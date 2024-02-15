барабашов написав:
Дороговато
Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)
Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке)
В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже цены
Уточню у жены
Вообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.
Sir барабашов
!
Тут содержится одна математически-арифметическо-финансовая ошибка: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВОДИТЬ цену на колбасу типа "Докторская" в украинские гривны с долларов США.
Это не корректно. Дает неверные выводы. Ибо идет сравнение того, что нельзя сравнивать.
Оно как бы и можно сравнивать, ибо продукт как бы один и тот же, и доллары - национальная валюта как США, так и Украины... Но... нельзя сравнивать...
Например, прямо сейчас общаюсь в ВатсАппе
почти с вашим соседом - живет в доме 10 на территории ликвидированного и ушедшего в небытие одного университета - он лет 20 уже работает на очень ответственной должности - высокий специалист своего дела - поездной диспетчер.
Его зарплата на сегодня - чистыми - 13 000 (тринадцать тысяч) гривен.
Мне неудобно спрашивать, но думаю он Дорадо
и по 250 гривен (это реально дешево) не покупает.
Для сравнения: во время своего майского пребывания в США своими глазами видел объявление о приеме на работу в почтовое отделение в городке Mill Valley (CA)
: 21 (двадцать один) доллар в час и тут же было написано что при хорошей работе будет зарплата 23 (двадцать три) доллара в час.
В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕ
квалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская".
А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе
в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".
В принципе не умирает с голоду. Нормально.
Правда, за всю жизнь авто себе так и не купил... Да и двое взрослых сыновей живут в аренде...
Теперь самое время сравнить зарплату в 21 доллар в час НЕ квалифицированного работника с вот этими ценами (цены за фунт - за 1 кг нужно умножать примерно на 2):
rjkz написав:
Обещал цены посмотреть.
Дорадо свежая с головой - 9.99
Карп свежий - 4.99
Вареные колбасы
Телячья - 7.99 и 10.49
Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99
Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49
Вот тогда сравнение будет корректным и говорящим о реальности.P.S.
Примерно 7 лет назад один парнишка - не совсем Ваш сосед - житель ж/м Тополь-2
- сам себе нашел работу в Швеции.
Сейчас он уже подданый Его Величества короля Швеции Карла XVI Густава
(получил подданство через 5 лет легальной работы и жизни в Швеции).
Так вот он поначалу своим родителям - простому работнику городского Водоканала (специалист по канализации и подземным водотрубам) и маме (кладовщице), когда рассказывал, сколько стоит чашка кофе в Стокгольме и сколько стоит билет на трамвай - то родители переводили на гривны и реально падали в обморок.
Прошло 7 лет. Даже уже не обращает внимания на то, сколько стоит чашка кофе: не менее месяца в году отдыхает в Испании, живет в своей 3-к квартире на западе Стокгольма и поменял уже 3 тачки. Все - с "нуля" (начал с Мазды-6).
Сейчас пользует Tesla Y
такого - Вы, наверное, знаете - глубоко синего цвета.
Очень хороший такой цвет... Точно название не знаю, но реально классный цвет...
Тачку ругает... Наверное, будет менять... Но взял очень дорого - на пике цены - за 85 000 евро.
Теперь как бы жаба давит продавать...