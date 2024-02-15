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Shaman написав:а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) й починається "произошла чудовищная ошибка...".
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ: поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК); публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК); публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК); «дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК); публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК); заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК); сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК); реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...
Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49 Докторская есть, но на фотке ценник не виден.
Дороговато Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит) Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке) В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже цены Уточню у жены Вообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.
Shaman написав:а що, ще хтось з нормальних людей бачить у сучасній Раші щось добре?..
Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) й починається "произошла чудовищная ошибка...".
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ: поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК); публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК); публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК); «дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК); публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК); заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК); сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК); реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...
И как это мешает утечь оттуда? что-то не увидел в этом тексте запрет на выезд и вывоз капиталов
ЛАД написав:В пионерлагеря силой никого не отправляли.
Тоді то вже була б не лайтова версія
ЛАД написав:В чём Вы видите отличие от бойскаутских?
І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.
ЛАД написав:А в 1904 уже была ипотека?
Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше
Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала. В цілому скажу, що не дуже. Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.
Сильно зависело от контингента. Я был несколько раз от университета и один раз от завода. Каждый раз по месяцу (вот интересно многие сейчас могут отправить ребенка куда-то на МЕСЯЦ). От завода было сильно хуже хоть завод был богаче и пионерлагерь отстроил огого, не меньше среднего морского турецкого отеля. Но контингент работяг понимаешь, полный бардак, дети предоставлены сами себе хочешь в карты хочешь в бутылочку, какой тут коммунизм. От универа было прикольно - за детьми смотрели, упор был на спорт и игры, промывания мозгов фактически не было, вся партийность заканчивалась подъемом знамени на утренней линейке под горн и барабан.