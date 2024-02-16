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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2024 21:04
airmax78 написав:
Як поживає ковбасна еміграція?
Расскажите нам, очень любопытно.
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rjkz
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:21
airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?
Досліджують, що таке kubie burgers
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Faceless
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:22
Faceless написав:
airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?
Досліджують, що таке kubie burgers
бутерброд з ковбасою
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flyman
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