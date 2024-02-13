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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1857185818591860
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:30

  ЛАД написав:
  akurt написав:Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи.
Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди».
С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая.
Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая.
Как не удивительно.
Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.

Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю).
Но здесь почему-то клеймят исключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.

а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:56

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:P.s. Интересно Ваше мнение по пионерлагерям.

Так я его давно написал в личку, чтобы меньше офтопить :)
Коротко: плюс я поставил как символ согласия с характеристикой явления, данной автором

Прошу прощения, мне почему-то не показывало.
Спасибо. Ответил там же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 18:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..

Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 18:57

  Сибарит написав:
  The_Rebel написав:За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.

Дизайн освежили - получился Авео.
Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.

В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.
Своими глазами видел.
Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:02

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Хоть в чём-то Украина не отстаёт от " мировых тенденций".

Отстает :)
В США даже стали поступаться своей системой измерений. Видел на видео демонстрацию бутыля с водой, в котором вместо галлона (3.79л) стало 3 ЛИТРА!
На воде экономят!


Нет, Poland Spring давно выпускает и галлонные канистры и 3-литровые бутыли, задолго до ковида.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:16

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Сибарит написав:
  The_Rebel написав:За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.

Дизайн освежили - получился Авео.
Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.

В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу.
Своими глазами видел.
Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
Калос? За що ж так ту машинку...
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:29

  ЛАД написав:
  Bolt написав:............
Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.
В цілому скажу, що не дуже.
Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.

Об этом времени ничего не скажу, был далёк.
А насчёт "Песни и строя", то это тоже метод воспитания патриотизма. В 1984 и позже это уже работало плоховато. Но, возможно, если бы этим "задрочували" в Украине, сегодня было бы меньше проблем с мобилизацией (конечно, этого недостаточно, только один из факторов).


Не знаю як у 50-х але в 70-ті був двічі у тих таборах і м'яко кажучі не в захваті. Розпорядок дня як схожий на РА, нудьга, їжа так собі, всі ті шикування, пісні та конкурси чистий формалізм і це відчували і діти і піонервожаті. Старші групи ходили в "самоволку".
Як на мене, набагато цікавіше та корисніше було проводити час за якимось хоббі-риболовля, туризм(ходив у школі у такий гурток), велосипед, шахи і т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 20:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Нет, Poland Spring давно выпускает и галлонные канистры и 3-литровые бутыли, задолго до ковида.

Точно название не помню, но мне кажется, что это был какой-то другой Spring. Да и речь шла о настолько похожих бутылях, что можно обмануться, если не ставить их рядом.
  Faceless написав:Калос? За що ж так ту машинку...

В переводе с греческого это означает красивый.
Действительно перебор для этой машинки :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 20:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:А начёт освоения Дикого Запада рекомендую почитать историю. Это достаточно позорная страница в истории Америки. Сами американцы сегодня порой сравнивают с Холокостом

история Дикого Запада:
1 великий революционер Наполеон в результате революции не имея денег, но имея кучу врагов согласился "продать" США всю Луизиану аж до самой границы Испании, т.е. примерно четверть современных США
2 перейдя границу, засланные казачки США поселились в Техасе, и дождавшись очередной революции в Мексике провозгласили Техасскую народную республику
3 после неизбежного воссоединения исконно американского независимого Техаса с США и непрекращающихся обстрелов по линии разграничения Президент США Полк :lol: начал операцию, результатом которой половина Мексики захотела войти в состав США, на правах штатов Новомексика и Калифорния, добавив еще четверть современных США
история всегда идет по кругу

ЗЫ ах да забыл что где-то там было местное население в результате прихода демократии которое практически вымерло.. но шерифа мало волнуют проблемы индейцев, ведь всегда местное население можно заменить новыми мигрантами
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