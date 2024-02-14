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Shaman написав:а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) й починається "произошла чудовищная ошибка...".
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ: поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК); публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК); публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК); «дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК); публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК); заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК); сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК); реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...
Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49 Докторская есть, но на фотке ценник не виден.
Дороговато Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит) Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке) В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже цены Уточню у жены Вообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.