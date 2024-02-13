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#<1 ... 1857185818591860 Додано: Вів 13 лют, 2024 17:30 ЛАД написав: akurt написав: Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.

Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».

С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.

Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.

Как не удивительно.

Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины. Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.Как не удивительно.Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.

Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).

Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете. Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).Но здесь почему-тоСоюз в прошлом и. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.

а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..

класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці... а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці... Shaman

Повідомлень: 5230 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 17:56 Сибарит написав: ЛАД написав: P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям. P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям.

Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопить

Коротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопитьКоротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором

Прошу прощения, мне почему-то не показывало.

Спасибо. Ответил там же. Прошу прощения, мне почему-то не показывало.Спасибо. Ответил там же. ЛАД 2 Повідомлень: 27840 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5255 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 18:16 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?.. а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..

Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути... Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2307 З нами з: 29.07.22 Подякував: 414 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 18:57 Сибарит написав: The_Rebel написав: За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років. За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.

Дизайн освежили - получился Авео.

Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя. Дизайн освежили - получился Авео.Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.

В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.

Своими глазами видел.

Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле. В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.Своими глазами видел.Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле. rjkz

Повідомлень: 16201 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8197 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 19:02 Сибарит написав: ЛАД написав: Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций". Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций".

Отстает

В США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!

На воде экономят! ОтстаетВ США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!На воде экономят!



Нет, Poland Spring давно выпускает и галлонные канистры и 3-литровые бутыли, задолго до ковида. Нет, Poland Spring давно выпускает и галлонные канистры и 3-литровые бутыли, задолго до ковида. rjkz

Повідомлень: 16201 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8197 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 19:16 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сибарит написав: The_Rebel написав: За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років. За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.

Дизайн освежили - получился Авео.

Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя. Дизайн освежили - получился Авео.Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.

В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.

Своими глазами видел.

Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле. В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.Своими глазами видел.Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле. Калос? За що ж так ту машинку... Калос? За що ж так ту машинку... Faceless

Модератор Повідомлень: 34570 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7951 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1857185818591860 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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