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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2024 17:30
ЛАД написав: akurt написав:
Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.
Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».
С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.
Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.
Как не удивительно.
Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.
Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).
Но здесь почему-то клеймят исключительно
Союз в прошлом и Россию в настоящем
. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.
а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці...
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Додано: Вів 13 лют, 2024 17:56
Сибарит написав: ЛАД написав:
P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям.
Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопить
Коротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором
Прошу прощения, мне почему-то не показывало.
Спасибо. Ответил там же.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 18:16
Shaman написав:
а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
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Додано: Вів 13 лют, 2024 18:57
Сибарит написав: The_Rebel написав:
За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.
Дизайн освежили - получился Авео.
Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.
В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.
Своими глазами видел.
Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:02
Сибарит написав: ЛАД написав:
Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций".
Отстает
В США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!
На воде экономят!
Нет, Poland Spring давно выпускает и галлонные канистры и 3-литровые бутыли, задолго до ковида.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:16
rjkz написав: Сибарит написав: The_Rebel написав:
За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.
Дизайн освежили - получился Авео.
Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.
В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.
Своими глазами видел.
Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
Калос? За що ж так ту машинку...
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:29
ЛАД написав: Bolt написав:
............
Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.
В цілому скажу, що не дуже.
Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.
Об этом времени ничего не скажу, был далёк.
А насчёт "Песни и строя", то это тоже метод воспитания патриотизма. В 1984 и позже это уже работало плоховато. Но, возможно, если бы этим "задрочували" в Украине, сегодня было бы меньше проблем с мобилизацией (конечно, этого недостаточно, только один из факторов).
Не знаю як у 50-х але в 70-ті був двічі у тих таборах і м'яко кажучі не в захваті. Розпорядок дня як схожий на РА, нудьга, їжа так собі, всі ті шикування, пісні та конкурси чистий формалізм і це відчували і діти і піонервожаті. Старші групи ходили в "самоволку".
Як на мене, набагато цікавіше та корисніше було проводити час за якимось хоббі-риболовля, туризм(ходив у школі у такий гурток), велосипед, шахи і т.п.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:15
rjkz написав:
Нет, Poland Spring давно выпускает и галлонные канистры и 3-литровые бутыли, задолго до ковида.
Точно название не помню, но мне кажется, что это был какой-то другой Spring. Да и речь шла о настолько похожих бутылях, что можно обмануться, если не ставить их рядом.
Faceless написав:
Калос? За що ж так ту машинку...
В переводе с греческого это означает красивый.
Действительно перебор для этой машинки
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:37
ЛАД написав:
А начёт освоения Дикого Запада рекомендую почитать историю. Это достаточно позорная страница в истории Америки. Сами американцы сегодня порой сравнивают с Холокостом
история Дикого Запада:
1 великий революционер Наполеон в результате революции не имея денег, но имея кучу врагов согласился "продать" США всю Луизиану аж до самой границы Испании, т.е. примерно четверть современных США
2 перейдя границу, засланные казачки США поселились в Техасе, и дождавшись очередной революции в Мексике провозгласили Техасскую народную республику
3 после неизбежного воссоединения исконно американского независимого Техаса с США и непрекращающихся обстрелов по линии разграничения Президент США Полк
начал операцию, результатом которой половина Мексики захотела войти в состав США, на правах штатов Новомексика и Калифорния, добавив еще четверть современных США
история всегда идет по кругу
ЗЫ ах да забыл что где-то там было местное население в результате прихода демократии которое практически вымерло.. но шерифа мало волнуют проблемы индейцев, ведь всегда местное население можно заменить новыми мигрантами
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