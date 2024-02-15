Додано: Чет 15 лют, 2024 07:33

Bolt написав: Faceless написав: ЛАД написав: В пионерлагеря силой никого не отправляли. В пионерлагеря силой никого не отправляли.

Тоді то вже була б не лайтова версія

ЛАД написав: В чём Вы видите отличие от бойскаутских? В чём Вы видите отличие от бойскаутских?

І формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду. ЛАД написав: А в 1904 уже была ипотека? А в 1904 уже была ипотека?

Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше Тоді то вже була б не лайтова версіяІ формат і охопленні і власне мета створення. Як я вже писав, бойскаутів варто порівнювати з пластунами, а не з безґлуздими флешмобами по розкладу під пропаганду.Навряд чи Акурт саме це мав на увазі, але взагалі-то іпотечне право і позики по типу іпотеки йдуть коренями в англосаксонське та англо-нормандське право, ще з 12 сторіччя а може й раніше

Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.

В цілому скажу, що не дуже.

Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя. Був в піонертаборах тричі , десь в 84 році, потім 86-го і останній раз 89-го їздили по обміну під Москву (Нарофомінскій р-н), а москалі до нас в Карпати то.від 125-го заводу де маманя працювала.В цілому скажу, що не дуже.Особливо в перший раз табір був від Прикарпатьского військового округу, тож задрочували з конкурсом Песни и строя.

Сильно зависело от контингента. Я был несколько раз от университета и один раз от завода. Каждый раз по месяцу (вот интересно многие сейчас могут отправить ребенка куда-то на МЕСЯЦ). От завода было сильно хуже хоть завод был богаче и пионерлагерь отстроил огого, не меньше среднего морского турецкого отеля. Но контингент работяг понимаешь, полный бардак, дети предоставлены сами себе хочешь в карты хочешь в бутылочку, какой тут коммунизм. От универа было прикольно - за детьми смотрели, упор был на спорт и игры, промывания мозгов фактически не было, вся партийность заканчивалась подъемом знамени на утренней линейке под горн и барабан.