Расскажите нам, очень любопытно.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:04
Додано: Чет 15 лют, 2024 21:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Досліджують, що таке kubie burgers
Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:22
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:22
Re: Еміграція, заробітчанство
еще немного треша из поколения в поколение, встретились на помойке, женились завели ребенка и продолжают лазить по помойкам
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:25
Американська мрія.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:35
Цікаво, панове, а що вам там не сподобалося:
- подружжя познайомилося під час дайвінгу - 99,99% письменників форуму навіть не знають, з чим це їдять і ніколи вже не дізнаються. Це в тієї пари щось не так?
- обидва вчилися в університетах, про які 99,99% дописувачам форуму і не мріяти, я вже не говорю про їх дітей та онуків.
- чоловік 35 років - як чесна людина - оженився на 39-ти річній жінці. В мене зараз двоє приятелів такого самого віку розлучилися з жінками, з якими прожили майже по 20 років та оженилися на молоденьких/дурненьких. Один вже дитину «забацав». То що не так?
- з 2020 року на своєму хобі (підозрюю, що є популярним в кожній країні) заробила 60 000 доларів. Це всі на форумі стільки змогли заробити?
- перепродавали викинуті студентські підручники та книжки ? Так я сам якось з Амазона купив книжку всього за 4$ - і прийшла бандероль в Україну, за що дуже вдячний відправнику: не нова, але дуже знадобилася. Назва проста але зрозуміла: «Tax-Free Wealth».
То що там НЕ ТАК?
Понтів немає? Плінтусів «прихованого монтажу» та «модних МОПів»? Так вони ж тимчасові…
Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:27
Re: Еміграція, заробітчанство
"дайвинг" в статье означает что в мусорный бак залезают полностью, а не только руками
в остальном все так
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