818591860
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:30

  ЛАД написав:
  akurt написав:Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.
Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».
С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.
Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.
Как не удивительно.
Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.

Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).
Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.

а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:39

Shaman
лады видят
совок не отпускает...
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:41

Ну ви ж бачите, пане Shaman’e, що дехто і бачить.
Мріють: піонерський галстук, значок з померлим від сіфіліса у 54 роки «дідусем», піонерське вогнище, морозиво за 13 копійок…
Прокидаються зранку - а тут лунає:
«И Ленин - такой молодой!
И юный Октябрь впереди!»
Тьху, сплюнув.
akurt
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