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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:04

  airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?


Расскажите нам, очень любопытно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:21

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?
Досліджують, що таке kubie burgers
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:22

  Faceless написав:
airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?
Досліджують, що таке kubie burgers

бутерброд з ковбасою
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

еще немного треша из поколения в поколение, встретились на помойке, женились завели ребенка и продолжают лазить по помойкам :lol:
https://www.bristolpost.co.uk/news/real ... re-9096208


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nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:25

  nekefer написав:еще немного треша из поколения в поколение, встретились на помойке, женились завели ребенка и продолжают лазить по помойкам :lol:
https://www.bristolpost.co.uk/news/real ... re-9096208


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Американська мрія.
flyman
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  #<1 ... 1860186118621863
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