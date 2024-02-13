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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2024 17:30
ЛАД написав: akurt написав:
Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.
Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».
С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.
Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.
Как не удивительно.
Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.
Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).
Но здесь почему-то клеймят исключительно
Союз в прошлом и Россию в настоящем
. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.
а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці...
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Додано: Вів 13 лют, 2024 17:56
Сибарит написав: ЛАД написав:
P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям.
Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопить
Коротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором
Прошу прощения, мне почему-то не показывало.
Спасибо. Ответил там же.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 18:16
Shaman написав:
а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
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Додано: Вів 13 лют, 2024 18:57
Сибарит написав: The_Rebel написав:
За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.
Дизайн освежили - получился Авео.
Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.
В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.
Своими глазами видел.
Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:02
Сибарит написав: ЛАД написав:
Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций".
Отстает
В США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!
На воде экономят!
Нет, Poland Spring давно выпускает и галлонные канистры и 3-литровые бутыли, задолго до ковида.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:16
rjkz написав: Сибарит написав: The_Rebel написав:
За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.
Дизайн освежили - получился Авео.
Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.
В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.
Своими глазами видел.
Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
Калос? За що ж так ту машинку...
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Faceless
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