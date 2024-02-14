якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) й починається "произошла чудовищная ошибка...".
коли режим переходить у таку каральну стадію, втекти вже буває важкувато...
якраз в тему
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ:
поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК);
публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК);
публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК);
«дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК);
публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК);
заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК);
сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК);
реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...