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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1858185918601861
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..

Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...

якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) :D й починається "произошла чудовищная ошибка...".

коли режим переходить у таку каральну стадію, втекти вже буває важкувато...
якраз в тему
Путін підписав закон, який дозволить конфісковувати майно за «фейки» про російських окупантів
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ:
поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК);
публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК);
публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК);
«дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК);
публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК);
заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК);
сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК);
реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).

так що може й втечеш, але як Остап через кордон...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 03:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Обещал цены посмотреть.
Дорадо свежая с головой - 9.99
Карп свежий - 4.99
Вареные колбасы
Телячья - 7.99 и 10.49
Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99
Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49
Докторская есть, но на фотке ценник не виден.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 03:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Это за фунт или кило цена?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 05:09

  барабашов написав:Это за фунт или кило цена?


За паунд, он-же фунт.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 05:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Дороговато
Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)
Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке)
В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже цены
Уточню у жены
Вообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 06:51

  Shaman написав:
Путін підписав закон, який ....
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...

Так, як наші копіюють все погане в агресора, чекаємо щось подібне десь наприкінці літа-початку осени.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 06:56

  Rack написав:
  Shaman написав:
Путін підписав закон, який ....
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...

Так, як наші копіюють все погане в агресора, чекаємо щось подібне десь наприкінці літа-початку осени.


+1
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 07:07

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..

Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...

якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) :D й починається "произошла чудовищная ошибка...".

коли режим переходить у таку каральну стадію, втекти вже буває важкувато...
якраз в тему
Путін підписав закон, який дозволить конфісковувати майно за «фейки» про російських окупантів
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ:
поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК);
публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК);
публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК);
«дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК);
публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК);
заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК);
сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК);
реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).

так що може й втечеш, але як Остап через кордон...


И как это мешает утечь оттуда? что-то не увидел в этом тексте запрет на выезд и вывоз капиталов
katso
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 07:33

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:В пионерлагеря силой никого не отправляли.

Тоді то вже була б не лайтова версія :mrgreen:
  ЛАД написав:В чём Вы видите отличие от бойскаутских?

І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.
  ЛАД написав:А в 1904 уже была ипотека?

Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше

Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.
В цілому скажу, що не дуже.
Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.


Сильно зависело от контингента. Я был несколько раз от университета и один раз от завода. Каждый раз по месяцу (вот интересно многие сейчас могут отправить ребенка куда-то на МЕСЯЦ). От завода было сильно хуже хоть завод был богаче и пионерлагерь отстроил огого, не меньше среднего морского турецкого отеля. Но контингент работяг понимаешь, полный бардак, дети предоставлены сами себе хочешь в карты хочешь в бутылочку, какой тут коммунизм. От универа было прикольно - за детьми смотрели, упор был на спорт и игры, промывания мозгов фактически не было, вся партийность заканчивалась подъемом знамени на утренней линейке под горн и барабан.
katso
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  #<1 ... 1858185918601861
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