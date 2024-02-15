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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1859186018611862 Додано: Чет 15 лют, 2024 10:13 katso написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути... Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...

якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) й починається "произошла чудовищная ошибка...".



коли режим переходить у таку каральну стадію, втекти вже буває важкувато...

якраз в тему

Путін підписав закон, який дозволить конфісковувати майно за «фейки» про російських окупантів

...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ:

поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК);

публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК);

публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК);

«дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК);

публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК);

заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК);

сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК);

реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).

так що може й втечеш, але як Остап через кордон... якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений)й починається "произошла чудовищная ошибка...".коли режим переходить у таку каральну стадію, втекти вже буває важкувато...якраз в темутак що може й втечеш, але як Остап через кордон...

И как это мешает утечь оттуда? что-то не увидел в этом тексте запрет на выезд и вывоз капиталов И как это мешает утечь оттуда? что-то не увидел в этом тексте запрет на выезд и вывоз капиталов

якщо мовчиш в тряпочку, то можна й не емігрувати. а якщо порядна людина, то вже потрапив в перелік - а якщо потрапив в перелік, то вже так просто капітали не вивезеш. а після цього закону взагалі не вивезеш.



а так заборони на виїзд немає, є ризики навпаки, якщо залишишся. якщо мовчиш в тряпочку, то можна й не емігрувати. а якщо порядна людина, то вже потрапив в перелік - а якщо потрапив в перелік, то вже так просто капітали не вивезеш. а після цього закону взагалі не вивезеш.а так заборони на виїзд немає, є ризики навпаки, якщо залишишся. Shaman

Повідомлень: 5240 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 10:28 katso написав: Но контингент работяг понимаешь, полный бардак, дети предоставлены сами себе хочешь в карты хочешь в бутылочку, какой тут коммунизм. От универа было прикольно - за детьми смотрели, упор был на спорт и игры, промывания мозгов фактически не было, вся партийность заканчивалась подъемом знамени на утренней линейке под горн и барабан. Но контингент работяг понимаешь, полный бардак, дети предоставлены сами себе хочешь в карты хочешь в бутылочку, какой тут коммунизм. От универа было прикольно - за детьми смотрели, упор был на спорт и игры, промывания мозгов фактически не было, вся партийность заканчивалась подъемом знамени на утренней линейке под горн и барабан.

попалась одна любопытная книга американского автора



Автор книги — известный американский психолог, профессор Корнелльского университета У. Бронфенбреннер — построил свое исследование на сопоставлении двух систем воспитания детей — в Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Его книга представляет тем больший интерес, что она написана не только на материале советских и американских работ, но также на основе личных наблюдений автора. У. Бронфенбреннер неоднократно бывал в нашей стране, изучал воспитательную деятельность дошкольных учреждений, школ, дворцов пионеров и т. п.



Книга «Два мира детства. Дети в США и СССР» переведена на многие языки мира.

там и про лагеря и про школу. Крч обо всем. Книга доступна бесплатно по ссылке http://surl.li/qmzea (через впн)



психологии в современном смысле в книге нет, вот её отрывок

«Перепоручение» материнских обязанностей . Случай, о котором я расскажу, демонстрирует еще одну особенность, свойственную советскому воспитанию,— готовность посторонних лиц принимать на себя роль матери. Эта черта характерна не только для родственников семьи, но и для людей совершенно посторонних. Нередко можно увидеть, как в переполненном общественном транспорте родители сажают своего ребенка на колени незнакомому человеку, и все воспринимают это как должное. На улице прохожие запросто заводят знакомство с детьми, а дети (и, как ни странно, сопровождающие их взрослые) тут же принимаются называть этих посторонних людей «дядями» и «тетями». для США это дикость. есть и про лагерь

— А почему надо наказывать невиновных?



Вопрос резонный. Поступает новое предложение: наказать всех мальчиков отряда. Мальчики до сих пор помалкивали, но тут не удержались: если уж должен отвечать коллектив, то весь... Согласно коммунистическим принципам, мужчины и женщины, мальчики и девочки равноправны и ответственность их одинакова.

оказывается наказывать невиновных не только гулаговская традиция. По сути размывание ответственности, перекладывание её с родителей на коллектив. Коллектив лучше знает как воспитывать и кулаков у них больше, чем у вожатого.



Вся суть советского воспитания - переложить его на коллектив. Родители родили ребенка и всё, далее им уже занимаются садик, школа, кружки, пионер.лагеря, комсомольские стройки (кто там еще был). Для американцев коллективистские методы воспитания ребенка непривычны, а большинству из них могут показаться даже и неприемлемыми. В сознании же советского ребенка семья и коллектив неразрывны, они для него — гарантия безопасности, помощи, источник всех радостей и духовной удовлетворенности. И коллектив, и семья рассматривают дурное поведение ребенка как нарушение основополагающего единства и наказывают ребенка лишением морально-эмоциональной поддержки. только одна проблема. У каждого коллектива должен быть руководитель уровня А.С.Макаренко. В "слово пацана" тоже были колллективы, чем они занимались и методы воспитания кто смотрел - знают. Это 2я сторона медали. Которая встречалась на порядок чаще благополучных пионерских отрядов, помогающих пенсионерам и ветеранам.



В самой идее коллективного воспитания скрыта модель авторитарного лидера, культ личности. Школьник перед учителем и тем более перед директором - букашка. Соответственно самооценка развивается с искажениями "а что мы можем" "как нам сказали, мы так и делаем". попалась одна любопытная книга американского авторатам и про лагеря и про школу. Крч обо всем. Книга доступна бесплатно по ссылке(через впн)психологии в современном смысле в книге нет, вот её отрывокдля США это дикость. есть и про лагерьоказывается наказывать невиновных не только гулаговская традиция. По сути размывание ответственности, перекладывание её с родителей на коллектив. Коллектив лучше знает как воспитывать и кулаков у них больше, чем у вожатого.Вся суть советского воспитания - переложить его на коллектив. Родители родили ребенка и всё, далее им уже занимаются садик, школа, кружки, пионер.лагеря, комсомольские стройки (кто там еще был).только одна проблема. У каждого коллектива должен быть руководитель уровня А.С.Макаренко. В "слово пацана" тоже были колллективы, чем они занимались и методы воспитания кто смотрел - знают. Это 2я сторона медали. Которая встречалась на порядок чаще благополучных пионерских отрядов, помогающих пенсионерам и ветеранам.В самой идее коллективного воспитания скрыта модель авторитарного лидера, культ личности. Школьник перед учителем и тем более перед директором - букашка. Соответственно самооценка развивается с искажениями "а что мы можем" "как нам сказали, мы так и делаем". Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 18:32, всього редагувалось 4 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 22185 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2371 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 10:53 барабашов написав: Дороговато

Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)

Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке)

В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже цены

Уточню у жены

Вообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут. ДороговатоОсобенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке)В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже ценыУточню у женыВообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.

Sir барабашов!

Тут содержится одна математически-арифметическо-финансовая ошибка: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВОДИТЬ цену на колбасу типа "Докторская" в украинские гривны с долларов США.

Это не корректно. Дает неверные выводы. Ибо идет сравнение того, что нельзя сравнивать.

Оно как бы и можно сравнивать, ибо продукт как бы один и тот же, и доллары - национальная валюта как США, так и Украины... Но... нельзя сравнивать...

Например, прямо сейчас общаюсь в ВатсАппе почти с вашим соседом - живет в доме 10 на территории ликвидированного и ушедшего в небытие одного университета - он лет 20 уже работает на очень ответственной должности - высокий специалист своего дела - поездной диспетчер.

Его зарплата на сегодня - чистыми - 13 000 (тринадцать тысяч) гривен.

Мне неудобно спрашивать, но думаю он Дорадо и по 250 гривен (это реально дешево) не покупает.



Для сравнения: во время своего майского пребывания в США своими глазами видел объявление о приеме на работу в почтовое отделение в городке Mill Valley (CA): 21 (двадцать один) доллар в час и тут же было написано что при хорошей работе будет зарплата 23 (двадцать три) доллара в час.



В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская".

А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".

В принципе не умирает с голоду. Нормально.

Правда, за всю жизнь авто себе так и не купил... Да и двое взрослых сыновей живут в аренде...

Теперь самое время сравнить зарплату в 21 доллар в час НЕ квалифицированного работника с вот этими ценами (цены за фунт - за 1 кг нужно умножать примерно на 2):

rjkz написав: Обещал цены посмотреть.

Дорадо свежая с головой - 9.99

Карп свежий - 4.99

Вареные колбасы

Телячья - 7.99 и 10.49

Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99

Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49

Обещал цены посмотреть.Дорадо свежая с головой - 9.99Карп свежий - 4.99Вареные колбасыТелячья - 7.99 и 10.49Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49

Вот тогда сравнение будет корректным и говорящим о реальности.



P.S. Примерно 7 лет назад один парнишка - не совсем Ваш сосед - житель ж/м Тополь-2 - сам себе нашел работу в Швеции.

Сейчас он уже подданый Его Величества короля Швеции Карла XVI Густава (получил подданство через 5 лет легальной работы и жизни в Швеции).

Так вот он поначалу своим родителям - простому работнику городского Водоканала (специалист по канализации и подземным водотрубам) и маме (кладовщице), когда рассказывал, сколько стоит чашка кофе в Стокгольме и сколько стоит билет на трамвай - то родители переводили на гривны и реально падали в обморок.

Прошло 7 лет. Даже уже не обращает внимания на то, сколько стоит чашка кофе: не менее месяца в году отдыхает в Испании, живет в своей 3-к квартире на западе Стокгольма и поменял уже 3 тачки. Все - с "нуля" (начал с Мазды-6).

Сейчас пользует Tesla Y такого - Вы, наверное, знаете - глубоко синего цвета.

Очень хороший такой цвет... Точно название не знаю, но реально классный цвет...

Тачку ругает... Наверное, будет менять... Но взял очень дорого - на пике цены - за 85 000 евро.

Теперь как бы жаба давит продавать... SirТут содержится одна математически-арифметическо-финансовая ошибка: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВОДИТЬ цену на колбасу типа "Докторская" в украинские гривны с долларов США.Это не корректно. Дает неверные выводы. Ибо идет сравнение того, что нельзя сравнивать.Оно как бы и можно сравнивать, ибо продукт как бы один и тот же, и доллары - национальная валюта как США, так и Украины... Но... нельзя сравнивать...Например, прямо сейчас общаюсь в ВатсАппе почти с вашим соседом - живет в доме 10 на территории ликвидированного и ушедшего в небытие одного университета - он лет 20 уже работает на очень ответственной должности - высокий специалист своего дела - поездной диспетчер.Его зарплата на сегодня - чистыми - 13 000 (тринадцать тысяч) гривен.Мне неудобно спрашивать, но думаю он Дорадо и по 250 гривен (это реально дешево) не покупает.Для сравнения: во время своего майского пребывания в США своими глазами видел объявление о приеме на работу в почтовое отделение в городке Mill Valley (CA): 21 (двадцать один) доллар в час и тут же было написано что при хорошей работе будет зарплата 23 (двадцать три) доллара в час.В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовыйквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская".А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".В принципе не умирает с голоду. Нормально.Правда, за всю жизнь авто себе так и не купил... Да и двое взрослых сыновей живут в аренде...Теперь самое время сравнить зарплату в 21 доллар в час НЕ квалифицированного работника с вот этими ценами (цены за фунт - за 1 кг нужно умножать примерно на 2):Вот тогда сравнение будет корректным и говорящим о реальности.Примерно 7 лет назад один парнишка - не совсем Ваш сосед - житель ж/м Тополь-2 - сам себе нашел работу в Швеции.Сейчас он уже подданый Его Величества короля Швеции Карла XVI Густава (получил подданство через 5 лет легальной работы и жизни в Швеции).Так вот он поначалу своим родителям - простому работнику городского Водоканала (специалист по канализации и подземным водотрубам) и маме (кладовщице), когда рассказывал, сколько стоит чашка кофе в Стокгольме и сколько стоит билет на трамвай - то родители переводили на гривны и реально падали в обморок.Прошло 7 лет. Даже уже не обращает внимания на то, сколько стоит чашка кофе: не менее месяца в году отдыхает в Испании, живет в своей 3-к квартире на западе Стокгольма и поменял уже 3 тачки. Все - с "нуля" (начал с Мазды-6).Сейчас пользует Tesla Y такого - Вы, наверное, знаете - глубоко синего цвета.Очень хороший такой цвет... Точно название не знаю, но реально классный цвет...Тачку ругает... Наверное, будет менять... Но взял очень дорого - на пике цены - за 85 000 евро.Теперь как бы жаба давит продавать... akurt

Повідомлень: 9227 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3461 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 14:16 akurt тобто не можна порівняти? Якраз таке порівняння і дає можливість побачити різницю в рівні життя і чому варто чи не варто емігрувати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2313 З нами з: 29.07.22 Подякував: 417 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 15:15 cherchiltank написав: rjkz написав: Обещал цены посмотреть.

Дорадо свежая с головой - 9.99

Карп свежий - 4.99

Вареные колбасы

Телячья - 7.99 и 10.49

Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99

Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49

Докторская есть, но на фотке ценник не виден. Обещал цены посмотреть.Дорадо свежая с головой - 9.99Карп свежий - 4.99Вареные колбасыТелячья - 7.99 и 10.49Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49Докторская есть, но на фотке ценник не виден.

Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло) Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло)



Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные.

Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99. Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные.Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99. rjkz

Повідомлень: 16204 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8198 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 15:55 rjkz написав: cherchiltank написав: rjkz написав: Обещал цены посмотреть.

Дорадо свежая с головой - 9.99

Карп свежий - 4.99

Вареные колбасы

Телячья - 7.99 и 10.49

Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99

Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49

Докторская есть, но на фотке ценник не виден. Обещал цены посмотреть.Дорадо свежая с головой - 9.99Карп свежий - 4.99Вареные колбасыТелячья - 7.99 и 10.49Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49Докторская есть, но на фотке ценник не виден.

Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло) Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло)



Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные.

Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99. Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные.Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99.

М-да.

Рыбка и колбаса как-то дороговато. Грубо в 2 раза дороже, чем у нас.

Лосося Ваша жена взяла, можно сказать, даром.

Но интересно, что карп и толстолобик за время войны выросли в цене в 4-5 раз и сравнялись с импортными морскими. Это наша рыба, речная, точнее, уже давно прудовая, разводится искусственно.

Креветки цена близкая.

А в общем прав барабашов:

просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.

akurt, у Вас понравилось сравнение:

В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская".

А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".

В принципе не умирает с голоду. Нормально.

В результате на Западе на питание уходит, если не ошибаюсь, около 15% дохода, а у нас около 50%. М-да.Рыбка и колбаса как-то дороговато. Грубо в 2 раза дороже, чем у нас.Лосося Ваша жена взяла, можно сказать, даром.Но интересно, что карп и толстолобик за время войны выросли в цене в 4-5 раз и сравнялись с импортными морскими. Это наша рыба, речная, точнее, уже давно прудовая, разводится искусственно.Креветки цена близкая.А в общем прав, у Вас понравилось сравнение:В результате на Западе на питание уходит, если не ошибаюсь, около 15% дохода, а у нас около 50%. ЛАД 2 Повідомлень: 27870 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5256 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 18:01 Re: Еміграція, заробітчанство Як поживає ковбасна еміграція? airmax78 Повідомлень: 42710 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 18:02 школы в США Наиболее полную картину по данному кругу вопросов дает проведенное под руководством того же Коулмена исследование факторов, влияющих на успеваемость в американских школах. О масштабах этого исследования можно судить по следующим цифрам: оно охватило шестьсот тысяч учащихся из четырех тысяч школ. Была сделана попытка дать сравнительную оценку воздействия на интеллектуальное развитие ребенка (это выявлялось стандартными тестами) следующих факторов:



семьи (образование родителей, количество членов семьи, наличие в доме книг и пластинок);



школы (уровень расходов на каждого учащегося, количество учеников в классе, наличие лабораторий и библиотеки);



квалификации учителей (профессиональная подготовка, стаж работы, владение речью);



контингента учащихся (их социальное происхождение, успеваемость, планы относительно будущей профессии).



Из многочисленных выводов этого исследования наиболее впечатляюще выглядели два: первый можно было полностью предугадать заранее, второй оказался до некоторой степени неожиданным.



Первый вывод заключался в том, что семья является наиболее важным фактором, определяющим успеваемость ребенка в школе. Однако это обобщение характерно для Севера Соединенных Штатов, где преобладает белое население. Резко противоположные выводы были получены на Юге страны: для негритянского населения более важную роль с точки зрения позитивного воздействия на развитие ребенка может сыграть хорошая школа. Семья в этом случае становится менее значимым фактором.



Получается, что содержимое для своего «багажа» ребенок ищет всюду, где только может найти. Если семья предлагает больше, то именно она играет главную роль. Но если более стимулирующие условия создает школа, то наблюдается обратное явление.



Второй вывод касался факторов, действующих непосредственно в школе и способствующих интеллектуальным достижениям ребенка. Как ни странно, ни уровень расходов на каждого ученика, ни возможности школьных лабораторий, ни количество книг в школьной библиотеке, ни, наконец, наличие или отсутствие группирования по способностям — ни один из этих факторов не имел особого значения. В определенной степени на успеваемости ребенка сказывалась квалификация учителей. Однако гораздо большее значение имело то, какие дети вместе с ним учатся в школе.



Например, если у ребенка из бедных слоев товарищи по школе были из семей с более высоким социальным статусом, то учился он достаточно хорошо; но если его школьные товарищи тоже были из обездоленных слоев, то учился он плохо.

vitaliiangel

Повідомлень: 22185 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2371 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лют, 2024 18:23 Re: Еміграція, заробітчанство Frant написав: В Швеції важко зробити кар,єру. В Швеції важко зробити кар,єру.

За певного складу характеру будь-де можна зробити кар'єру.

Саме щодо Шевеції в мене дуже обмежений досвід: одна із викладачок нашого університету туди поїхала 10 років тому, працює вихователькою в садочку, підхалтурює репетиторством, відгуки дуже нейтральні.

А от її дочка вже захистила PhD, працює в університеті і там однозначно все в рази краще, ніж в нас. По крайній мірі можна жити на одну зарплату. За певного складу характеру будь-де можна зробити кар'єру.Саме щодо Шевеції в мене дуже обмежений досвід: одна із викладачок нашого університету туди поїхала 10 років тому, працює вихователькою в садочку, підхалтурює репетиторством, відгуки дуже нейтральні.А от її дочка вже захистила PhD, працює в університеті і там однозначно все в рази краще, ніж в нас. По крайній мірі можна жити на одну зарплату. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2313 З нами з: 29.07.22 Подякував: 417 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1859186018611862 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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