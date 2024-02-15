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Дюрі-бачі написав:Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) й починається "произошла чудовищная ошибка...".
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ: поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК); публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК); публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК); «дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК); публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК); заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК); сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК); реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...
И как это мешает утечь оттуда? что-то не увидел в этом тексте запрет на выезд и вывоз капиталов
якщо мовчиш в тряпочку, то можна й не емігрувати. а якщо порядна людина, то вже потрапив в перелік - а якщо потрапив в перелік, то вже так просто капітали не вивезеш. а після цього закону взагалі не вивезеш.
а так заборони на виїзд немає, є ризики навпаки, якщо залишишся.
katso написав:Но контингент работяг понимаешь, полный бардак, дети предоставлены сами себе хочешь в карты хочешь в бутылочку, какой тут коммунизм. От универа было прикольно - за детьми смотрели, упор был на спорт и игры, промывания мозгов фактически не было, вся партийность заканчивалась подъемом знамени на утренней линейке под горн и барабан.
попалась одна любопытная книга американского автора
Автор книги — известный американский психолог, профессор Корнелльского университета У. Бронфенбреннер — построил свое исследование на сопоставлении двух систем воспитания детей — в Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Его книга представляет тем больший интерес, что она написана не только на материале советских и американских работ, но также на основе личных наблюдений автора. У. Бронфенбреннер неоднократно бывал в нашей стране, изучал воспитательную деятельность дошкольных учреждений, школ, дворцов пионеров и т. п.
Книга «Два мира детства. Дети в США и СССР» переведена на многие языки мира.
психологии в современном смысле в книге нет, вот её отрывок
«Перепоручение» материнских обязанностей . Случай, о котором я расскажу, демонстрирует еще одну особенность, свойственную советскому воспитанию,— готовность посторонних лиц принимать на себя роль матери. Эта черта характерна не только для родственников семьи, но и для людей совершенно посторонних. Нередко можно увидеть, как в переполненном общественном транспорте родители сажают своего ребенка на колени незнакомому человеку, и все воспринимают это как должное. На улице прохожие запросто заводят знакомство с детьми, а дети (и, как ни странно, сопровождающие их взрослые) тут же принимаются называть этих посторонних людей «дядями» и «тетями».
для США это дикость. есть и про лагерь
— А почему надо наказывать невиновных?
Вопрос резонный. Поступает новое предложение: наказать всех мальчиков отряда. Мальчики до сих пор помалкивали, но тут не удержались: если уж должен отвечать коллектив, то весь... Согласно коммунистическим принципам, мужчины и женщины, мальчики и девочки равноправны и ответственность их одинакова.
оказывается наказывать невиновных не только гулаговская традиция. По сути размывание ответственности, перекладывание её с родителей на коллектив. Коллектив лучше знает как воспитывать и кулаков у них больше, чем у вожатого.
Вся суть советского воспитания - переложить его на коллектив. Родители родили ребенка и всё, далее им уже занимаются садик, школа, кружки, пионер.лагеря, комсомольские стройки (кто там еще был).
Для американцев коллективистские методы воспитания ребенка непривычны, а большинству из них могут показаться даже и неприемлемыми. В сознании же советского ребенка семья и коллектив неразрывны, они для него — гарантия безопасности, помощи, источник всех радостей и духовной удовлетворенности. И коллектив, и семья рассматривают дурное поведение ребенка как нарушение основополагающего единства и наказывают ребенка лишением морально-эмоциональной поддержки.
только одна проблема. У каждого коллектива должен быть руководитель уровня А.С.Макаренко. В "слово пацана" тоже были колллективы, чем они занимались и методы воспитания кто смотрел - знают. Это 2я сторона медали. Которая встречалась на порядок чаще благополучных пионерских отрядов, помогающих пенсионерам и ветеранам.
В самой идее коллективного воспитания скрыта модель авторитарного лидера, культ личности. Школьник перед учителем и тем более перед директором - букашка. Соответственно самооценка развивается с искажениями "а что мы можем" "как нам сказали, мы так и делаем".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 11:20, всього редагувалось 3 разів.
барабашов написав:Дороговато Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит) Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке) В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже цены Уточню у жены Вообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.
Sir барабашов! Тут содержится одна математически-арифметическо-финансовая ошибка: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВОДИТЬ цену на колбасу типа "Докторская" в украинские гривны с долларов США. Это не корректно. Дает неверные выводы. Ибо идет сравнение того, что нельзя сравнивать. Оно как бы и можно сравнивать, ибо продукт как бы один и тот же, и доллары - национальная валюта как США, так и Украины... Но... нельзя сравнивать... Например, прямо сейчас общаюсь в ВатсАппе почти с вашим соседом - живет в доме 10 на территории ликвидированного и ушедшего в небытие одного университета - он лет 20 уже работает на очень ответственной должности - высокий специалист своего дела - поездной диспетчер. Его зарплата на сегодня - чистыми - 13 000 (тринадцать тысяч) гривен. Мне неудобно спрашивать, но думаю он Дорадо и по 250 гривен (это реально дешево) не покупает.
Для сравнения: во время своего майского пребывания в США своими глазами видел объявление о приеме на работу в почтовое отделение в городке Mill Valley (CA): 21 (двадцать один) доллар в час и тут же было написано что при хорошей работе будет зарплата 23 (двадцать три) доллара в час.
В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская". А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать". В принципе не умирает с голоду. Нормально. Правда, за всю жизнь авто себе так и не купил... Да и двое взрослых сыновей живут в аренде... Теперь самое время сравнить зарплату в 21 доллар в час НЕ квалифицированного работника с вот этими ценами (цены за фунт - за 1 кг нужно умножать примерно на 2):
rjkz написав:Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49
Вот тогда сравнение будет корректным и говорящим о реальности.
P.S. Примерно 7 лет назад один парнишка - не совсем Ваш сосед - житель ж/м Тополь-2 - сам себе нашел работу в Швеции. Сейчас он уже подданый Его Величества короля Швеции Карла XVI Густава (получил подданство через 5 лет легальной работы и жизни в Швеции). Так вот он поначалу своим родителям - простому работнику городского Водоканала (специалист по канализации и подземным водотрубам) и маме (кладовщице), когда рассказывал, сколько стоит чашка кофе в Стокгольме и сколько стоит билет на трамвай - то родители переводили на гривны и реально падали в обморок. Прошло 7 лет. Даже уже не обращает внимания на то, сколько стоит чашка кофе: не менее месяца в году отдыхает в Испании, живет в своей 3-к квартире на западе Стокгольма и поменял уже 3 тачки. Все - с "нуля" (начал с Мазды-6). Сейчас пользует Tesla Y такого - Вы, наверное, знаете - глубоко синего цвета. Очень хороший такой цвет... Точно название не знаю, но реально классный цвет... Тачку ругает... Наверное, будет менять... Но взял очень дорого - на пике цены - за 85 000 евро. Теперь как бы жаба давит продавать...
rjkz написав:Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49 Докторская есть, но на фотке ценник не виден.
Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло)
Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные. Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99.
rjkz написав:Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49 Докторская есть, но на фотке ценник не виден.
Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло)
Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные. Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99.
М-да. Рыбка и колбаса как-то дороговато. Грубо в 2 раза дороже, чем у нас. Лосося Ваша жена взяла, можно сказать, даром. Но интересно, что карп и толстолобик за время войны выросли в цене в 4-5 раз и сравнялись с импортными морскими. Это наша рыба, речная, точнее, уже давно прудовая, разводится искусственно. Креветки цена близкая. А в общем прав барабашов:
просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.
akurt, у Вас понравилось сравнение:
В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская". А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать". В принципе не умирает с голоду. Нормально.
В результате на Западе на питание уходит, если не ошибаюсь, около 15% дохода, а у нас около 50%.
akurt написав:Сейчас он уже подданый Его Величества короля Швеции Карла XVI Густава (получил подданство через 5 лет легальной работы и жизни в Швеции). Так вот он поначалу своим родителям - простому работнику городского Водоканала (специалист по канализации и подземным водотрубам) и маме (кладовщице), когда рассказывал, сколько стоит чашка кофе в Стокгольме и сколько стоит билет на трамвай - то родители переводили на гривны и реально падали в обморок. Прошло 7 лет. Даже уже не обращает внимания на то, сколько стоит чашка кофе: не менее месяца в году отдыхает в Испании, живет в своей 3-к квартире на западе Стокгольма и поменял уже 3 тачки. Все - с "нуля" (начал с Мазды-6). Сейчас пользует Tesla Y такого - Вы, наверное, знаете - глубоко синего цвета.
О, свіжа байка! І ким він там працює? В Швеції важко зробити кар,єру. Треба мову вчити 3-4 роки. Бажано ще й англійську знати.
А сантехніком чи токарем він заробить не більше 2000-3000 євро міс, після оподаткування на руки 70% від означеної суми.
Тому не варто комусь бре-бре
akurt написав:во время своего майского пребывания в США своими глазами видел объявление о приеме на работу в почтовое отделение
Сподіваюсь, пан працевлаштувався поштарем? Він так заздрить вакансії))))