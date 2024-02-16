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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:04

  airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?


Расскажите нам, очень любопытно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:21

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?
Досліджують, що таке kubie burgers
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 07:57

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?


Расскажите нам, очень любопытно.

З ковбасою будуть проблеми. Дефіцит, в перспективі.
Недарма один відомий турецький підріелтор переключився з курортних будиночків на ковбасу.
Нюх у нього є)))
Frant
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