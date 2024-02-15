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Дюрі-бачі написав:Звісно є: гроші. Сидиш, пиляєш мільярди на мультиках про чергову аналоговнет вундервафлю. Головне вчасно втікнути...
якщо просто пиляєш, то в якийсь момент до тебе завітають або хлопці з собачою головою, або у шкіряних тужурках та з наганом, або взагалі з холодною головою та гарячим серцем (про чисті руки не впевнений) й починається "произошла чудовищная ошибка...".
...конфіскувати майно, якщо людину засудили за вісьмома статтями КК РФ: поширення «фейків» про армію (стаття 207.3 КК); публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК); публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (стаття 280.1 КК); «дискредитація» армії РФ (стаття 280.3 КК); публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК); заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (стаття 284.2 КК); сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія (стаття 284.3 КК); реабілітація нацизму (стаття 354.1 КК).
так що може й втечеш, але як Остап через кордон...
И как это мешает утечь оттуда? что-то не увидел в этом тексте запрет на выезд и вывоз капиталов
якщо мовчиш в тряпочку, то можна й не емігрувати. а якщо порядна людина, то вже потрапив в перелік - а якщо потрапив в перелік, то вже так просто капітали не вивезеш. а після цього закону взагалі не вивезеш.
а так заборони на виїзд немає, є ризики навпаки, якщо залишишся.
katso написав:Но контингент работяг понимаешь, полный бардак, дети предоставлены сами себе хочешь в карты хочешь в бутылочку, какой тут коммунизм. От универа было прикольно - за детьми смотрели, упор был на спорт и игры, промывания мозгов фактически не было, вся партийность заканчивалась подъемом знамени на утренней линейке под горн и барабан.
попалась одна любопытная книга американского автора
Автор книги — известный американский психолог, профессор Корнелльского университета У. Бронфенбреннер — построил свое исследование на сопоставлении двух систем воспитания детей — в Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Его книга представляет тем больший интерес, что она написана не только на материале советских и американских работ, но также на основе личных наблюдений автора. У. Бронфенбреннер неоднократно бывал в нашей стране, изучал воспитательную деятельность дошкольных учреждений, школ, дворцов пионеров и т. п.
Книга «Два мира детства. Дети в США и СССР» переведена на многие языки мира.
там и про лагеря и про школу. Крч обо всем. Книга доступна бесплатно по ссылке http://surl.li/qmzea (через впн)
психологии в современном смысле в книге нет, вот её отрывок
«Перепоручение» материнских обязанностей . Случай, о котором я расскажу, демонстрирует еще одну особенность, свойственную советскому воспитанию,— готовность посторонних лиц принимать на себя роль матери. Эта черта характерна не только для родственников семьи, но и для людей совершенно посторонних. Нередко можно увидеть, как в переполненном общественном транспорте родители сажают своего ребенка на колени незнакомому человеку, и все воспринимают это как должное. На улице прохожие запросто заводят знакомство с детьми, а дети (и, как ни странно, сопровождающие их взрослые) тут же принимаются называть этих посторонних людей «дядями» и «тетями».
для США это дикость. есть и про лагерь
— А почему надо наказывать невиновных?
Вопрос резонный. Поступает новое предложение: наказать всех мальчиков отряда. Мальчики до сих пор помалкивали, но тут не удержались: если уж должен отвечать коллектив, то весь... Согласно коммунистическим принципам, мужчины и женщины, мальчики и девочки равноправны и ответственность их одинакова.
оказывается наказывать невиновных не только гулаговская традиция. По сути размывание ответственности, перекладывание её с родителей на коллектив. Коллектив лучше знает как воспитывать и кулаков у них больше, чем у вожатого.
Вся суть советского воспитания - переложить его на коллектив. Родители родили ребенка и всё, далее им уже занимаются садик, школа, кружки, пионер.лагеря, комсомольские стройки (кто там еще был).
Для американцев коллективистские методы воспитания ребенка непривычны, а большинству из них могут показаться даже и неприемлемыми. В сознании же советского ребенка семья и коллектив неразрывны, они для него — гарантия безопасности, помощи, источник всех радостей и духовной удовлетворенности. И коллектив, и семья рассматривают дурное поведение ребенка как нарушение основополагающего единства и наказывают ребенка лишением морально-эмоциональной поддержки.
только одна проблема. У каждого коллектива должен быть руководитель уровня А.С.Макаренко. В "слово пацана" тоже были колллективы, чем они занимались и методы воспитания кто смотрел - знают. Это 2я сторона медали. Которая встречалась на порядок чаще благополучных пионерских отрядов, помогающих пенсионерам и ветеранам.
В самой идее коллективного воспитания скрыта модель авторитарного лидера, культ личности. Школьник перед учителем и тем более перед директором - букашка. Соответственно самооценка развивается с искажениями "а что мы можем" "как нам сказали, мы так и делаем".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 18:32, всього редагувалось 4 разів.
барабашов написав:Дороговато Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит) Колбаса что жрать можно у нас от 300от(по акции, но вкусная как у деда в спецпайке) В Эдеке в Мюнхене по моему ещё дороже цены Уточню у жены Вообще харч в нормальном месте(а Днепр чай не Карачи с Даккой, гелики, рейнджроверы и кайены новые аж пробки создают, про Киев с яйцами по 17 промолчим) стоит везде по миру одинаково, просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.
Sir барабашов! Тут содержится одна математически-арифметическо-финансовая ошибка: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВОДИТЬ цену на колбасу типа "Докторская" в украинские гривны с долларов США. Это не корректно. Дает неверные выводы. Ибо идет сравнение того, что нельзя сравнивать. Оно как бы и можно сравнивать, ибо продукт как бы один и тот же, и доллары - национальная валюта как США, так и Украины... Но... нельзя сравнивать... Например, прямо сейчас общаюсь в ВатсАппе почти с вашим соседом - живет в доме 10 на территории ликвидированного и ушедшего в небытие одного университета - он лет 20 уже работает на очень ответственной должности - высокий специалист своего дела - поездной диспетчер. Его зарплата на сегодня - чистыми - 13 000 (тринадцать тысяч) гривен. Мне неудобно спрашивать, но думаю он Дорадо и по 250 гривен (это реально дешево) не покупает.
Для сравнения: во время своего майского пребывания в США своими глазами видел объявление о приеме на работу в почтовое отделение в городке Mill Valley (CA): 21 (двадцать один) доллар в час и тут же было написано что при хорошей работе будет зарплата 23 (двадцать три) доллара в час.
В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская". А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать". В принципе не умирает с голоду. Нормально. Правда, за всю жизнь авто себе так и не купил... Да и двое взрослых сыновей живут в аренде... Теперь самое время сравнить зарплату в 21 доллар в час НЕ квалифицированного работника с вот этими ценами (цены за фунт - за 1 кг нужно умножать примерно на 2):
rjkz написав:Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49
Вот тогда сравнение будет корректным и говорящим о реальности.
P.S. Примерно 7 лет назад один парнишка - не совсем Ваш сосед - житель ж/м Тополь-2 - сам себе нашел работу в Швеции. Сейчас он уже подданый Его Величества короля Швеции Карла XVI Густава (получил подданство через 5 лет легальной работы и жизни в Швеции). Так вот он поначалу своим родителям - простому работнику городского Водоканала (специалист по канализации и подземным водотрубам) и маме (кладовщице), когда рассказывал, сколько стоит чашка кофе в Стокгольме и сколько стоит билет на трамвай - то родители переводили на гривны и реально падали в обморок. Прошло 7 лет. Даже уже не обращает внимания на то, сколько стоит чашка кофе: не менее месяца в году отдыхает в Испании, живет в своей 3-к квартире на западе Стокгольма и поменял уже 3 тачки. Все - с "нуля" (начал с Мазды-6). Сейчас пользует Tesla Y такого - Вы, наверное, знаете - глубоко синего цвета. Очень хороший такой цвет... Точно название не знаю, но реально классный цвет... Тачку ругает... Наверное, будет менять... Но взял очень дорого - на пике цены - за 85 000 евро. Теперь как бы жаба давит продавать...
rjkz написав:Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49 Докторская есть, но на фотке ценник не виден.
Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло)
Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные. Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99.
rjkz написав:Обещал цены посмотреть. Дорадо свежая с головой - 9.99 Карп свежий - 4.99 Вареные колбасы Телячья - 7.99 и 10.49 Сливочная (я так понимаю, это предшественница молочной в ссср)- 6.99 и 7.99 Юбилейная (не знаю как это понимать, может ей уже юбилей исполнился?:)) - 12.49 Докторская есть, но на фотке ценник не виден.
Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду, філе лосося 40 баксів кіло, - з рибою дорогувато в нас - зато креветки королівські морожені насипом - 17 баксів кіло)
Чищенные креветки 26-30 купили упаковку 2 паунда за 17.49 на выходных. Без снега и льда. Предпроваренные. Вчера жена салмон взяла охлажденный филе 8.99.
М-да. Рыбка и колбаса как-то дороговато. Грубо в 2 раза дороже, чем у нас. Лосося Ваша жена взяла, можно сказать, даром. Но интересно, что карп и толстолобик за время войны выросли в цене в 4-5 раз и сравнялись с импортными морскими. Это наша рыба, речная, точнее, уже давно прудовая, разводится искусственно. Креветки цена близкая. А в общем прав барабашов:
просто кое-где его жруТь все, и выбрасывают треть, а кое-где - только те что заработать могут.
akurt, у Вас понравилось сравнение:
В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская". А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать". В принципе не умирает с голоду. Нормально.
В результате на Западе на питание уходит, если не ошибаюсь, около 15% дохода, а у нас около 50%.
Наиболее полную картину по данному кругу вопросов дает проведенное под руководством того же Коулмена исследование факторов, влияющих на успеваемость в американских школах. О масштабах этого исследования можно судить по следующим цифрам: оно охватило шестьсот тысяч учащихся из четырех тысяч школ. Была сделана попытка дать сравнительную оценку воздействия на интеллектуальное развитие ребенка (это выявлялось стандартными тестами) следующих факторов:
семьи (образование родителей, количество членов семьи, наличие в доме книг и пластинок);
школы (уровень расходов на каждого учащегося, количество учеников в классе, наличие лабораторий и библиотеки);
квалификации учителей (профессиональная подготовка, стаж работы, владение речью);
контингента учащихся (их социальное происхождение, успеваемость, планы относительно будущей профессии).
Из многочисленных выводов этого исследования наиболее впечатляюще выглядели два: первый можно было полностью предугадать заранее, второй оказался до некоторой степени неожиданным.
Первый вывод заключался в том, что семья является наиболее важным фактором, определяющим успеваемость ребенка в школе. Однако это обобщение характерно для Севера Соединенных Штатов, где преобладает белое население. Резко противоположные выводы были получены на Юге страны: для негритянского населения более важную роль с точки зрения позитивного воздействия на развитие ребенка может сыграть хорошая школа. Семья в этом случае становится менее значимым фактором.
Получается, что содержимое для своего «багажа» ребенок ищет всюду, где только может найти. Если семья предлагает больше, то именно она играет главную роль. Но если более стимулирующие условия создает школа, то наблюдается обратное явление.
Второй вывод касался факторов, действующих непосредственно в школе и способствующих интеллектуальным достижениям ребенка. Как ни странно, ни уровень расходов на каждого ученика, ни возможности школьных лабораторий, ни количество книг в школьной библиотеке, ни, наконец, наличие или отсутствие группирования по способностям — ни один из этих факторов не имел особого значения. В определенной степени на успеваемости ребенка сказывалась квалификация учителей. Однако гораздо большее значение имело то, какие дети вместе с ним учатся в школе.
Например, если у ребенка из бедных слоев товарищи по школе были из семей с более высоким социальным статусом, то учился он достаточно хорошо; но если его школьные товарищи тоже были из обездоленных слоев, то учился он плохо.
За певного складу характеру будь-де можна зробити кар'єру. Саме щодо Шевеції в мене дуже обмежений досвід: одна із викладачок нашого університету туди поїхала 10 років тому, працює вихователькою в садочку, підхалтурює репетиторством, відгуки дуже нейтральні. А от її дочка вже захистила PhD, працює в університеті і там однозначно все в рази краще, ніж в нас. По крайній мірі можна жити на одну зарплату.