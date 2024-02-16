Расскажите нам, очень любопытно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2024 21:04
Додано: Чет 15 лют, 2024 21:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Досліджують, що таке kubie burgers
Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:22
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:22
Re: Еміграція, заробітчанство
еще немного треша из поколения в поколение, встретились на помойке, женились завели ребенка и продолжают лазить по помойкам
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:25
Американська мрія.
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