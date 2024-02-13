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akurt написав:Позорных страниц в истории ЛЮБОГО государства - сотни, если не тысячи. Беда ведь в том, что территории населены особыми существами. Ученые назвали их «люди». С точки зрения Биологии есть борьба межвидовая и есть борьба внутривидовая. Так вот в любом учебнике Биологи написано, что ВНУТРИвидовая борьба более жёсткая и кровавая. Как не удивительно. Собственно сейчас мы все это наблюдаем на примере Украины.
Не буду обсуждать границы применимости законов биологии к общественным явлениям, это вопрос сложный и пока не решённый (насколько знаю). Но здесь почему-то клеймятисключительно Союз в прошлом и Россию в настоящем. Жабывая о том, что Вы только что написали. И Вы тоже забываете.
а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?.. класична великодержавна шовіністична країна, яка впевнено летить у прірву... на нацистську трохи недотягує, бо в порівнянні з умовними чеченцями титульна нація щось сидіть на пляшці...
The_Rebel написав:За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.
Дизайн освежили - получился Авео. Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.
В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу. Своими глазами видел. Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
The_Rebel написав:За 20 років (!!!) не спромогтися освіжити хоча б дизайн, та людям вже б і мерси та бехи приїлися, якби у них була на вибір всього одна й та сама модель 20 років.
Дизайн освежили - получился Авео. Отверточная растаможка не может не следовать за модельным рядом производителя.
В те времена под другими названиями, вместо Шевроле Авео, Лачетти, и следующий не помню как в Украине называлсся, в Корее бегали их близнецы Дэу Калос, Лачетти ии Магнус. Был еще внедорожник Шевроле - это тоже Дэу. Своими глазами видел. Все освежевание было в смене шилдиков Дэу на Шевроле.
Bolt написав:............ Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала. В цілому скажу, що не дуже. Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.
Об этом времени ничего не скажу, был далёк. А насчёт "Песни и строя", то это тоже метод воспитания патриотизма. В 1984 и позже это уже работало плоховато. Но, возможно, если бы этим "задрочували" в Украине, сегодня было бы меньше проблем с мобилизацией (конечно, этого недостаточно, только один из факторов).
Не знаю як у 50-х але в 70-ті був двічі у тих таборах і м'яко кажучі не в захваті. Розпорядок дня як схожий на РА, нудьга, їжа так собі, всі ті шикування, пісні та конкурси чистий формалізм і це відчували і діти і піонервожаті. Старші групи ходили в "самоволку". Як на мене, набагато цікавіше та корисніше було проводити час за якимось хоббі-риболовля, туризм(ходив у школі у такий гурток), велосипед, шахи і т.п.
ЛАД написав:А начёт освоения Дикого Запада рекомендую почитать историю. Это достаточно позорная страница в истории Америки. Сами американцы сегодня порой сравнивают с Холокостом
история Дикого Запада: 1 великий революционер Наполеон в результате революции не имея денег, но имея кучу врагов согласился "продать за так" США всю Луизиану аж до самой границы Испании, т.е. примерно четверть современных США 2 перейдя границу, засланные казачки США поселились в Техасе, и дождавшись очередной революции в Мексике провозгласили Техасскую народную республику 3 после неизбежного воссоединения исконно американского независимого Техаса с США и непрекращающихся обстрелов по линии разграничения Президент США Полк начал операцию, результатом которой половина Мексики захотела войти в состав США, на правах штатов Новомексика и Калифорния, добавив еще четверть современных США история всегда идет по кругу
ЗЫ ах да забыл что где-то там было местное население в результате прихода демократии которое практически вымерло.. но шерифа мало волнуют проблемы индейцев, ведь всегда местное население можно заменить новыми мигрантами Картинко https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... hase-1.png
дисклаймер: любые совпадения современности случайны, хотя так картинок захотелось накидать, с Наполеончиком, ух
ЛАД написав:А начёт освоения Дикого Запада рекомендую почитать историю. Это достаточно позорная страница в истории Америки. Сами американцы сегодня порой сравнивают с Холокостом
история Дикого Запада: ............ ЗЫ ах да забыл что где-то там было местное население в результате прихода демократии которое практически вымерло.. но шерифа мало волнуют проблемы индейцев, ведь всегда местное население можно заменить новыми мигрантами Картинко https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... hase-1.png
дисклаймер: любые совпадения современности случайны, хотя так картинок захотелось накидать, с Наполеончиком, ух
Вы сильно углубились в историю. Я говорил только об индейцах.